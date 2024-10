À medida que o mercado de e-commerce cresce exponencialmente, seis tendências projetadas para impactar fortemente o mercado global (link fora de ibm.com) são inteligência artificial (IA), realidade aumentada, comércio ao vivo, e-commerce online-to-offline, comércio social e assistentes de voz.

A IA generativa abre maiores oportunidades para personalização criadora de valor, precificação dinâmica, chatbots amigáveis, assistentes de voz, assistentes virtuais e melhorias na busca do cliente.

O comércio social, uma forma de e-commerce em que uma plataforma de mídia social serve tanto como canal de marketing quanto como destino de compras, deve crescer mais de 50% (link fora de ibm.com) entre 2021 e 2025.

O mercado de e-commerce cresceu exponencialmente na última década. O ecossistema tornou-se mais complexo à medida que os modelos de negócios avançam e novas tendências de e-commerce surgem. Durante a pandemia de covid-19, a taxa de adoção digital dobrou em todo o mundo (link fora de ibm.com).Algumas previsões (link fora de ibm.com) sugerem que o varejo on-line pode ser responsável por metade de todas as receitas de varejo até o próximo ano.

Mas, como muitas empresas descobriram, expandir a presença digital de um negócio ou dar mais ênfase à loja on-line não garantiu lucro. No que a McKinsey se refere como "o paradoxo do e-commerce" (link fora de ibm.com), muitos varejistas que tiveram um crescimento significativo nas vendas de e-commerce em 2020 e 2021 viram suas margens diminuírem.

Em parte, isso se deve à alta saturação no mercado: um varejista de eletrônicos ou bens domésticos agora compete globalmente, não apenas com seus concorrentes diretos, mas com pequenas lojas online e gigantes do e-commerce, como a Amazon. Isso pode forçar as empresas a reduzir preços para competir.

O transporte e a logística podem ficar complicados em novos mercados e estão sujeitos a interrupções na cadeia de suprimentos global. Os consumidores de hoje, acostumados a recursos do e-commerce como entrega no mesmo dia e produtos personalizados, esperam uma experiência de compra digital perfeita e unificada. Eles também esperam poder usar a opção de pagamento de sua escolha. Cada vez mais, esses clientes desejam benefícios como frete grátis ou programas de fidelidade designados. Para comercializar com sucesso para demografias nativas digitais como a Geração Z, as empresas também devem demonstrar um compromisso com a sustentabilidade.

No ecossistema de e-commerce em constante mudança e rápida expansão, as empresas devem pensar de forma criativa sobre suas estratégias digitais e como criar as melhores experiências de compra dinâmicas e interativas que melhorem os relacionamentos com os clientes. Em meio a uma grande mudança na forma como os consumidores compram bens e serviços, aqui estão algumas tendências de e-commerce que devem afetar o mercado global de USD 3,3 trilhões (link fora de ibm.com) e melhorar a experiência digital dos clientes:

Inteligência artificial (IA)

Realidade aumentada

Comércio ao vivo

E-commerce online-to-offline

Comércio social