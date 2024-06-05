ما المقصود بشريحة الذكاء الاصطناعي؟

من الفوز بجائزة Jeopardy! لصالح ®IBM Watson إلى طرح إصدار OpenAI من ChatGPT في مجال السيارات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي التوليدي، تبدو إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي غير محدودة في الوقت الحالي، وتشارك معظم شركات التقنية الكبرى، بما في ذلك Google و ®IBM و Intel و Apple و Microsoft بشكل كبير في حلول التقنية هذه.

ولكن مع ازدياد تعقيد المشكلات التي يعالجها الذكاء الاصطناعي، تزداد الطلبات على معالجة الحوسبة وسرعتها. صُممت شرائح الذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة للغاية وتمكين وظائف الذكاء الاصطناعي الأساسية التي لم تكن ممكنة على وحدات المعالجة المركزية (CPUs) التقليدية.

مصطلح "شريحة الذكاء الاصطناعي" واسع النطاق ويشمل العديد من أنواع الشرائح المصممة لبيئات الحوسبة الصعبة التي تتطلبها مهام الذكاء الاصطناعي. تشمل الأمثلة على شرائح الذكاء الاصطناعي الشائعة وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، ومصفوفات البوابات القابلة للبرمجة الميدانية (FPGAs) والدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs). في حين أن بعض هذه الشرائح ليست بالضرورة مصممة خصوصًا للذكاء الاصطناعي، فهي مصممة عمومًا للتطبيقات المتقدمة والكثير من قدراتها ينطبق على أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي.