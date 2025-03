Projetar sistemas de IA compostos envolve a integração de vários modelos e componentes de IA em frameworks coesos, capazes de lidar com tarefas complexas. Esses frameworks fornecem a infraestrutura necessária para combinar modelos diversos e garantir uma comunicação contínua entre eles.

Em um sistema de IA composto, uma lógica de controle programada pode chamar um modelo, ou um LLM pode estar "no comando", dependendo dos objetivos do sistema.

Há vantagens distintas em ambas as abordagens, e as várias maneiras pelas quais modelos e outros componentes podem trabalhar juntos dentro de um sistema de IA são ilimitadas. Então, os projetistas precisam pensar criticamente em sua abordagem e estar dispostos a experimentar várias arquiteturas e combinações de componentes.

As operações de aprendizado de máquina (MLOps) se tornam mais complicadas com fluxos de trabalho compostos. Por exemplo, é difícil aplicar métricas consistentes a diferentes tipos de ferramentas e modelos. Os pesquisadores do BAIRD afirmam que uma nova fase de desenvolvimento da IA surge junto com a mudança para sistemas compostos, para ajudar a lidar com os desafios apresentados pelo monitoramento, depuração e outras questões operacionais envolvidas.