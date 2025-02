O futuro da inteligência artificial e da eficiência energética

O rápido crescimento na adoção da IA também resultou em aumentos significativos no consumo de energia. A energia é necessária tanto para construir e treinar os modelos de IA quanto para executar os cálculos complexos que o modelo realiza toda vez que é solicitado a fornecer informações ou gerar conteúdo.

A Agência Internacional de Energia (IEA) (link fora de IBM.com) sugeriu que integrar a IA em ferramentas existentes, como mecanismos de busca na internet, pode resultar em um aumento de dez vezes na demanda por eletricidade. Até 2030, a IEA projeta que a participação da eletricidade global que alimenta data centers dobrará.

A IA não é a primeira tecnologia a levantar desafios relacionados ao consumo de energia. Preocupações semelhantes foram causadas pela computação em nuvem no início dos anos 2000, mas foram evitadas por meio de inovações em eficiência (link externo ao site ibm.com). No entanto, à medida que a adoção da IA continua e as empresas buscam eletricidade estável e acessível em mercados de energia competitivos, o tema está no topo das prioridades de muitos executivos.