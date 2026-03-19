Vista panorâmica noturna do horizonte de uma cidade com edifícios iluminados sob um céu escuro e nublado, sobrepostos por linhas curvas brilhantes que conectam vários pontos da cidade, simbolizando conectividade digital ou redes de dados.
Automação de TI DevOps Infraestrutura de TI

O que é automação de API?

By Judith Aquino , Michael Goodwin
Publicado 19/03/2026

Definição de automação de API

A automação de API é o uso de instruções programadas que permitem que os sistemas de software se comuniquem e desencadeiem ações por meio de suas interfaces de programação de aplicativos (APIs) com o mínimo de intervenção humana.

Essa prática pode ser usada para orquestrar fluxos de trabalho de ponta a ponta, integrando dados entre sistemas, realizando monitoramento contínuo, testes e muito mais.

A automação de APIs serve para melhorar a consistência e a eficiência das interações entre sistemas de software, simplificando e executando operações predefinidas. Ao automatizar essas interações, as organizações podem reduzir a variabilidade na execução, apoiar um número maior de operações e fornecer um tempo de resposta mais consistente. Essa abordagem também permite um processamento mais rápido de eventos rotineiros do sistema e ajuda a garantir que aplicações interconectadas operem de maneira mais estável e coordenada.

Um relatório da Fortune Business Insights projeta que até 2032 o valor de mercado do gerenciamento de APIs deverá atingir US$ 32,8 bilhões.1À medida que o ecossistema de APIs cresce, a demanda por interações de APIs confiáveis e de alto rendimento está aumentando.

A próxima onda desse crescimento está sendo alimentada por sistemas de inteligência artificial (IA) que dependem de APIs para recuperar dados, ativar serviços e coordenar fluxos de trabalho. Há dois anos, a Gartner previu que, até 2026, mais de 30% do aumento na demanda por APIs virá de ferramentas de IA que utilizam grandes modelos de linguagem.2

"As APIs deixaram de ser apenas uma infraestrutura de back-end. Elas são o tecido conjuntivo dos negócios modernos", escreveu Bryon Kataoka, CTO do grupo iSOA, em um blog da Comunidade IBM.3A observação de Kataoka ressalta como a crescente centralidade das APIs está acelerando a necessidade de automação de APIs que possa suportar essas cargas de trabalho interconectadas e em expansão.

Como funciona a automação de API?

Uma API é um conjunto de regras que define como dois sistemas de software se comunicam. Por exemplo, quando a Aplicação A precisa de informações da Aplicação B, ela envia uma solicitação estruturada a um endpoint da API, uma URL exposta pela Aplicação B que serve como endereço para esse recurso. A aplicação B processa a solicitação e retorna uma resposta.

A automação de APIs se baseia nessa prática usando instruções ou scripts predefinidos para executar essas interações automaticamente, gerenciando a sequência, a lógica e o tempo das chamadas de APIs de ponta a ponta. Em alguns casos, isso inclui a orquestração de várias APIs como parte de um fluxo de trabalho automatizado maior.

A automação de APIs pode ajudar as organizações a otimizar a funcionalidade de back-end e reduzir o esforço manual no desenvolvimento de software e outros fluxos de trabalho orientados pelo sistema. Dito isso, nem toda interação é automatizada. Alguns fluxos de trabalho ainda exigem um início manual (como um trabalho agendado iniciado por um operador), aprovação humana para alterações confidenciais ou um fallback para resolução de problemas guiada quando um serviço anterior está indisponível. Incluir a supervisão humana ajuda a evitar gargalos quando a lógica automatizada por si só não é suficiente.

As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.

Quais os principais componentes de uma automação de API?

A automação de APIs depende de vários componentes fundamentais que coordenam as interações do sistema e gerenciam a troca de dados entre aplicações. Elementos comuns incluem:

Cronograma e gatilhos

A automação de APIs pode começar por meio de vários gatilhos, como agendamentos programados, eventos de webhook recebidos, mensagens de fila ou ações iniciadas pelo usuário. Esses mecanismos determinam o ritmo e as condições sob as quais as tarefas automatizadas são executadas, moldando as expectativas de latência e os padrões operacionais.

Gerenciamento de endpoints

A automação de APIs precisa de endpoints de APIs claramente definidos, as URLs que representam os serviços, recursos e versões com os quais uma aplicação se comunica. Esses endpoints servem como mapa estrutural para interações automatizadas.

