ما هو AutoML؟

في مسار علوم البيانات، هناك العديد من الخطوات التي يجب على فريق علم البيانات اتباعها لإنشاء نموذج تنبؤي. حتى الفرق ذات الخبرة من علماء البيانات ومهندسي التعلم الآلي يمكنهم الاستفادة من السرعة والشفافية المتزايدة التي يوفرها AutoML. يجب على عالم البيانات أن يبدأ بفرضية، ثم يجمع مجموعة البيانات الصحيحة، ويجرب بعض تصورات البيانات، وهندسة ميزات إضافية لتسخير جميع الإشارات المتاحة، وتدريب نموذج باستخدام المعلمات الفائقة، وللتعلم العميق الحديث، يجب عليه تصميم البنية المثلى للشبكة العصبية العميقة—على وحدة معالجة الرسوميات (GPU) إذا كانت متاحة له.

هندسة الميزات المؤتمتة



ميزة البيانات هي جزء من البيانات المدخلة إلى نموذج التعلّم الآلي، حيث تشير هندسة الميزات إلى العملية التحويلية التي يستمد فيها عالِمُ البيانات معلومات جديدة من بيانات موجودة بالفعل. وتُعدّ هندسة الميزات إحدى العمليات الرئيسية ذات القيمة المضافة في سير عمل التعلّم الآلي، والميزات الجيدة هي ما يفرِّق بين النموذج ذي الأداء المقبول وبين النموذج عالي الأداء. تُقرأ هذه التحولات الرياضية للبيانات الأولية في النموذج، وتعمل بمثابة قلب عملية التعلّم الآلي.هندسة الميزات المؤتمتة (AFE) هي عملية استكشاف مساحة مجموعات ميزات قابلة للاستمرار بطريقة مؤتمتة غير يدوية.

إن هندسة الميزات اليدوية هي كيمياء العصر الحديث التي تأتي بتكلفة كبيرة من حيث الوقت: قد يستغرق بناء ميزة واحدة ساعات في كثير من الأحيان، ويمكن أن يصل عدد الميزات المطلوبة للحصول على الحد الأدنى من الدقة، ناهيك عن خط أساس الدقة على مستوى الإنتاج، إلى المئات.من خلال أتمتة استكشاف مساحة الميزات، يقلل التعلم الآلي المؤتمت من الوقت الذي يقضيه فريق علم البيانات في هذه المرحلة من أيام إلى دقائق.

وليست الثمرة الوحيدة من وراء هندسة الميزات المؤتمتة تقليل عدد ساعات التدخل اليدوي من عالِم البيانات. بل غالبًا ما تكون الميزات التي يتم إنشاؤها قابلة للتفسير بكل وضوح.وفي الصناعات الخاضعة للتنظيم الصارم كقطاع الرعاية الصحية أو التمويل، تُعدّ قابلية التوضيح أمرًا مهمًا لأنها تقلل العوائق التي تمنع اعتماد الذكاء الاصطناعي من خلال قابلية التفسير. وبالإضافة إلى ذلك، يستفيد عالِمُ البيانات أو المحلِلُ من وضوح هذه الميزات لأنها تجعل النماذج عالية الجودة أكثر قابلية للتنفيذ وأعلى جاذبية وإقناعًا.كما أن الميزات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا لديها القدرة أيضًا على إيجاد مؤشرات أداء رئيسية جديدة لمؤسستك لمراقبة الأداء واتخاذ الخطوات التالية وفق ذلك.وبمجرد أن يكمل عالِمُ البيانات هندسة الميزات، عليه تحسين نماذجه باختيار ميزات أخرى من عدد من الميزات الاستراتيجية.

التحسين المؤتمت للمعلمات الفائقة



تعد المعلمات الفائقة جزءًا من خوارزميات التعلم الآلي التي يتم فهمها بشكل أفضل عن طريق القياس على أنها أدوات لضبط أداء النموذج—على الرغم من أن التعديلات الإضافية غالبًا ما يكون لها تأثير كبير. في نمذجة علوم البيانات على نطاق صغير، يمكن بسهولة تعيين المعلمات الفائقة يدويًا وتحسينها عن طريق التجربة والخطأ.

بالنسبة إلى تطبيقات التعلم العميق، يتزايد عدد المعلمات الفائقة بشكل كبير، ما يجعل تحسينها يتجاوز قدرات فريق علم البيانات على إنجازها يدويًا وفي الوقت المناسب. يعفي تحسين المعلمة الفائقة (HPO) المؤتمتة الفرق من المسؤولية المكثفة عن استكشاف وتحسين مساحة الحدث الكاملة للمعلمات الفائقة ويسمح بدلاً من ذلك للفرق بتكرار التجارب على الميزات والنماذج.

من نقاط القوة الأخرى لأتمتة عملية التعلم الآلي أنه يمكن لعلماء البيانات الآن التركيز على سبب إنشاء النموذج بدلًا من كيفية إنشائه. بالنظر إلى الكميات الكبيرة للغاية من البيانات المتاحة للعديد من المؤسسات والعدد الهائل من الأسئلة التي يمكن الإجابة عليها باستخدام هذه البيانات، يمكن لفريق التحليلات الانتباه إلى جوانب النموذج التي يجب تحسينها، مثل المشكلة الكلاسيكية المتمثلة في تقليل السلبيات الخاطئة في الاختبارات الطبية.

البحث في البنية العصبية



تعد العملية الأكثر تعقيدًا واستهلاكًا للوقت في التعلم العميق هي إنشاء البنية العصبية. تقضي فرق علوم البيانات فترات طويلة من الوقت في اختيار الطبقات المناسبة ومعدلات التعلم التي تكون في النهاية فقط لمستويات الأهمية في النموذج، كما هو الحال في العديد من النماذج اللغوية. يوصف البحث في البنية العصبية(NAS) (يوجد الرابط خارج ibm.com) بأنه "استخدام الشبكات العصبية لتصميم الشبكات العصبية" وهو أحد أكثر مجالات التعلم الآلي (ML) وضوحًا؛ للاستفادة من الأتمتة.

تبدأ الأبحاث الخاصة بالبحث في البنية العصبية باختيار البنى المطلوب تجربتها. ويتم تحديد نتيجة البحث في البنية العصبية من خلال المقياس الذي يتم على أساسه الحكم على كل بنية. هناك العديد من الخوارزميات الشائعة التي يمكن استخدامها في بحث البنية العصبية. إذا كان عدد البنى المحتملة صغيرًا، يمكن إجراء خيارات للاختبار بشكل عشوائي. لقد أظهرت النُهج القائمة على التدرج، حيث يتم تحويل مساحة البحث المنفصلة إلى تمثيل مستمر، أنها فعالة للغاية. يمكن لفرق علم البيانات أيضًا تجربة الخوارزميات التطورية التي يتم فيها تقييم البنى بشكل عشوائي، ويتم تطبيق التغييرات ببطء، مما يؤدي إلى نشر البُنى الفرعية أكثر نجاحًا مع تقليم تلك التي لا تحقق نجاحًا.

تُعدّ عمليات البحث في البنية العصبية أحد العناصر الرئيسية في التعلم الآلي المؤتمت (AutoML) حيث إنها قادرة على توفير الذكاء الاصطناعي للجميع. وغالبًا ما يترتب على عمليات البحث هذه بصمة كربونية عالية جدًا. ولم يتم الفحص والنظر بعدُ في أيهما أجدى نفعًا، لكن تحسين التكلفة البيئية يمثل جانبًا من الجوانب المستمر البحث فيها ضمن أساليب NAS (البحث في البنية العصبية).