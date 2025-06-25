Além dos servidores blade, os data centers modernos dependem principalmente de outros dois tipos de servidores: servidores em rack e servidores em torre. Embora semelhantes aos servidores blade em termos de funcionalidade, esses dois outros tipos apresentam algumas diferenças que valem a pena destacar.

Servidores em rack

Servidores montados em rack são uma opção mais barata e um pouco menor em comparação aos servidores blade, e não oferecem o mesmo nível de desempenho. Além disso, ao contrário dos servidores blade, eles não podem ser substituídos a quente — ou seja, trocados ou reparados rapidamente sem interromper a funcionalidade geral do sistema — o que os torna mais difíceis de manter.

Algumas empresas ainda preferem servidores em rack devido ao custo, à compatibilidade com tecnologias de data center existentes e ao fato de que podem ser usados como servidores independentes, fornecendo seus recursos sem um gerenciamento central e unificado. Os servidores blade, em contrapartida, geralmente só podem ser usados como parte de uma rede maior.

Servidores em torre

Servidores em torre são computadores pessoais configurados para funcionar como servidores. Como computadores de mesa, eles são maiores que os servidores blade ou em rack. Servidores em torre são normalmente usados quando um administrador de TI precisa de um servidor dedicado para fornecer um serviço ou recurso específico. Por exemplo, servidores em torre frequentemente habilitam serviços de protocolo dinâmico de host (DHCP) ou sistema de nomes de domínio (DNS), oferecendo aos administradores de rede mais flexibilidade e controle sobre uma rede.