Autenticação

A maioria dos fluxos de trabalho de API automatizados depende de métodos de autenticação seguros, como chaves de API, tokens OAuth ou tokens web JSON (JWTs). Essas credenciais permitem que os sistemas estabeleçam confiança e ajudem a garantir que apenas as solicitações autorizadas sejam processadas, geralmente envolvendo ciclos de atualização de tokens ou mecanismos de armazenamento seguro nos bastidores.

Criação da solicitação

No cerne do processo de automação está a criação de solicitações HTTP que utilizam métodos padrão como GET, POST, PUT ou DELETE. Cada solicitação normalmente inclui cabeçalhos, parâmetros e cargas que transmitem a intenção e permitem o processamento preciso pelo sistema receptor.

Tratamento de respostas

Depois que uma solicitação é enviada, sistemas automatizados interpretam a resposta da API, geralmente no formato JSON ou XML, e avaliam os códigos de status e o conteúdo. Esse componente permite que o fluxo de trabalho extraia dados úteis, confirme os resultados esperados ou detecte quando uma resposta contém um erro ou anomalia.

Tratamento de erros e novas tentativas

A automação só é útil na medida em que é confiável. As chamadas de API podem falhar: redes caem, serviços ficam inativos ou os limites de taxa são atingidos. A automação de APIs geralmente incorpora lógica para distinguir entre problemas transitórios, problemas por parte do cliente e falhas por parte do servidor. Mecanismos de repetição, estratégias de backoff e roteamento de erros para canais de suporte ajudam a manter a continuidade do fluxo de trabalho mesmo quando os sistemas externos se comportam de forma imprevisível.

Transformação de dados

Como as APIs podem expor dados em formatos ou estruturas diferentes do que os sistemas posteriores esperam, as camadas de transformação podem remodelar ou enriquecer campos. Essa abstração ajuda a isolar os sistemas internos de alterações anteriores e garante a compatibilidade entre as aplicações.

Registro e observabilidade

Para dar visibilidade às interações automatizadas, os sistemas capturam registros detalhados de solicitações, respostas, tempo e erros. Essa camada de observabilidade oferece suporte à depuração, análise de desempenho, auditoria e escalabilidade. Ela também auxilia as equipes de desenvolvimento a monitorar as cadeias de dependência que influenciam o comportamento do sistema.

Teste e simulação

Os fluxos de trabalho automatizados geralmente incluem pacotes de testes criados a partir de scripts de teste, casos de teste e respostas simuladas de API. Essas ferramentas validam o comportamento esperado sem depender de serviços em tempo real e usam dados de teste controlados para simular cenários realistas. Coletivamente, essa abordagem melhora a cobertura dos testes.

Limite de taxa e gerenciamento de cotas

Muitas APIs impõem cotas de solicitação ou limites de taxa. Portanto, os frameworks de automação rastreiam o uso e ajustam o ritmo das solicitações para manter uma governança operacional adequada. Essa abordagem ajuda a evitar que fluxos de trabalho automatizados sobrecarreguem as dependências anteriores.

WebMethods Hybrid Integration

Reinvente a integração para a era da IA

O IBM Web Methods Hybrid Integration mostra como as empresas podem conectar aplicações na nuvem e no local sem dificuldades, permitindo a transformação digital ágil e escalável. 
Explore o IBM webMethods

Qual é a diferença entre automação de API e teste de API?

A automação de API e o teste de API servem a propósitos diferentes dentro do ciclo de vida da API, embora ambos interajam com APIs. A automação de APIs se concentra no uso de scripts, fluxos de trabalho ou ferramentas de orquestração para executar tarefas orientadas por APIs automaticamente com intervenção mínima ou zero.

Em contraste, o teste de API avalia a funcionalidade, confiabilidade, desempenho e segurança de uma API para ajudar a garantir que ela se comporte conforme o esperado. Um subconjunto dos testes de API, conhecido como teste automatizado de API, utiliza scripts ou frameworks para executar casos de teste automaticamente. Em resumo, os testes verificam a qualidade, enquanto a automação simplifica a execução.

