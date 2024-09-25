تعلن IBM عن إتاحة عدة نماذج Llama 3.2 على منصة watsonx.ai، وهي استوديو من فئة المؤسسات لمطوري الذكاء الاصطناعي، وذلك عقب إطلاق مجموعة Llama 3.2 من النماذج اللغوية الكبيرة متعددة اللغات (LLMs) المُدرَّبة مسبقًا والمضبوطة بالتعليمات خلال فعالية MetaConnect في وقت سابق اليوم.

ومن أبرز ما يميّز Llama 3.2 أنه يمثّل أول دخول لشركة Meta إلى عالم الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط؛ إذ يتضمّن الإصدار نموذجين بحجمي 11B و90B يمكنهما استخدام الصور كمدخلات. كما أصبحت النماذج المضبوطة بالتعليمات Llama 3.2 90B Vision وLlama 3.2 11B Vision متاحة فورًا على watsonx.ai عبر نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS).

ووصلت أيضًا إلى watsonx.ai أصغر نماذج Llama حتى الآن: نموذجان لغويان كبيران (LLMs) بإدخال نصي وإخراج نصي، بحجمي 1B و3B. وتدعم جميع نماذج Llama 3.2 سياقًا طويلًا يصل إلى 128 ألف رمز مميز، كما جرى تحسينها للاستدلال السريع والفعّال باستخدام الانتباه بالاستعلامات المجمَّعة (GQA). وتوضّح Meta أن اللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والهندية والإسبانية والتايلاندية مدعومة رسميًا، لكنها تشير أيضًا إلى أن Llama 3.2 جرى تدريبها على لغات إضافية، ويمكن للمطوّرين ضبط نماذج Llama 3.2 بدقّة لدعم لغات أخرى إلى جانب هذه اللغات الثماني.

تنضم هذه الإضافات الأخيرة من Meta إلى مكتبة نماذج الأساس الواسعة المتاحة على watsonx.ai، بما يرسّخ استراتيجية IBM المنفتحة والمتعدّدة النماذج في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

يقول Ahmad Al-Dahle، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي التوليدي في Meta: "من خلال إتاحة أحدث نماذج Llama 3.2 على watsonx، نُمكِّن قاعدةً أوسع بكثير من المؤسسات من الاستفادة من هذه الابتكارات ونشر أحدث نماذجنا بسهولة، وبالشكل الذي يناسبها، وعبر بيئات سحابية هجينة." "في Meta نؤمن بأن تكييف حلول الذكاء الاصطناعي مع احتياجات كل مؤسسة على حدة أمرٌ أساسي، وبأن تمكين هذه المؤسسات من توسيع نطاق استخدام Llama بسهولة جزءٌ من هذا الالتزام. وشراكتنا مع IBM، المؤسسة التي تشاركنا الالتزام بالانفتاح والسلامة والأمن والثقة والشفافية، هي ما يتيح لنا تحقيق ذلك على أرض الواقع."

تابع القراءة للتعرّف بمزيد من التفصيل على مجموعة Llama 3.2، بما في ذلك القدرات متعددة الوسائط الجديدة، وفرص النشر على الأجهزة المحمولة وأجهزة الحافة، وميزات الأمان المحدَّثة وغير ذلك.