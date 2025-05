Os fornecedores são um dos elementos mais valiosos da empresa, por isso é importante fazer uma boa parceria nessa área. Programas de fornecedores preferenciais com contratos e preços bem negociados, em sincronia com as principais estratégias de negócios, podem aprimorar a entrega de bens e serviços e, igualmente importante, a satisfação do cliente.

Uma análise minuciosa de todo o seu ecossistema de fornecedores, desde a seleção de fornecedores e source-to-pay até o benchmarking de preços, pode apresentar insights críticos sobre a maturidade do seu ecossistema. A medição da conformidade é um KPI crítico para a responsabilidade. As partes interessadas internas estão seguindo as políticas ou saindo do sistema? Os fornecedores estão cumprindo os requisitos do contrato, os níveis de serviço e as metas de sustentabilidade?