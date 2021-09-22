ما هو AutoML؟

يمكن اعتبار التعلّم الآلي المؤتمت(AutoML) بغض النظر عما إذا كنت تقوم ببناء مصنفات أو انحدارات تدريبية، كمفهوم بحث معمم، مع خوارزميات بحث متخصصة لإيجاد الحلول المثلى لكل جزء مكون من مسار التعلّم الآلي.
أصبح AutoML موضوعًا شائعًا في مجال البحث الصناعي والأكاديمي في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) في السنوات الأخيرة. يُظهر AutoML وعدًا كبيرًا في توفير حلول للذكاء الاصطناعي في الصناعات الخاضعة للوائح التنظيمية في تقديم نتائج قابلة للتفسير والتكرار. يتيح AutoML إمكانية الوصول بشكل أكبر إلى تطوير الذكاء الاصطناعي لأولئك الذين لا يمتلكون الخلفية النظرية المطلوبة حاليًا للدور في علم البيانات.
يجب أن تتم كل خطوة في مسار علوم البيانات النموذجي الحالي، كالمعالجة المسبقة للبيانات وهندسة الميزات وتحسين المعلمات الفائقة، يدويًا بواسطة خبراء التعلّم الآلي. وبالمقارنة، نجد أن اعتماد AutoML يتيح تبسيط التطوير بحيث يمكنك بمجرد استخدام أسطر قليلة من رموز التعليمات البرمجية إنشاء التعليمات البرمجية اللازمة لبدء تطوير نموذج تعلّم آلي.
في بناء نظام يسمح بأتمتة ثلاثة أجزاء رئيسية فقط من الأتمتة—هندسة الميزات وتحسين المعلمات الفائقة والبحث في البنية العصبية—يعد التعلم الآلي المؤتمت بمستقبل يكون فيه التعلم الآلي المنظم العادل حقيقة واقعة.
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في مسار علوم البيانات، هناك العديد من الخطوات التي يجب على فريق علم البيانات اتباعها لإنشاء نموذج تنبؤي. حتى الفرق ذات الخبرة من علماء البيانات ومهندسي التعلم الآلي يمكنهم الاستفادة من السرعة والشفافية المتزايدة التي يوفرها AutoML. يجب على عالم البيانات أن يبدأ بفرضية، ثم يجمع مجموعة البيانات الصحيحة، ويجرب بعض تصورات البيانات، وهندسة ميزات إضافية لتسخير جميع الإشارات المتاحة، وتدريب نموذج باستخدام المعلمات الفائقة، وللتعلم العميق الحديث، يجب عليه تصميم البنية المثلى للشبكة العصبية العميقة—على وحدة معالجة الرسوميات (GPU) إذا كانت متاحة له.
ميزة البيانات هي جزء من البيانات المدخلة إلى نموذج التعلّم الآلي، حيث تشير هندسة الميزات إلى العملية التحويلية التي يستمد فيها عالِمُ البيانات معلومات جديدة من بيانات موجودة بالفعل. وتُعدّ هندسة الميزات إحدى العمليات الرئيسية ذات القيمة المضافة في سير عمل التعلّم الآلي، والميزات الجيدة هي ما يفرِّق بين النموذج ذي الأداء المقبول وبين النموذج عالي الأداء. تُقرأ هذه التحولات الرياضية للبيانات الأولية في النموذج، وتعمل بمثابة قلب عملية التعلّم الآلي.هندسة الميزات المؤتمتة (AFE) هي عملية استكشاف مساحة مجموعات ميزات قابلة للاستمرار بطريقة مؤتمتة غير يدوية.
إن هندسة الميزات اليدوية هي كيمياء العصر الحديث التي تأتي بتكلفة كبيرة من حيث الوقت: قد يستغرق بناء ميزة واحدة ساعات في كثير من الأحيان، ويمكن أن يصل عدد الميزات المطلوبة للحصول على الحد الأدنى من الدقة، ناهيك عن خط أساس الدقة على مستوى الإنتاج، إلى المئات.من خلال أتمتة استكشاف مساحة الميزات، يقلل التعلم الآلي المؤتمت من الوقت الذي يقضيه فريق علم البيانات في هذه المرحلة من أيام إلى دقائق.