Tipos de teste automatizado de API

O teste automatizado de API utiliza uma variedade de ferramentas e técnicas, como casos de teste com script, para validar a funcionalidade, o desempenho, a confiabilidade e a segurança da API em um ambiente de teste controlado. A automação de teste de API complementa o processo geral de testes, executando testes repetitivos e de alto volume em escala, liberando os testadores para se concentrarem em casos de edge e outras áreas que exigem julgamento humano. Os exemplos a seguir ilustram como diferentes tipos de testes de API se alinham com diferentes níveis de automação:

Normalmente automatizado desde o início

  • Teste funcional
    Os testes funcionais automatizados geralmente abrangem uma ampla gama de cenários de teste para validar os resultados esperados. Considerando que o teste funcional se concentra na verificação de entradas e saídas, essas verificações se prestam à automação que confirma o comportamento correto da API.

  • Teste de integração Os fluxos de trabalho automatizados são adequados para garantir que as APIs se comuniquem adequadamente com outros serviços, bancos de dados e componentes, tornando os testes de integração fortes candidatos à automação.

  • Teste de desempenho
    O teste de desempenho ajuda as equipes a monitorar o desempenho da API em condições variadas e geralmente é automatizado porque uma ferramenta de teste de API pode gerar cargas de trabalho repetíveis em grande escala que humanos não conseguem reproduzir de forma confiável.

  • Teste de carga
    A simulação de níveis de tráfego sustentados ou de pico depende de ferramentas automatizadas de geração de carga, o que torna esse tipo de teste automatizado por padrão.

  • Teste contínuo
    Muitas vezes, o objetivo do teste contínuo é fornecer resultados rápidos e contínuos, e é por isso que ele é tipicamente automatizado. Por exemplo, em muitas configurações de DevOps, o teste contínuo é incorporado ao pipeline de CI/CD para que testes automatizados sejam executados automaticamente sempre que o código for alterado, ajudando a manter a qualidade do software.

Muitas vezes, começa de forma manual e depois é automatizado

  • Teste de segurança
    As rodadas iniciais de desenvolvimento frequentemente exigem experiência humana para investigar os pontos fracos e avaliar os riscos, após o que as verificações rotineiras de vulnerabilidade e varreduras de regressão podem ser automatizadas.

  • Teste de software (nível de sistema)
    A validação inicial em nível de sistema, especialmente envolvendo testes de IU ou fluxos exploratórios de ponta a ponta, normalmente começa manualmente, com cenários estáveis migrando para a automação quando o comportamento se torna previsível.

Permanece parcialmente manual

  • Cenários exploratórios
    Investigações exploratórias, fluxos de trabalho complexos e cenários ambíguos muitas vezes exigem julgamento humano, e é por isso que as equipes podem realizar testes manuais, mesmo quando a automação está presente.

  • Teste abrangente
    A combinação de métodos funcionais, de integração, de desempenho, de segurança e de exploração geralmente requer tanto a execução automatizada quanto a interpretação humana, resultando em uma abordagem de teste que permanece parcialmente manual por design.

Casos de uso da automação de API

A automação de API é compatível com muitos cenários em todos os ecossistemas de software. Abaixo estão casos de uso comuns em que a automação melhora a eficiência, a confiabilidade e a escalabilidade.

Aplicações da web

A automação de chamadas de APIs pode ajudar as aplicações da web a recuperar dados, atualizar conteúdo e lidar com ações do usuário sem intervenção manual. Os desenvolvedores, por exemplo, podem usar scripts baseados em Java ou JavaScript para escrever pequenos programas ou ferramentas de interface de linha de comando (CLI) para automatizar as interações da API REST por parte do cliente ou do servidor, otimizando a comunicação entre componentes de front-end e sistemas de back-end.

Serviços web

Muitas organizações dependem de serviços da web para trocar informações entre sistemas distribuídos. A automação de API permite que esses serviços se comuniquem de forma confiável ao orquestrar solicitações, manipular novas tentativas e garantir que os fluxos de trabalho dependentes sejam executados sem problemas.

Ambientes de tecnologia mista

As empresas geralmente têm uma combinação de sistemas mais novos e mais antigos. Por exemplo, os serviços mais recentes podem expor APIs REST, enquanto os sistemas mais antigos podem depender de interfaces baseadas em SOAP ou frameworks de teste como a IU SOAP. A automação de API permite a interoperabilidade entre esses componentes, lidando com diferentes estruturas de mensagens e formatos de dados, garantindo um processamento consistente e reduzindo as falhas causadas por incompatibilidades do protocolo.

