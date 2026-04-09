O que é otimização de custos?

A otimização de custos é uma alternativa ao corte de custos tradicional, em que um CFO pode reduzir custos em múltiplas áreas para atender a um objetivo de curto prazo ou responder às condições de negócios.

Um artigo da Gartner1 descreve vários problemas relacionados à redução de custos. Menos da metade das empresas atinge suas metas de redução de custos no primeiro ano. Apenas 11% mantêm os cortes ao longo de três anos. Apenas 9% dizem que conseguem manter o ritmo desejado de inovação após os cortes.

A otimização de custos requer uma estratégia adaptada tanto ao setor em que uma empresa está trabalhando quanto aos seus objetivos específicos. Na computação em nuvem e na TI, por exemplo, uma empresa pode mudar do acesso ao servidor sob demanda para uma instância reservada, comprometendo-se com um determinado período de uso em troca de uma taxa mais baixa. Na logística da cadeia de suprimentos, a otimização de custos pode envolver a consolidação do número de fornecedores de um produto para reduzir os custos unitários.

Por sua natureza, a prática da otimização de custos resiste às estratégias prescritivas de cima para baixo para encontrar ineficiências. Ainda assim, existem algumas melhores práticas gerais que as organizações podem ter em mente quando procuram reduzir seus custos. Essas práticas incluem transparência e consciência da alocação de custos em todos os níveis, foco nas compensações envolvidas na redução de custos em cada área de negócio e priorização de reduções nas áreas de maior custo.