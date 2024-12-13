ما هي أنظمة الذكاء الاصطناعي المركبة؟

هناك العديد من الفوائد لتنسيق النماذج الفردية المتعددة والعناصر التفاعلية.

الفاعلية

من خلال تقسيم المهام بين نماذج متخصصة، تقلل الأنظمة المركّبة من العبء المعرفي على المكونات الفردية للذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، قد يركز أحد النماذج على تحليل البيانات المنظمة، بينما يقوم نموذج آخر بتفسير البيانات غير المنظمة، مثل الصور أو النصوص. يؤدي هذا التقسيم في العمل إلى تحسين الأداء وزيادة الدقة مقارنةً بالأنظمة التي تعتمد على نموذج واحد فقط.

تُعد النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مثيرة للإعجاب، وتزداد كفاءتها عند تزويدها بموارد حسابية أكبر، لكنها تواجه حدودًا في الأداء وعوائد متناقصة بسبب قوانين القابلية للتوسع. في بعض الحالات، بدلاً من زيادة القدرات الحسابية لنموذج LLM، قد يكون من الأفضل تفويض بعض المهام إلى نموذج آخر أو وكيل ذكاء اصطناعي (AI Agent) أو أداة أقل استهلاكًا للموارد.

السرعة

يمكن أن يكون دمج نماذج متعددة لأداء مهمة معينة أسرع في بعض الأحيان من تدريب نموذج لغوي كبير (LLM) واحد لتنفيذها. علاوة على ذلك، تستطيع الأنظمة المركّبة معالجة أنواع مختلفة من البيانات في الوقت نفسه، مما يُمكّنها من اتخاذ قرارات في الوقت الحقيقي. يُعد هذا أمرًا بالغ الأهمية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل الكشف عن الغش، حيث تكون الاستجابة السريعة ضرورية، أو في التطبيقات الطرفية، حيث يجب تقليل زمن الانتقال إلى الحد الأدنى.

تعدد الاستخدامات

تتميز الأنظمة المركّبة بقدر كبير من المرونة، مما يجعلها قابلة للتطبيق في مجموعة واسعة من حالات الاستخدام. وتُعد هذه المرونة سببًا رئيسيًا في كون أنظمة الذكاء الاصطناعي المركّبة خيارًا مفضلًا للشركات التي تسعى إلى تحسين عملياتها عبر مجالات متعددة.

يمكن للمنظمات الاستفادة من تصميمات الأنظمة التي تجمع بين العناصر المدربة مسبقا والحلول مفتوحة المصدر والوحدات المخصصة. يمكن تحديث كل عنصر أو استبداله بشكل مستقل مع تطور التقنية دون الحاجة إلى إعادة بناء النظام بالكامل. من خلال توزيع المهام عبر نماذج متعددة، تستفيد الأنظمة المركبة من القدرة على التكيف والمرونة في مواجهة إخفاقات العناصر الفردية.

تعمل الأساليب المركبة بما في ذلك التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) على توسيع قدرات النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) من خلال تمكينها من الوصول إلى مصادر البيانات خارج مجموعات بيانات التدريب الأولية الخاصة بتدريبها. يتيح الجمع بين نماذج مختلفة للمطورين تحسين الأداء لتحقيق أهداف محددة، مثل السرعة أو التخصص في مجال معين.

التحكم

يمكن أن تكون النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) صعبة التعامل، وعرضة للهلوسة، كما قد تتخذ قرارات يصعب تفسيرها أحيانًا. يمكن لحل الذكاء الاصطناعي المركب أن يساعد في التحكم في المدخلات وتصفية المخرجات، مما يؤدي إلى سلوك أكثر تحكمًا يعزز الثقة.