Andaimes cercam uma grande estrutura industrial com vigas brancas, plataformas e uma coluna cilíndrica dentro de uma instalação.
Gerenciamento de ativos

O que é uma lista de verificação de manutenção predial?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publicado 03/07/2026

Lista de verificação de manutenção predial: definição

Uma lista de verificação de manutenção predial é um roteiro estruturado de todas as tarefas necessárias de inspeção, revisão e manutenção. O processo da lista de verificação pode assegurar que todas as estruturas físicas, os equipamentos e os sistemas de um edifício sejam mantidos e recebam atenção constante.

Uma empresa organiza a manutenção predial por estação, frequência e sistema. Dependendo do setor, as equipes de gerenciamento de instalações, gestão predial e imóveis comerciais monitoram a lista. Cuidar e manter um edifício para que ele seja seguro, limpo e funcional é crucial para as operações do negócio.

Uma lista de verificação é o núcleo de um programa de manutenção preventiva e aumenta a eficiência geral das operações do negócio. As operações modernas estão combinando as listas de verificação com sistemas informatizados de gestão de manutenção (CMMS) e ferramentas com inteligência artificial (IA) para automatizar o agendamento e acompanhar a conclusão das tarefas.

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Por que a manutenção de edifícios é importante

A manutenção predial é central para um negócio porque pode garantir a saúde e a segurança dos ocupantes, proteger o valor do imóvel e prolongar a vida útil dos ativos. A conservação de rotina dos edifícios, como substituir alarmes de incêndio ou limpar calhas, pode prolongar a vida útil de equipamentos caros e limitar a exposição a responsabilidades.

Separadamente, a manutenção predial, apoiada por listas de verificação de manutenção preventiva, pode ajudar a cortar custos e reduzir a necessidade de reparos de emergência ou de uma reforma completa do sistema. Uma abordagem de gestão de manutenção proativa e programada pode preservar as estruturas, aumentar a eficiência energética e manter os edifícios preventivamente antes que ocorram danos.

Quando os sistemas de um edifício, seja ele um escritório, uma escola ou uma fábrica, funcionam de forma ideal, eles podem aumentar a eficiência ao consumir menos energia. Instalações bem conservadas também costumam ser muito mais seguras, evitando riscos como danos causados por água, detectores de fumaça desatualizados e lâmpadas com defeito.

A manutenção predial é a espinha dorsal das operações do negócio. Edifícios malconservados sinalizam uma fragilidade que pode afastar investidores ou potenciais compradores e arruinar a experiência dos ocupantes atuais.

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Tipos de manutenção predial

Há vários tipos de manutenção predial que uma organização pode adotar. A manutenção se divide em estratégias específicas com base em quando e por que o trabalho é realizado:

  • Manutenção preventiva: a manutenção preventiva inclui tarefas e inspeções realizadas regularmente para prolongar a vida útil dos ativos e evitar falhas nos equipamentos, como a limpeza dos filtros do HVAC a cada três meses para melhorar a qualidade do ar. Uma lista de verificação de manutenção preventiva pode ser muito útil quando combinada com uma solução de manutenção impulsionada por IA.
  • Manutenção corretiva: as tarefas de manutenção corretiva ocorrem em resposta a um defeito ou pane de um ativo, como um cano entupido ou uma janela quebrada.
  • Manutenção preditiva: a manutenção preditiva usa tecnologia avançada para coletar dados dos ativos em tempo real e determinar com precisão quando a manutenção é necessária, como a substituição de um quadro elétrico. Essa abordagem difere da manutenção preventiva, que não tem os recursos avançados para prever a condição futura de um ativo.
  • Manutenção de rotina: a manutenção de rotina inclui tarefas realizadas continuamente para manter um edifício limpo e funcional, como esvaziar as lixeiras ou trocar lâmpadas.
  • Manutenção adiada: a manutenção adiada refere-se a tarefas intencionalmente postergadas por falta de recursos financeiros, peças ou mão de obra. Esses reparos entram em uma lista de pendências, à espera de que os recursos fiquem disponíveis.

Os gestores de instalações normalmente categorizam uma lista de verificação de manutenção predial por frequência ou por sistema da instalação. A sazonalidade também entra em jogo e pode determinar as listas de verificação de manutenção.

Dependendo da lista, uma organização pode usar uma combinação de tipos de manutenção predial. Por exemplo, uma lista de verificação de manutenção de um edifício comercial será diferente da lista de um edifício de inquilinos, devido à natureza da instalação.

Listas de verificação de manutenção predial por frequência

Os gestores de instalações costumam organizar uma lista de verificação por frequência, com tarefas diárias, semanais, mensais, trimestrais e anuais.

