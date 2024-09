Como as organizações lidam cada vez mais com grandes quantidades de informações, a capacidade de acessar rapidamente seus dados significa que os usuários do SAP podem se adaptar às mudanças nas condições do mercado e migrar com mais eficiência. Com previsões precisas e análises preditivas, as organizações podem crescer de forma mais sustentável, permanecer ágeis e lidar com condições imprevistas em um ritmo rápido. Atualizações regulares garantem que os usuários do SAP S/4HANA tenham acesso às ferramentas mais recentes à medida que surgem novas necessidades comerciais e inovações tecnológicas.