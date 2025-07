O que é comércio conversacional?

O comércio conversacional capacita as empresas a oferecer sugestões de produtos altamente personalizadas com base nas preferências individuais dos clientes, no histórico de compras e no comportamento de navegação. Por exemplo, a Siri da Apple, um assistente de voz com IA, pode analisar interações anteriores de um usuário e fornecer recomendações personalizadas quando solicitado. Essa abordagem não apenas aumenta a satisfação do cliente ao atender necessidades específicas, mas também impulsiona as vendas ao destacar itens relevantes e de alta margem.

