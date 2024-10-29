تنشأ نماذج الذكاء الاصطناعي من نوع الصندوق الأسود لسبب واحد من اثنين: إما أن يقوم مطوروها بتحويلها إلى صناديق سوداء عمدًا، وإما أن تصبح كذلك كنتيجة ثانوية لعملية تدريبها.

يُخفي بعض مطوري ومبرمجي الذكاء الاصطناعي طريقة عمل أدوات الذكاء الاصطناعي قبل إصدارها للعامة. في كثير من الأحيان، يهدف هذا الأسلوب إلى حماية الملكية الفكرية. يعرف مبتكرو النظام تمامًا كيفية عمله، لكنهم يحتفظون بسرية مصدر الرمز وعملية صناعة القرار. ولهذا السبب، فإن العديد من خوارزميات الذكاء الاصطناعي التقليدية القائمة على القواعد هي عبارة عن صناديق سوداء.

ومع ذلك، فإن العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تُصنَّف بما يمكن أن نسميه "الصناديق السوداء العضوية". لا يُخفي مبتكرو هذه الأدوات عملياتها عن عمد. بل إن أنظمة التعلم العميق التي تشغِّل هذه النماذج معقدة جدًا لدرجة أن المبتكرين أنفسهم لا يفهمون بالضبط ما يحدث داخلها.

تُعَد خوارزميات التعلم العميق نوعًا من خوارزميات التعلم الآلي التي تستخدم شبكات عصبية متعددة الطبقات. بينما قد يستخدم نموذج التعلم الآلي التقليدي شبكة من طبقة أو طبقتين، يمكن أن تحتوي نماذج التعلم العميق على مئات أو حتى آلاف الطبقات. تحتوي كل طبقة على عدة خلايا عصبية، وهي وحدات برمجية مصممة لمحاكاة وظائف الدماغ البشري.

يمكن للشبكات العصبية العميقة استيعاب مجموعات البيانات الكبيرة غير المنسقة وغير المنظمة وتحليلها مع القليل من التدخل البشري. يمكنها استيعاب كميات هائلة من البيانات، وتحديد الأنماط، والتعلم من هذه الأنماط واستخدام ما تتعلمه لإنشاء مخرجات جديدة، مثل الصور والفيديو والنص.

وهذه القدرة على التعلم على نطاق واسع دون إشراف تمكِّن أنظمة الذكاء الاصطناعي من تنفيذ أشياء مثل معالجة اللغة المتقدمة وإنشاء المحتوى الأصلي وغيرها من الإنجازات التي قد تبدو قريبة من الذكاء البشري.

ومع ذلك، فإن هذه الشبكات العصبية العميقة غير واضحة بطبيعتها. يمكن للمستخدمين، بما في ذلك مطورو الذكاء الاصطناعي، رؤية ما يحدث في طبقات الإدخال والإخراج، والتي تُسمَّى أيضًا "الطبقات المرئية". يمكنهم رؤية البيانات التي تدخل والتنبؤات أو التصنيفات أو أي محتوى آخر يظهر. لكنهم لا يعرفون ما يحدث في جميع الطبقات الوسيطة للشبكة، والمعروفة باسم "الطبقات المخفية".

يعرف مطوِّرو الذكاء الاصطناعي بشكل عام كيفية تحرك البيانات عبر كل طبقة من الشبكة، ولديهم فهم عام لما تفعله النماذج بالبيانات التي تستقبلها. لكنهم لا يعرفون كل التفاصيل. على سبيل المثال، قد لا يعرفون ماذا يعني تنشيط مجموعة معينة من الخلايا العصبية، أو كيف يتمكَّن النموذج على وجه التحديد من العثور على تضمينات المتجهات ودمجها للاستجابة لمطالبة ما.

حتى نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر التي تشارك كودها الأساسي تظل في النهاية صناديق سوداء؛ لأن المستخدمين لا يستطيعون تفسير ما يحدث داخل كل طبقة من النموذج أثناء عمله.