O que é o ciclo de vida da API?

APIs são conjuntos de regras ou protocolos que permitem que aplicações de software se comuniquem entre si para trocar dados, recursos e funcionalidades.Existe um ciclo de vida do produtor de APIs, focado na criação e distribuição de APIs, e um ciclo de vida do consumidor de APIs, centrado no uso da API do ponto de vista do consumidor. Este artigo se concentra no ciclo de vida do produtor de APIs.

Não existe um ciclo de vida do produtor de APIs universal. Você pode ver diferentes variações de diferentes fontes, mas o ciclo de vida geralmente inclui as seguintes etapas: planejar, projetar, desenvolver, testar, implementar, monitorar e desativar.

As plataformas de gerenciamento de API costumam ser usadas para ajudar a organizar os esforços em um ciclo de vida da API e para centralizar a estratégia, a governança, a documentação e os diretórios de API em um ambiente de TI. Muitas plataformas incluem recursos avançados de análise de dados e ferramentas para a descoberta e monetização de APIs que ajudam as organizações a obter o máximo de suas APIs.

A análise e a compreensão de todo o ciclo de vida da API ajuda as equipes de desenvolvimento a alocar recursos de forma mais eficiente, criar cronogramas realistas de entrega, manter todos os stakeholders informados durante todo o processo e garantir que as APIs atendam aos requisitos de negócios. Essencialmente, um ciclo de vida bem planejado e executado ajuda a fornecer APIs seguras e de alto desempenho, além de uma experiência de usuário mais robusta.