وليست الثمرة الوحيدة من وراء هندسة الميزات المؤتمتة تقليل عدد ساعات التدخل اليدوي من عالِم البيانات. بل غالبًا ما تكون الميزات التي يتم إنشاؤها قابلة للتفسير بكل وضوح.وفي الصناعات الخاضعة للتنظيم الصارم كقطاع الرعاية الصحية أو التمويل، تُعدّ قابلية التوضيح أمرًا مهمًا لأنها تقلل العوائق التي تمنع اعتماد الذكاء الاصطناعي من خلال قابلية التفسير. وبالإضافة إلى ذلك، يستفيد عالِمُ البيانات أو المحلِلُ من وضوح هذه الميزات لأنها تجعل النماذج عالية الجودة أكثر قابلية للتنفيذ وأعلى جاذبية وإقناعًا.كما أن الميزات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا لديها القدرة أيضًا على إيجاد مؤشرات أداء رئيسية جديدة لمؤسستك لمراقبة الأداء واتخاذ الخطوات التالية وفق ذلك.وبمجرد أن يكمل عالِمُ البيانات هندسة الميزات، عليه تحسين نماذجه باختيار ميزات أخرى من عدد من الميزات الاستراتيجية.
تعد المعلمات الفائقة جزءًا من خوارزميات التعلم الآلي التي يتم فهمها بشكل أفضل عن طريق القياس على أنها أدوات لضبط أداء النموذج—على الرغم من أن التعديلات الإضافية غالبًا ما يكون لها تأثير كبير. في نمذجة علوم البيانات على نطاق صغير، يمكن بسهولة تعيين المعلمات الفائقة يدويًا وتحسينها عن طريق التجربة والخطأ.
بالنسبة إلى تطبيقات التعلم العميق، يتزايد عدد المعلمات الفائقة بشكل كبير، ما يجعل تحسينها يتجاوز قدرات فريق علم البيانات على إنجازها يدويًا وفي الوقت المناسب. يعفي تحسين المعلمة الفائقة (HPO) المؤتمتة الفرق من المسؤولية المكثفة عن استكشاف وتحسين مساحة الحدث الكاملة للمعلمات الفائقة ويسمح بدلاً من ذلك للفرق بتكرار التجارب على الميزات والنماذج.
من نقاط القوة الأخرى لأتمتة عملية التعلم الآلي أنه يمكن لعلماء البيانات الآن التركيز على سبب إنشاء النموذج بدلًا من كيفية إنشائه. بالنظر إلى الكميات الكبيرة للغاية من البيانات المتاحة للعديد من المؤسسات والعدد الهائل من الأسئلة التي يمكن الإجابة عليها باستخدام هذه البيانات، يمكن لفريق التحليلات الانتباه إلى جوانب النموذج التي يجب تحسينها، مثل المشكلة الكلاسيكية المتمثلة في تقليل السلبيات الخاطئة في الاختبارات الطبية.
تعد العملية الأكثر تعقيدًا واستهلاكًا للوقت في التعلم العميق هي إنشاء البنية العصبية. تقضي فرق علوم البيانات فترات طويلة من الوقت في اختيار الطبقات المناسبة ومعدلات التعلم التي تكون في النهاية فقط لمستويات الأهمية في النموذج، كما هو الحال في العديد من النماذج اللغوية. يوصف البحث في البنية العصبية(NAS) (يوجد الرابط خارج ibm.com) بأنه "استخدام الشبكات العصبية لتصميم الشبكات العصبية" وهو أحد أكثر مجالات التعلم الآلي (ML) وضوحًا؛ للاستفادة من الأتمتة.
تبدأ الأبحاث الخاصة بالبحث في البنية العصبية باختيار البنى المطلوب تجربتها. ويتم تحديد نتيجة البحث في البنية العصبية من خلال المقياس الذي يتم على أساسه الحكم على كل بنية. هناك العديد من الخوارزميات الشائعة التي يمكن استخدامها في بحث البنية العصبية. إذا كان عدد البنى المحتملة صغيرًا، يمكن إجراء خيارات للاختبار بشكل عشوائي. لقد أظهرت النُهج القائمة على التدرج، حيث يتم تحويل مساحة البحث المنفصلة إلى تمثيل مستمر، أنها فعالة للغاية. يمكن لفرق علم البيانات أيضًا تجربة الخوارزميات التطورية التي يتم فيها تقييم البنى بشكل عشوائي، ويتم تطبيق التغييرات ببطء، مما يؤدي إلى نشر البُنى الفرعية أكثر نجاحًا مع تقليم تلك التي لا تحقق نجاحًا.
