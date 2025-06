Além de otimizar os fluxos de trabalho e fortalecer os agentes humanos, a tecnologia de agent assist promove uma atenção ao cliente mais sensível e entrega insights praticáveis personalizados para cada usuário. Por exemplo, a IA pode fornecer feedback sobre a satisfação do cliente ao realizar uma análise de sentimentos e indicar o momento em que o agente humano deve pausar para demonstrar empatia ou reconhecer a frustração do cliente.

Algumas empresas usam os resultados de satisfação do cliente (CSAT) para quantificar a experiência do cliente. A automação é um fator que pode melhorar a pontuação CSAT de uma organização. Se as conversas desviarem do rumo ou se as sugestões automatizadas da IA estiverem incorretas, os agentes humanos poderão assumir o controle.

A tecnologia de assistência ao agente pode ajudar a reduzir as taxas de esgotamento e também melhorar a experiência do agente. Automatizar tarefas repetitivas, como encerrar um chamado ao detectar que o cliente saiu do chat ou agendar ações de acompanhamento com base na conversa, reduz significativamente a carga de trabalho manual.

O agent assist demonstrou reduzir o tempo de resolução de problemas em 26%. Isso pode aumentar a satisfação do cliente com respostas em cerca de 150%.