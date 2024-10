As principais etapas para desenvolver uma estratégia de compras eficaz incluem:

1. Conduzir uma análise do estado atual (CSA)

Avalie a eficiência e a eficácia do atual framework de estratégia de compras (se houver) e determine se ele atenderá às necessidades atuais e futuras. Faça uma análise de gastos; identifique pontos fortes, fraquezas e oportunidades. Avalie e categorize os componentes dos custos de aquisição, desde custos diretos, como os custos de bens e serviços, até custos indiretos, como despesas administrativas e despesas gerais. Examine os custos relacionados a fornecedores específicos, variáveis de custo e tendências, e o custo total do processo de compras para entender claramente o que está sendo gasto e como.

2. Determinar as necessidades da organização

As empresas sempre querem melhorar os resultados financeiros; mas como, especificamente? Compreenda as necessidades da organização, seja aumento de vendas, gerenciamento de fluxo de caixa, prazos mais curtos, melhoria na previsão, gerenciamento de qualidade ou sustentabilidade, e como elas se alinham com a estratégia geral de negócios e o plano de longo prazo. Uma estratégia de compras integrada a essas necessidades garante que o processo de compras contribua diretamente para a lucratividade e o sucesso da organização.

3. Envolver stakeholders

Identifique e colabore com departamentos internos, fornecedores e todos aqueles que podem ser impactados pelo plano. Alguns podem não concordar com as mudanças propostas. Reúna percepções diversas, entenda as necessidades e gerencie as expectativas. O envolvimento dos stakeholders é fundamental para garantir que a estratégia seja bem planejada e apoiada em toda a organização.

4. Determinar os objetivos de negócios

Defina objetivos específicos mensuráveis, alcançáveis, relevantes e oportunos (SMART) para a função de compras. Esses objetivos devem apoiar diretamente as metas gerais do negócio e fornecer uma estrutura clara para a estratégia de compras. Por exemplo, se a economia de custos é uma meta, um objetivo correspondente de compras pode ser alcançar um certo nível de redução de custos. Metas adicionais podem incluir gerenciamento e mitigação de riscos, gerenciamento do relacionamento com fornecedores e considerações de sustentabilidade.

5. Definir políticas de compras

Estabeleça e concorde com políticas de compras claras, procedimentos e modelos operacionais que estejam alinhados com os objetivos organizacionais. Este é um bom momento para revisar os processos atuais e ajustá-los para se adequarem à nova abordagem. Tarefas como critérios de seleção de fornecedores, gerenciamento de contratos e iniciativas de conformidade devem ser claramente definidas. Comunique as oportunidades que essas mudanças trazem e explique seus benefícios para os stakeholders. Seja flexível. As políticas servem como diretrizes para a equipe de compras, garantindo consistência e adesão aos padrões éticos.

6. Integrar novas ferramentas

Explore as ferramentas e tecnologias que apoiarão o sucesso da nova estratégia. As compras não são mais um processo analógico; uma porcentagem crescente ocorre on-line (e-procurement). O software de procure-to-pay (P2P) conecta as práticas de compras às contas a pagar e pode simplificar etapas como gerenciamento de suprimentos, ordens de compra e faturamento. Outros softwares de compras incluem ferramentas de análise de gastos e softwares de gerenciamento de relacionamento com fornecedores (SRM). Esses aumentam a precisão e a produtividade, rastreiam compras e oferecem visibilidade de dados que informam a tomada de decisões e reduzem riscos, ineficiências e atrasos demorados.

7. Desenvolver a estratégia

Desenvolva uma estratégia abrangente de compras com base nas percepções reunidas nas etapas anteriores. Isso envolve a criação de uma declaração de estratégia, descrevendo a abordagem para compras, incluindo gerenciamento de fornecedores, mitigação de riscos e otimização de custos. A estratégia deve ser flexível o suficiente para se adaptar às condições de mercado em mudança e às necessidades organizacionais.

8. Definir sucesso

Estabeleça os indicadores-chave de desempenho (KPIs) que serão utilizados para medir o sucesso da estratégia de compras. Essas métricas devem estar alinhadas com os objetivos de negócios definidos e fornecer pontos de referência quantificáveis para avaliar o desempenho. Critérios comuns de sucesso incluem a redução de erros, aproveitamento de oportunidades de economia e a melhoria nas classificações de desempenho de fornecedores, fluxos de trabalho, tempos do ciclo de compras e conformidade.

9. Implementar a estratégia

Execute a estratégia de compras de maneira faseada e bem coordenada, implementando os procedimentos, políticas e tecnologias definidos. Forneça o treinamento necessário para garantir o sucesso das compras.

10. Medir e refinar a estratégia

Meça regularmente o desempenho da estratégia em relação às métricas de sucesso estabelecidas. Determine se ela está promovendo mudanças e melhorando o desempenho geral da organização. Utilize dados e insights para analisar os resultados, identificar áreas de melhoria e refinar a estratégia de compras conforme necessário. Monitore e adapte continuamente para garantir que a estratégia continue responsiva às dinâmicas de mercado, metas de negócios em evolução e oportunidades ou desafios emergentes.