Orquestração de microsserviços

Em arquiteturas de microsserviços, dezenas ou centenas de pequenos serviços devem se comunicar sem dificuldades. As ferramentas de automação de API podem coordenar chamadas de API entre microsserviços, gerenciar dependências de serviços, manter o fluxo de dados consistente em toda a arquitetura e monitorar a integridade do sistema para detectar problemas.

Integrações de código aberto

É comum que as equipes de desenvolvimento usem bibliotecas, frameworks e plataformas de código aberto para ajudar a desenvolver suas aplicações. Muitas equipes, por exemplo, usam APIs do GitHub e frameworks de automação de código aberto para automatizar tarefas de repositório, fluxos de trabalho e validação de código. A automação de API simplifica a integração ao conectar-se de forma programática a ferramentas de código aberto, acionar atualizações e verificar a compatibilidade por meio de execuções de testes automatizadas.

Quais são os benefícios da automação de API?

A automação de API pode ajudar as empresas a otimizar os principais processos operacionais e de desenvolvimento de várias maneiras:

Maior eficiência e velocidade

A automação de APIs acelera o processo de desenvolvimento, reduzindo a necessidade de execução manual de requisições de API repetitivas. Os fluxos de trabalho automatizados podem lidar com tarefas como autenticação, recuperação de dados, transformação e lógica de várias etapas mais rapidamente do que os humanos. Essa eficiência ajuda as equipes a entregar funcionalidades, correções e integrações mais rapidamente, minimizando o esforço geral de desenvolvimento.
Maior consistência e confiabilidade

As interações manuais com APIs são propensas à variabilidade e ao erro humano. A automação pode executar as mesmas etapas com precisão todas as vezes. Além disso, ao aplicar regras de padronização para os resultados, as equipes podem usar a automação de API para criar padrões reutilizáveis que reforcem a consistência e a confiabilidade.
Cobertura de teste aprimorada

A automação de APIs viabiliza a execução de cenários de testes complexos e de alto volume que seriam muito demorados para serem testados manualmente. Essa cobertura ampliada, por exemplo, pode ajudar as equipes a detectar regressões mais cedo e manter o desempenho estável da aplicação.
Feedback mais rápido em todo o ciclo de vida do desenvolvimento

Ao integrar testes de API automatizados ao ciclo de vida do desenvolvimento, as equipes recebem feedback imediato sempre que o código muda. Esse insight rápido encurta os ciclos de depuração e reduz o risco de os problemas se propagarem para estágios posteriores do desenvolvimento.
Redução dos custos operacionais

À medida que a automação de API reduz o trabalho manual, as equipes passam menos tempo executando tarefas repetitivas e mais tempo se concentrando em melhorias estratégicas. Com menos gargalos, as organizações podem otimizar o uso de recursos e reduzir os custos operacionais de longo prazo relacionados a testes, manutenção e suporte de integração.

Perguntas frequentes

As APIs podem ser automatizadas sem programação?

Sim, as APIs podem ser automatizadas sem escrever um novo código usando plataformas no-code ou de pouco código. Muitas dessas ferramentas fornecem interfaces visuais, componentes de arrastar e soltar e conectores criados previamente que lidam com grande parte do trabalho de programação subjacente. Embora as plataformas no-code e de pouco código dependam do código nos bastidores, a programação já está incorporada nos modelos e componentes, reduzindo ou eliminando a necessidade de programação personalizada adicional.

Quais linguagens de programação são utilizadas na automação de API?

As linguagens de programação mais comuns usadas para a automação de API são Python, JavaScript (Node.js), Java, Ruby e C#, porque oferecem bibliotecas HTTP fortes e frameworks de testes. Ferramentas desenvolvidas nessas linguagens podem ajudar a criar scripts de chamadas de API, validar respostas e automatizar fluxos de trabalho. Plataformas de pouco código também podem automatizar APIs, mas a automação tradicional normalmente depende dessas linguagens centrais.

A automação de API é o mesmo que RPA?

A automação de API e RPA não são a mesma coisa, embora ambas possam automatizar tarefas. A automação de API usa interfaces de programação de aplicativos para conectar sistemas e executar operações diretamente na camada de software. A automação de processos robóticos (RPA), por outro lado, imita as interações humanas com interfaces do usuário, como clicar em botões ou inserir dados, sem exigir acesso ao sistema subjacente. Embora a RPA possa usar APIs quando disponíveis, a automação de API é mais direta e em nível de sistema, enquanto a RPA se concentra em automatizar tarefas de front-end orientadas pela IU.

