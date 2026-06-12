O que é governança de código?

A governança de código evoluiu de uma coleção de processos manuais para uma prática automatizada orientada por políticas. Isso se deve, em grande parte, ao fato de que bases de código grandes e complexas exigem frameworks de governança que possam ser dimensionados em tamanho e sofisticação.

A revolução do DevOps nos anos 2010 desafiou modelos de governança que dependiam de aprovações manuais e controle centralizado. Atualmente, os sistemas automatizados reforçam os processos, e o conceito de "shift left" fez com que as atividades de segurança e conformidade migrassem para etapas anteriores do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC).

O surgimento da IA generativa introduziu uma camada inteiramente nova de governança. Os desenvolvedores agora podem gerar quantidades substanciais de código usando ferramentas de aprendizado de máquina baseadas em grandes modelos de linguagem (LLMs), aumentando drasticamente a velocidade de desenvolvimento. No entanto, a governança de código teve que evoluir para lidar com a qualidade do código das saídas geradas por IA, juntamente com os riscos de segurança associados, preocupações de IP, políticas de uso de modelos, entre outros.

As organizações agora estão implementando políticas de governança que especificam quando o código gerado por IA pode ser usado, como deve ser revisado e quais etapas de validação são necessárias antes da implementação.