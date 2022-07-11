يستخدم مساعدو الذكاء الاصطناعي من IBM الذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط الوصول إلى المعلومات والأتمتة في كافة مستويات عملك، وذلك من خلال استهداف مهام سير العمل والإجراءات الروتينية أو المعقدة بالنسبة إلى الموظفين والعملاء.
مساعدو الذكاء الاصطناعي لدينا مصممون لحالات الاستخدام عالية التأثير، ما يمكنهم من تحقيق قيمة كبيرة من خلال المساعدة في تحسين الإنتاجية وتجربة العملاء وتحديث التطبيقات وعمليات تكنولوجيا المعلومات. علاوة على ذلك، فهم يتمتعون بالمرونة—أي أنهم مصممون للعمل مع الأنظمة والنماذج التي تستثمر فيها.
احضر جلسة للاطلاع على إستراتيجية الذكاء الاصطناعي لفهم كيفية استخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق أقصى تأثير في عملك.
أطلق العنان لمستويات جديدة من الإنتاجية مع مساعدي الذكاء الاصطناعي الثلاثة
تمكين مستخدمي الأعمال من تفويض المهام الشائعة والمعقدة باستخدام اللغة الطبيعية، ومساعدتهم على تقديم قرارات ونتائج أفضل.
تمكين كل فرد في المجموعة من بناء وكلاء افتراضيين أفضل ونشرهم لتقديم خدمة عملاء متسقة وذكية من دون كتابة سطر من التعليمات البرمجية.
تسريع إنتاجية المطوّرين وإعدادهم ودعم تحديث التطبيقات وأتمتة تكنولوجيا المعلومات.
اعرف إلى أي مدى تحقق المؤسسات مستويات جديدة من الإنتاجية وخدمة العملاء باستخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي
قامت شركة Water Corporation -بالتعاون مع IBM Consulting- بترحيل البنية التحتية SAP الخاصة بها إلى البنية التحتية السحابية AWS. وقد أدى ذلك إلى تحقيق وفورات في التكاليف وتقليل انبعاثات الكربون وتكوين نظام أكثر مرونة بفضل الأتمتة والذكاء الاصطناعي، ما عزز من كفاءتها التشغيلية.
قامت هذه الشركة الأمريكية الرائدة في مجال التأمين على الممتلكات والحوادث بتحسين إنتاجية المطورين باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي البرمجي المصمم لغرض مخصص، ما قلل من الوقت الذي يستغرقه المطور لفهم التطبيق وملحقاته بنسبة 80%.
تستخدم هذه العاصمة "روبوتات محادثة متعددة" للجمع بين القدرات والبيانات من ست خدمات للرعاية الصحية والاجتماعية، ما يؤدي إلى هدم الصوامع لتقديم خدمات سهلة الاستخدام للمواطنين على نحو أكثر كفاءة.
تهدف هذه الشركة الأمريكية الكبرى الحاصلة على حق أمتياز في مجال العناية بالشعر إلى تنمية القوى العاملة لديها بنسبة 30% وتحسين إنتاجية الموظفين ومشاركتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول والأتمتة الذكية.
قامت شركة البيع بالتجزئة الكبيرة للمركبات الترفيهية هذه بإعادة تصميم تجارب العملاء لديها باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المسمى Arvee، ما ساعد على زيادة مشاركة العملاء بنسبة 40% وكفاءة الوكلاء بنسبة 33%.
تستخدم هذه الشركة المعنية بالبحث والتطوير والتي تضطلع بمهمة جريئة لإحداث ثورة في إنتاج الأغذية والزراعة المستدامة- مساعدي الذكاء الاصطناعي للمساعدة في أتمتة وتحسين مسارات العمل مثل تأهيل العملاء وإدارة المشاريع وإعداد تقارير النفقات.
تعرّف على حالات الاستخدام الواقعية الشائعة والصفات الجيدة لمحادثي الذكاء الاصطناعي وتنفيذ أفضل الممارسات والاتجاهات الحالية.
ترشدك Tina Williams -خبيرة منتجات IBM- إلى كيفية مساعدة watsonx Orchestrate للموظفين على تنفيذ مهام العمل الشائعة بشكل أسرع.
اطّلع على تسع حالات استخدام "سهلة وبديهية" يمكن أن يسرع الذكاء الاصطناعي فيها وتيرة إنتاجية الفريق ويحسن تجربة المطور بشكل ملحوظ.