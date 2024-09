Trabalhando com a IBM Services, a Galp começou mapeando seus processos de negócios B2B e B2C na Madeira e nos Açores e identificando as alterações necessárias para criar fluxos de trabalho integrados no SAP S/4HANA.

"A conversão inicial do SAP S/4HANA foi uma prova de conceito importante para o projeto global, e definimos prazos agressivos para a entrada em operação", afirma Catarina Ceitil. "A IBM entendeu nossos objetivos e estava sempre disposta a ser flexível para nos ajudar a alcançá-los. No início do projeto, a IBM criou um ambiente de simulação para o SAP S/4HANA na IBM Cloud®, o que nos permitiu começar a trabalhar imediatamente, sem esperar até que a infraestrutura AWS estivesse pronta."

Inicialmente, a IBM trabalhou lado a lado com a equipe de projeto do Galp. No meio do projeto, a crise da COVID-19 chegou. Como o lockdown nacional fechou escritórios em Portugal, ambas as equipes foram forçadas a passar para o trabalho remoto.

"Em face da interrupção da COVID-19, as equipes da IBM e da Galp enfrentaram o problema com entrega pontual e notavelmente poucos problemas de implementação a serem resolvidos", continua Catarina Ceitil. "A IBM esforçou-se para garantir que pudéssemos impulsionar nossos processos de design, teste e treinamento remotamente, e todos tinham os mesmos objetivos em todas as etapas. A colaboração foi um grande sucesso e conseguimos concluir tudo apenas um mês após a data planejada".

Componentes da solução