Tarefas de manutenção diárias

  • Inspecionar a entrada e as áreas comuns
  • Garantir que portas e fechaduras funcionem corretamente
  • Verificar a iluminação e certificar-se de que todas as lâmpadas estão funcionando
  • Confirmar se os sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (HVAC) estão operacionais
  • Verificar o funcionamento e a limpeza do elevador
  • Inspecionar os banheiros quanto à higiene, aos suprimentos e a sinais de necessidade de controle de pragas
  • Verificar se as saídas de emergência estão desobstruídas
  • Verificar o sistema de segurança

Tarefas de manutenção semanais

  • Verificar as ferragens das portas, as dobradiças e os corrimãos
  • Fazer uma vistoria completa da área externa
  • Testar os alarmes de incêndio e os sistemas de sprinklers
  • Inspecionar o encanamento em busca de vazamentos
  • Inspecionar as saídas de ar e os filtros do HVAC em busca de obstruções
  • Avaliar a iluminação externa
  • Lustrar móveis e acessórios fixos
  • Podar árvores e arbustos e aparar a grama

Tarefas de manutenção mensais

  • Inspecionar paredes e tetos em busca de danos ou reparos no drywall
  • Substituir os filtros do HVAC
  • Verificar os extintores de incêndio
  • Inspecionar calhas, ralos de telhado e tubos de descida em busca de entupimentos ou problemas de drenagem
  • Testar os sistemas automáticos (torneiras ou válvulas de descarga dos banheiros)
  • Lavar carpetes e tapetes
  • Limpar as luminárias e trocar as lâmpadas
  • Higienizar as lixeiras e os cestos de reciclagem

Tarefas de manutenção trimestrais

  • Testar todos os sistemas elétricos, incluindo tomadas e dispositivos
  • Verificar os recursos de emergência do elevador e inspecionar todos os cabos em busca de danos ou corrosão.
  • Limpar o sistema de ventilação dos banheiros
  • Verificar e substituir os filtros de ar do HVAC
  • Verificar se a sinalização do estacionamento está visível
  • Testar todos os alarmes de incêndio, sistemas de proteção contra incêndio e sistemas de supressão de incêndio
  • Inspecionar o aquecedor de água e a caldeira
  • Verificar a calafetagem externa, o vedante e a vedação de frestas

Anual

  • Realizar uma revisão e inspeção completa do sistema HVAC
  • Inspecionar a estrutura, a envoltória do edifício e o telhado
  • Vedar, aplicar revestimento e repintar a sinalização do estacionamento
  • Realizar uma vistoria detalhada do edifício
  • Testar os sistemas de energia de backup e os geradores
  • Verificar todo o paisagismo quanto à saúde das plantas e do solo
  • Limpar e revisar todos os aparelhos
  • Inspecionar todas as fechaduras e sistemas de entrada e fazer as atualizações necessárias

Listas de verificação de manutenção predial por sistema

Algumas operações de negócio podem atribuir o trabalho por especialidade ou por sistema específico do edifício, incluindo as seguintes categorias:

  • HVAC
  • Hidráulica
  • Serviços elétricos e de iluminação
  • Telhado e área externa
  • Incêndio e segurança
  • Elevador e transporte vertical
  • Paisagismo e área externa

HVAC

  • Troca dos filtros de ar
  • Inspecionar os dutos em busca de vazamentos ou acúmulo de sujeira
  • Testar a calibração do termostato
  • Fazer a manutenção das serpentinas de resfriamento
  • Inspecionar os exaustores
  • Verificar os níveis de fluido refrigerante anualmente

Hidráulica

  • Inspecionar todas os elementos, os metais e os sistemas hidráulicos em busca de vazamentos
  • Testar a pressão da água
  • Verificar o funcionamento da bomba de esgotamento
  • Inspecionar o aquecedor de água em busca de corrosão
  • Desobstruir os ralos do piso
  • Testar os dispositivos de prevenção de refluxo

Serviços elétricos e de iluminação

  • Testar todas as tomadas com interruptor de circuito de falha à terra (GFCI)
  • Inspecionar os quadros elétricos em busca de sinais de aquecimento ou corrosão
  • Substituir as lâmpadas queimadas internas e externas
  • Testar a iluminação de emergência e a iluminação das saídas
  • Inspecionar a fiação nas casas de máquinas

Telhado e área externa

  • Inspecionar a membrana e os rufos do telhado
  • Desobstruir ralos e calhas
  • Verificar a formação de barreiras de gelo nos meses de inverno
  • Inspecionar as paredes externas em busca de rachaduras ou infiltração de água
  • Revisar a calafetagem ao redor de janelas e portas

Incêndio e segurança

  • Testar os alarmes de incêndio mensalmente
  • Inspecionar os extintores de incêndio
  • Testar os bicos dos sprinklers
  • Verificar se as placas de saída de emergência estão acesas e se a sinalização está desobstruída
  • Revisar a data de certificação do sistema de supressão de incêndio

Elevador e transporte vertical

  • Inspecionar diariamente a limpeza da cabine do elevador, as escadas e a iluminação
  • Testar o sistema de chamada de emergência
  • Verificar a validade do certificado de inspeção
  • Agendar uma manutenção anual completa

Paisagismo e áreas externas

  • Cortar e aparar o gramado conforme o cronograma
  • Inspecionar o sistema de irrigação
  • Remover detritos das calçadas e áreas de estacionamento
  • Podar árvores e arbustos, afastando-os do edifício
  • Inspecionar o pavimento em busca de rachaduras ou riscos de tropeço

Listas de verificação de manutenção predial por estação

As mudanças de estação podem determinar as tarefas de manutenção predial, e as empresas podem considerar manter uma lista de verificação separada para a primavera, o verão, o outono e o inverno. Preparar os sistemas antes de condições climáticas extremas ajuda a proteger os edifícios de danos de longo prazo e garante a integridade estrutural.