تُعدّ عمليات البحث في البنية العصبية أحد العناصر الرئيسية في التعلم الآلي المؤتمت (AutoML) حيث إنها قادرة على توفير الذكاء الاصطناعي للجميع. وغالبًا ما يترتب على عمليات البحث هذه بصمة كربونية عالية جدًا. ولم يتم الفحص والنظر بعدُ في أيهما أجدى نفعًا، لكن تحسين التكلفة البيئية يمثل جانبًا من الجوانب المستمر البحث فيها ضمن أساليب NAS (البحث في البنية العصبية).
يبدو التعلّم الآلي المؤتمت وكأنه من الحلول التقنية السحرية التي يمكن للمؤسسات استخدامها لتحل محل علماء البيانات الذين يتقاضون مرتبات عالية، لكن في الواقع، يتطلب استخدامه وضع استراتيجيات ذكية للمؤسسة. حيث يقوم علماء البيانات بأداء أدوار أساسية لتصميم التجارب وترجمة النتائج إلى نتائج أعمال والحفاظ على دورة الحياة الكاملة لنماذج التعلّم الآلي. لكن كيف يمكن لفِرق العمل متعددة الوظائف الاستفادة من AutoML لتحسين استغلال الوقت وتقصير الزمن اللازم لكي تحقق النماذج قيمتها؟
إن سير العمل الأمثل لتضمين واجهات برمجة تطبيقات AutoML هو سير العمل الذي يستخدمها لموازاة أحمال التشغيل واختصار الوقت المستغرق في المهام التي تتطلب جهدًا يدويًا مكثفًا. بدلاً من قضاء أيام في ضبط المعلمات الفائقة، يمكن لعالم البيانات بدلاً من ذلك أتمتة هذه العملية على أنواع متعددة من النماذج بشكل متزامن، ثم اختبار النموذج الأفضل أداءً لاحقًا.
بالإضافة إلى ذلك، هناك ميزات للتعلم الآلي المؤتمت (AutoML) والتي تمكّن أعضاء الفريق باختلاف مستويات مهاراتهم من المساهمة الآن في مسار علوم البيانات.يمكن لمحلل البيانات الذي ليس لديه خبرة في Python استخدام مجموعة أدوات، مثل AutoAI على Watson Studio، لتدريب نموذج تنبؤي باستخدام البيانات التي يمكنه استخراجها بنفسه عبر الاستعلام. باستخدام AutoML، يمكن لمحال البيانات الآن معالجة البيانات مسبقًا، وإنشاء مسار التعلم الآلي، وإنتاج نموذج مدرب بالكامل يمكنه استخدامه للتحقق من صحة فرضياته الخاصة دون الحاجة إلى اهتمام فريق علم البيانات الكامل.
يساهم باحثو ومطورو IBM في نمو وتطوير التعلم الآلي المؤتمت. إن التطوير المستمر للمنتجات باستخدام AutoAI على IBM Watson وعمل باحثي IBM على Lale، وهي مكتبة علم البيانات المؤتمت مفتوحة المصدر، ليست سوى بعض الطرق التي تساعد بها IBM في إنشاء الجيل التالي من مناهج الذكاء الاصطناعي. في حين أن Lale هو مشروع مصدر مفتوح، إلا أنه في الواقع جوهر العديد من القدرات التابعة لـ AutoAI.
بالنسبة لفرق علم البيانات التي تعمل مع Python كجوهر لمجموعة التعلم الآلي الخاص بهم، تقدم Lale مكتبة شبه آلية تتكامل بسلاسة داخل مسارات scikit-learn - مختلفة عن auto-sklearn، أو مكتبة مثل TPOT. تتجاوز Lale التعلم الآلي من خلال الأتمتة وفحوصات السلامة وقابلية التشغيل البيني. على الرغم من وجودها في نموذج scikit-learn، إلا أنها تحتوي على أعداد متزايدة من المحولات وعوامل التشغيل من مكتبات Python الأخرى ومن مكتبات بلغات مثل Java و R.
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تعرّف على كيفية قيام Watson AutoAI، الجيل التالي من AutoML، باكتشاف وإنشاء مسارات النمذجة الأنسب لبياناتك.
تُعدّ Lale مكتبة متوافقة مع sklearn لـ AutoML. فهي مفتوحة المصدر وتلبي الحاجة إلى الأتمتة التدريجية للتعلّم الآلي بدلاً من تقديم أداة AutoML معقدة وصعبة الفهم.
يُعدّ IBM Watson Studio أداة قوية واختيارية لعلم البيانات ومتوفرة في IBM Cloud Pak for Data. في هذا المختبر العملي، ستختبر الكيفية التي من خلالها تستطيع قدرة AutoAI في Watson Studio التخلص من تعقيدات إنشاء النماذج.