Como a IA melhora a automação de API?

A IA pode tornar a automação de APIs mais eficaz e eficiente, como é o caso da AIOps. Por exemplo, a IA pode substituir pipelines codificados manualmente por raciocínio em tempo de execução (LLMs interpretam as especificações, inferem mapeamentos de parâmetros e conectam dinamicamente fluxos de trabalho de várias etapas) para criar integrações de forma mais rápida. A IA também pode ser usada para otimizar continuamente fluxos de trabalho automatizados, detectando anomalias ou prevendo falhas e ajustando devidamente os caminhos de execução.

Autores

Judith Aquino

Staff Writer

IBM Think

Michael Goodwin

Staff Editor, Automation & ITOps

IBM Think

IBM nomeada líder no The Forrester Wave: iPaaS, Q3 2025

Leia o relatório para ver por que a Forrester classificou a IBM como líder com a pontuação máxima em Current Offering e o que isso significa para você em um cenário de iPaaS em constante mudança.

Recursos

Dê o próximo passo com o IBM webMethods Hybrid Integration​

Veja o que um iPaaS reinventado para a era da IA pode fazer. Com uma solução híbrida unificada para todos os cenários de integração e IA agêntica para impulsionar a produtividade, a IBM lidera o caminho em integração.
Explore as tendências que estão moldando o iPaaS hoje​

O cenário de iPaaS está mudando. Obtenha as mais recentes tendências de mercado no The Forrester Wave(TM): Integration Platform as a Service, Q3 2025​
Colocando a integração híbrida em prática com o iPaaS adequado​

Saiba como a Bonfiglioli implementou uma única plataforma para enfrentar qualquer desafio de integração. Ela atende à necessidade empresarial de automação com pouco código, enquanto garante que a TI tenha total transparência e controle, não importa onde nossos dados estejam ou precisem estar. ”​ Fabio Zoboli, Arquiteto de Integração, Bonfiglioli​
Demonstração interativa de integração híbrida

Descubra como o webMethods Hybrid Integration unifica IA, APIs, aplicativos e dados com um tour prático e autoguiado de três casos de uso importantes de iPaaS.
Impulsione a transformação por meio de iPaaS​

Navegue pelas complexidades da implementação do iPaaS com o guia especialista da IBM. Lide com os desafios de integração e capacite sua equipe com estratégias praticáveis.
ROI de 176% com o IBM webMethods

Veja como a implementação do IBM webMethods pode proporcionar ROI mensurável para sua empresa, de acordo com o estudo TEI da Forrester.
Integração orientada por IA: moldando o futuro da automação

Ouça os especialistas da IBM sobre como a integração agêntica impulsionada por IA em todo o ciclo de vida impulsiona a produtividade em toda a empresa.​
Soluções relacionadas
IBM API Connect

Desenvolva, gerencie, proteja e compartilhe todos os tipos de interface de programação de aplicativos (API) sem dificuldades, onde quer que estejam.

 Explore o API Connect
Soluções de integração da IBM

Potencialize seu negócio por meio de conectividade e automação perfeitas com um software de plataforma de integração.

 Explore as soluções de integração da IBM
Serviços de consultoria em nuvem

Libere todo o potencial da nuvem híbrida na era da IA agêntica.

 Explore a consultoria em nuvem
Dê o próximo passo

O IBM API Connect é compatível com todos os tipos de interface de programação de aplicativos (API) modernas, ao mesmo tempo que reforça a segurança e a governança. Recursos de IA generativa (IA gen) automatizam tarefas manuais, economizando tempo e ajudando a garantir qualidade. 

  1. Explore o IBM API Connect
  2. Explore as soluções de integração da IBM
Notas de rodapé

1 API Management Market Size, Fortune Business Insights, 23 de fevereiro de 2026
2 Gartner Predicts More Than 30% of the Increase in Demand for APIs will Come From AI and Tools Using Large Language Models by 2026, Gartner, 20 de março de 2024
3 API Connect in 2025: More Than an Upgrade, It’s a Redefinition, IBM Community, 28 de agosto de 2025