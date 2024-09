O IBM Cognitive Agent Assist (CAA) é um sistema de processamento de linguagem natural baseado em deep learning. Ele oferece suporte à implementação de SaaS e no local. Por um lado, com uma tecnologia eficiente de processamento de linguagem natural, o sistema CAA pode entender melhor as intenções dos usuários finais. Por outro lado, ele fornece métodos mais abrangentes para recuperar informações úteis na plataforma corporativa.