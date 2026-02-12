AIOps corresponde à aplicação de recursos de IA, como modelos de processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina, para automatizar o gerenciamento de serviços de TI e os fluxos de trabalho operacionais. Observabilidade é a capacidade de entender o estado ou condição interna de um sistema complexo com base apenas no conhecimento de suas saídas externas, especificamente sua telemetria. A combinação dessas práticas fornece ferramentas poderosas para otimização, solução de problemas e automação em ambientes de TI multinuvem complexos.

A observabilidade de AIOps usa técnicas de IA e ML para analisar os logs, métricas e rastreamentos de um sistema e executar operações, incluindo:

Detecção de anomalias, em que os algoritmos analisam grandes volumes de dados para determinar o desempenho básico do sistema e identificar desvios.





Análise da causa raiz (RCA), que vai além da correlação para identificar insights praticáveis sobre problemas do sistema.





Análise preditiva de dados, que ajuda a prever cargas de trabalho futuras do sistema e aumentar ou diminuir os recursos conforme a necessidade.

Para combinar AIOps e observabilidade, a maioria das organizações utiliza plataformas de observabilidade com funcionalidades integradas de IA. As plataformas modernas de observabilidade geralmente incluem funcionalidades de IA generativa, como interfaces de texto que podem responder a perguntas sobre o status da rede ou ferramentas de visualização de dados em tempo real incorporadas ao dashboard da plataforma. As equipes de TI podem usar essas ferramentas de IA generativa, juntamente com as próprias ferramentas de remediação automatizada impulsionadas por IA da plataforma de observabilidade, para prever o downtime, aumentar a eficiência operacional e melhorar o desempenho das aplicações.

Aqui está um exemplo de como as soluções de AIOps podem ser usadas na observabilidade. Digamos que uma plataforma de observabilidade apresente uma correlação entre um fluxo repentino de alertas sobre aplicações que estão mais lentas e a latência em um roteador central.

A plataforma pode, usando uma linha de base estabelecida do comportamento da rede, identificar a atividade anômala que precedeu a latência — por exemplo, uma alteração não programada na configuração desse roteador. Em seguida, pode realizar uma análise automatizada da causa raiz para identificar como, quando e onde a mudança foi feita. Depois disso, a plataforma pode consultar fluxos de trabalho pré-aprovados para aplicar uma correção (como reverter o firmware do roteador para uma versão anterior). Por fim, pode apresentar à equipe de TI um relatório de incidente, ajudando a evitar novas interrupções.

IA generativa, operações de nuvem híbrida e observabilidade estão profundamente interligadas. Um relatório de 2025 da empresa de pesquisa Gartner1 descreve a observabilidade como um recurso fundamental do CloudOps (operações de nuvem) impulsionado por IA. De acordo com um relatório de 2025 da S&P Global Market Intelligence 2, 71% das organizações que usam soluções de observabilidade estão usando suas funcionalidades de IA, um aumento em relação aos 26% registrados em 2024.