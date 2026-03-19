O que é automação de API?

Essa prática pode ser usada para orquestrar fluxos de trabalho de ponta a ponta, integrando dados entre sistemas, realizando monitoramento contínuo, testes e muito mais.



A automação de APIs serve para melhorar a consistência e a eficiência das interações entre sistemas de software, simplificando e executando operações predefinidas. Ao automatizar essas interações, as organizações podem reduzir a variabilidade na execução, apoiar um número maior de operações e fornecer um tempo de resposta mais consistente. Essa abordagem também permite um processamento mais rápido de eventos rotineiros do sistema e ajuda a garantir que aplicações interconectadas operem de maneira mais estável e coordenada.



Um relatório da Fortune Business Insights projeta que até 2032 o valor de mercado do gerenciamento de APIs deverá atingir US$ 32,8 bilhões.1À medida que o ecossistema de APIs cresce, a demanda por interações de APIs confiáveis e de alto rendimento está aumentando.



A próxima onda desse crescimento está sendo alimentada por sistemas de inteligência artificial (IA) que dependem de APIs para recuperar dados, ativar serviços e coordenar fluxos de trabalho. Há dois anos, a Gartner previu que, até 2026, mais de 30% do aumento na demanda por APIs virá de ferramentas de IA que utilizam grandes modelos de linguagem.2



"As APIs deixaram de ser apenas uma infraestrutura de back-end. Elas são o tecido conjuntivo dos negócios modernos", escreveu Bryon Kataoka, CTO do grupo iSOA, em um blog da Comunidade IBM.3A observação de Kataoka ressalta como a crescente centralidade das APIs está acelerando a necessidade de automação de APIs que possa suportar essas cargas de trabalho interconectadas e em expansão.