ما هي مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية (FPGA)؟

تم تطوير ASIC وتحسينها لتطبيق معين ولا يمكن إعادة تكوينها. يتم ترتيب عناصر دائرتها الداخلية (الترانزستورات) في هيكل ثابت مع وصلة بينية (أسلاك) ثابتة وغير قابلة للتغيير بينهما.

نظرًا لأن ASIC تخدم غرضًا واحدًا فقط، فإنها تتضمن فقط العناصر المنطقية الضرورية لهذا الغرض؛ على سبيل المثال، إذا لم تكن هناك حاجة إلى مضاعف الفاصلة العائمة، فلن يتم دمجها في التصميم.

على العكس من ذلك ، قد يتم تكوين FPGA وإعادة تكوينها لأي تطبيقات محتملة. مثل ASIC، يتم ترتيب عناصر دوائرها الداخلية في بنية ثابتة (كتل منطقية قابلة للبرمجة أو PLBs) ولكن مع وصلات بينية قابلة لإعادة التشكيل فيما بينها. يتم تحديد العناصر المنطقية في FPGA لدعم مجموعة متنوعة من التطبيقات ولكنها تعاني من نظام "استخدمها أو افقدها" عند عدم استخدام عناصر منطقية محددة. إذا لم يكن مضاعف النقطة العائمة مطلوبًا لتطبيق معين، ولكن FPGA يحتوي على واحد، فإن هذا المورد غير متصل ويمثل ”مساحة مهدرة“ داخل FPGA.

في حين أن كلا الجهازين يمكن أن يحتوي على مئات الملايين من الترانزستورات، إلا أن ASIC يمكن أن يستخدم تلك الترانزستورات لتقديم كفاءة وأداء عالٍ على حساب المرونة. يمكن أن تكون رسوم NRE المقدمة لتطوير ASIC باهظة، في حين أن تكاليف الوحدة يمكن أن تكون منخفضة نسبيًا.

تستخدم مصفوفة FPGA الترانزستورات الخاصة بها لتحقيق كفاءة عالية وأداء عالٍ ولكن مع مرونة هائلة. يمكن أن تكون رسوم التكاليف غير المتكررة (NRE) الأولية لتطوير مصفوفة FPGA منخفضة للغاية، في حين تكون تكاليف الوحدة أعلى بوجه عام. من الجدير بالذكر أن هذه القواعد ليست قواعد صارمة وسريعة. في مجال الأداء، على سبيل المثال، تطورت مصفوفات FPGA الحديثة لتقديم سرعات تصل إلى أكثر من 500 ميجاهرتز، وتُصنع عادةً باستخدام أحدث تقنيات السيليكون. باختصار، يصبح الحدد الفاصل بين مصفوفات FPGA والدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs) غير واضح بشكل متزايد مع كل جيل جديد من مصفوفات FPGA.