Primavera

  • Alternar o HVAC do modo de aquecimento para o de refrigeração
  • Acionar e testar o sistema de irrigação
  • Inspecionar o telhado após o inverno
  • Lavar a fachada do edifício e as calçadas com lavadora de alta pressão
  • Fazer a manutenção das unidades de ar-condicionado (AC) e limpar as serpentinas
  • Inspecionar a iluminação externa em busca de danos causados pelo inverno
  • Desobstruir os bueiros pluviais

Verão

  • Monitorar danos ao telhado durante chuvas fortes
  • Inspecionar a superfície e a sinalização do estacionamento
  • Confirmar o desempenho do sistema de refrigeração durante o uso de pico
  • Verificar o terreno em busca de problemas de erosão ou escoamento de água
  • Inspecionar os materiais estruturais externos em busca de apodrecimento ou ferrugem

Outono

  • Fazer a manutenção do aquecedor e da caldeira antes da temporada de aquecimento
  • Preparar as linhas de irrigação para o inverno
  • Limpar as calhas, removendo as folhas caídas
  • Inspecionar o isolamento das tubulações
  • Sinalizar a entrada de veículos para os limpa-neves
  • Confirmar o plano de emergência de inverno e de remoção de neve
  • Vedar as rachaduras do estacionamento antes que as temperaturas caiam abaixo de zero

Inverno

  • Inspecionar o telhado e as calhas em busca de barreiras de gelo
  • Monitorar o interior em busca de sinais de congelamento das tubulações
  • Testar todas as tomadas GFCI e o funcionamento do sistema de aquecimento
  • Inspecionar o teto e os pisos em busca de danos causados por água
  • Confirmar se os serviços de remoção de neve e gelo estão ativos

Como criar uma lista de verificação de manutenção predial

O primeiro passo é determinar como a empresa quer abordar suas listas de verificação.O passo seguinte é montar a lista de verificação, o que exige adesão da organização, colaboração entre áreas e um sistema para acompanhar todas as tarefas em um só lugar.

  1. Avalie as necessidades dos sistemas do edifício: cada edifício é diferente. Uma empresa precisa avaliar o edifício e os ativos para determinar os requisitos específicos e como abordar a manutenção de forma geral. Anote o tamanho, a idade e os limites de ocupação do edifício, além dos requisitos regulatórios que podem se aplicar a certos tipos de edifícios, como instituições de ensino ou edifícios de parques públicos.
  2. Categorize as tarefas: as empresas precisarão organizar suas tarefas de manutenção com base no sistema, na frequência e na estação. Dependendo do edifício e dos ativos, pode haver uma ênfase maior em uma abordagem do que em outra. Organizar as tarefas de manutenção pelos três tipos pode garantir uma cobertura abrangente, otimizar as ordens de serviço e favorecer a tomada de decisões estratégicas.
  3. Descreva cada tarefa com clareza: cada tarefa da lista de verificação deve ser definida com clareza. Forneça detalhes e instruções específicas, avisos de segurança e materiais necessários, para que toda a equipe de manutenção predial, atual e nova, consiga assumir a tarefa. A ambiguidade pode atrasar os cronogramas de manutenção e comprometer a eficiência geral da equipe.
  4. Atribua responsabilidades: os gestores de manutenção predial devem delegar a lista de verificação a pessoas ou equipes. Decida se são necessárias equipes específicas de manutenção sazonal e esclareça quem é responsável por cada tarefa. Essa etapa é fundamental para estabelecer a responsabilização em toda a equipe.
  5. Use um modelo para criar a lista de verificação: o processo de criação da lista é tedioso. Aproveite um modelo pré-elaborado para cada lista de verificação, incluindo uma planilha de registro e aprovações. Documentar esses detalhes ajuda a otimizar as operações de manutenção e pode garantir a consistência.
  6. Considere soluções impulsionadas por IA: as operações de negócio que atuam em ambientes complexos devem considerar adotar uma solução de manutenção preditiva impulsionada por IA. Carregue os dados da lista de verificação em tempo real e obtenha uma visão clara do histórico, das prioridades e do desempenho dos ativos. Um CMMS é uma ferramenta que torna as listas de verificação de manutenção escaláveis, usando os dados de conclusão para refinar o programa ao longo do tempo.

Autores

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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