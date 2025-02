A automação de aquisições envolve o uso de tecnologia para simplificar e aprimorar o processo de compras, reduzindo ineficiências e custos. As empresas atuais utilizam plataformas e ferramentas de automação em todo o processo da aquisição ao pagamento, com graus variados de complexidade. Alguns podem implementar a automação de processos para gastar menos tempo em processos manuais demorados, como entrada de dados. Outras utilizam a automação juntamente com tecnologias como inteligência artificial (IA) e análise de big data para a gestão de gastos e a previsão de riscos de fornecedores, aumentando a resiliência nos processos de negócios.

A automação de processos no setor de compras, especialmente quando implementada em conjunto com ferramentas e plataformas colaborativas, pode melhorar significativamente o relacionamento empresa-fornecedor. De acordo com a consultoria de gestão McKinsey, empresas com recursos sofisticados de gestão de relacionamento com fornecedores superam seus pares tanto quanto com dois para um.1

E à medida que as cadeias de suprimentos se tornaram cada vez mais complicadas e potencialmente voláteis, as plataformas de automação entregaram às empresas ferramentas para se adaptarem rapidamente a eventos imprevistos. As plataformas de automação atuais e os painéis dedicados podem facilitar a visibilidade e os insights em tempo real, permitindo uma resposta rápida aos desafios da cadeia de suprimentos. Essas ferramentas também são cada vez mais populares como forma de atingir as metas de sustentabilidade durante o processo de aquisição e compra.