ما المقصود بذكاء الأعمال التوليدي؟

ذكاء الأعمال التوليدي، والمعروف أيضًا باسم "generative BI" أو "gen BI"، هو عملية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات ذكاء الأعمال. يمكن أن تساعد أدوات ذكاء الأعمال التوليدي على أتمتة وتبسيط مهام تحليل البيانات الرئيسية، مثل تحديد الأنماط وإنشاء التصورات.

يشير مصطلح ذكاء الأعمال أو BI إلى مجموعة من عمليات تحليل بيانات الأعمال من أجل اتخاذ قرارات أعمال مستنيرة. تتميز الأدوات وسير العمل التقليدية في مجال ذكاء الأعمال بأنها يدوية إلى حد كبير، وتتطلب وقتًا كبيرًا وخبرة تقنية هائلة لتحويل البيانات غير المنسقة إلى معارف عملية. في كثير من الأحيان لا تتمكن الأطراف المعنية التي ليس لديها خبرة في مجال علم البيانات من الاستفادة الكاملة من تقنيات ذكاء الأعمال.

يتيح ذكاء الأعمال التوليدي لعدد أكبر من الأشخاص إمكانية المشاركة في تحليلات الأعمال. تعتمد أدوات ذكاء الأعمال التوليدي عادةً على نماذج لغوية كبرى (LLMs)، وتعمل بشكل مشابه جدًا لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الشهيرة الأخرى، مثل ChatGPT أو Microsoft Copilot. يكتب المستخدمون التعليمات باللغة الطبيعية وتستجيب الأداة تبعًا لذلك.

على عكس ذكاء الأعمال التقليدي، لا يحتاج المستخدمون إلى تعلم لغات برمجة خاصة أو إجراء عمليات حسابية يدوية أو إنشاء مخططات من البداية. بإمكانهم أن يطلبوا من أداة ذكاء الأعمال التوليدي، بلغة بسيطة، إجراء تحليلات متقدمة وإنشاء تقارير نيابةً عنهم.

بهذه الطريقة، يتيح ذكاء الأعمال التوليدي إمكانية إجراء تحليلات الخدمة الذاتية للمستخدمين عبر المؤسسة، بغض النظر عن مهاراتهم. وبدورها، تساعد تحليلات الخدمة الذاتية المؤسسات على اتخاذ قرارات أكثر اعتمادًا على البيانات.

يُعد ذكاء الأعمال التوليدي فئة تقنية جديدة نسبيًا. وفقًا لأحد الاستطلاعات، أفاد 3% فقط من المؤسسات بأنها تستخدم ذكاء الأعمال التوليدي "بشكل كامل في عملياتها". إلا أن أكثر من نصف المؤسسات أفادت بأنها في مراحل مختلفة من استكشاف ذكاء الأعمال التوليدي.1 ومن المتوقع أن تزداد معدلات التبني مع زيادة تطور أدوات ذكاء الأعمال التوليدي وإتاحتها بسهولة أكبر.