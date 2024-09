Essa grande franquia de cuidados com os cabelos dos Estados Unidos tem como objetivo aumentar sua força de trabalho em 30% e melhorar a produtividade e o engajamento dos funcionários usando IA responsável e automação inteligente.

Esse grande varejista de veículos recreativos reinventou a experiência do cliente usando um assistente de IA chamado Arvee, ajudando a aumentar o engajamento do cliente em 40% e a eficiência dos agentes em 33%.

Essa empresa de P&D com a missão audaciosa de revolucionar a produção de alimentos e a agricultura sustentável está usando assistentes de IA para automatizar e otimizar fluxos de trabalho, como integração de clientes, gerenciamento de projetos e relatórios de despesas.

watsonx Assistant

AddAI

Essa startup e parceira de negócios da IBM está ajudando empresas a melhorar a experiência do cliente com a implementação de assistentes de IA que estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, para responder a uma ampla gama de perguntas com rapidez, precisão e consistência.