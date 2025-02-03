يزدهر التحول من خلال التعاون

التحول يحدث في كل مكان. فعلى الرغم من أن القادة قد يختلفون في النتائج النهائية حسب الأقسام في مجال تحول الأعمال، إلا أن أفضل الممارسات الموحدة والواضحة: وهي التعاون.
أطلق بودكاست The Transformers الذي تقدمه Ann Funai، التي تشغل منصب المدير التنفيذي للمعلومات ونائب رئيس قسم منصات الأعمال في IBM، أربع حلقات، حيث تُجري Ann مقابلات مع قادة أعمال متنوعين في أدوار القيادة التحولية. ولا يناقش البودكاست هذه الخبرات المهنية الفردية فحسب، بل يقدم أيضًا للمستمعين نبذة عن تحولهم الشخصي وكيفية بلوغهم المناصب التي يشغلونها حاليًا.
قيادة التحول ليست مهمة سهلة، وقد تم التأكيد على ذلك من خلال المقابلات مع القادة الثلاثة الذين يحاورهم Funai. أعرب Matt Lyteson، رئيس تقنية المعلومات ونائب رئيس التحول في منصة التكنولوجيا في شركة IBM، صراحة عن فكرة أن المديرين التنفيذيين لا يتفقون دائمًا وهذا ليس أمرًا سلبيًا. وهو يعمل إلى جانب Funai، ويتعاون الاثنان دائماً.
اتفق Funai وLyteson على أن المديرين التنفيذيين يجب أن يفهموا أن كل شخص في الفريق لديه وجهة نظر وخبرة فريدة يمكن أن تساهم في نجاح الفريق وتحقيق أهداف المؤسسة.
أفاد Lyteson في البودكاست قائلاً: "يُدرك معظم الناس ماهية علاقة العمل الجيدة، وأعتقد أنه مثل أي علاقة أخرى، ستكون هناك فترات صعود وهبوط.
واتفاقًا مع موضوع الشراكات، أجرت فوناي مقابلة مع ماركو بيل بيتر، نائب الرئيس لمنصات الأعمال الأساسية في ريد هات، في الحلقة الثانية، حيث قدمت للمستمعين رؤى حول تحويل منصة المبيعات.
كانت إحدى أكثر النقاط المثيرة للاهتمام التي تم طرحها خلال المحادثة مع بيل بيتر هي فكرة أن التحول التقني نفسه هو الجزء السهل. إن التحدي يكمن في التحول في سلوك العمل.
أعتقد أن شركة مثل Red Hat وIBM لن تنجح إذا لم تكن هناك نية صافية من الجميع، لكننا نعلق في طرق تنفيذها،" قال بيل-بيتر.
كثير من الأشخاص في الشركات معتادون على العمل بأسلوب معين، وعندما يحدث التحول، فإنه يتسبب في تغيير جذري في كل شيء. هذه من أبرز المشكلات عند تنفيذ التحول، وهي التردد في تغيير ترتيب سير العمليات.
ولكن هذا يعد جزءًا من مسؤوليات قائد التحول، كما يضيف إن الأمر يتعلق بتغيير العمليات وليس فقط التقنية. لكن السؤال الحقيقي هو، كيف نحول الأعمال؟
انضم كريس أنيسزشيك، رئيس قسم التكنولوجيا في مؤسسة الحوسبة السحابية الأصلية (CNCF)،إلى "فوني" للحديث عن دوره وتطور شركة المصدر المفتوح. ومن بين الأساطير التي يفضحها هو أن البرمجيات مفتوحة المصدر تُكتب بواسطة شخص يقيم في قبو منزل والديه. ولم يعد هذا هو الحال بعد الآن، ويتم إنتاج البرنامج بالفعل من قبل الأفراد الناجحين والموظفين.
قال Aniszczyk: «أعتقد أن الوضع قد تغير، ولم يعد الأمر يقتصر على هواة مبتدئين يكتبون الأكواد في قبو، بل أصبح الآن جزءًا من جوهر تطوير الشركات والمنتجات اليوم.».
شهدت البرمجيات مفتوحة المصدر نموًا هائلاً، حيث استفادت معظم المنتجات الحديثة من البرمجيات مفتوحة المصدر في السنوات الأخيرة، كما أضاف Aniszczyk. لكن مع هذه الزيادة في الشعبية، يترتب عليها المزيد من التدقيق والأسئلة حول البيانات والأمن.
الذكاء الاصطناعي يمر بهذا - ولنسميها ثورة المصدر المفتوح. والسبب في نجاح المصدر المفتوح في هذه الأيام وفي كل مكان هو قدرتك على دراسته وتعديله ومشاركته. وأردف Aniszczyk."من خلال هذه العملية، يمكن للمرء اكتشاف المشكلات الأمنية المحتملة لديهم،".
وأكد Bill-Peter إنه يرى أن المصدر المفتوح يزيد من العمل الذي تقوم به Red Hat. ويؤكد أيضًا إن Red Hat نمت كواحدة من أوائل مزودي المصدر المفتوح التجاري.
إن [المصدر المفتوح] هو الطريقة الجديدة للتعاون الفعلي بطريقة منظمة لا تفقد فيها ملكيتك الفكرية." و شركة CNCF، التي يعمل بها Aniszczyk، تعد شركة محورية في جمع الناس معًا وتعزيز تلك التعاون.
وبشكل منفصل، تطرق كل من Funai وLyteson إلى الحاجة إلى معايير وتحقيق القيمة في قطاع التقنية. وبشكل خاص في مجال تكنولوجيا المعلومات، أوضح Lyteson أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بمحاولة وضع الأسس" والإجابة على سؤال ما هو الجيد وكيف يمكن تحديده.
وهذا سؤال شائع يُطرح أثناء تحول الأعمال الذي غالباً ما يكون مرادفاً للتحول الرقمي. وعند قياس نجاح التحول، يحتاج القادة إلى تقييم التكاليف والكفاءة التشغيلية باستمرار. كما أنهم بحاجة إلى وضع مقاييس متعددة بدلاً من الاعتماد على مجموعة واحدة.
واكد Lyeston"عندما تفكر في الخدمات التي نستخدمها، فإن نهج إدارة الأعمال التقنية لديه تصنيف جيد، ما يتيح لك مقارنة الأشياء المختلفة"،
قامت مجموعة إدارة تقنية المعلومات (CIO) ككل باختيار Apptio لتحويل بيئة السحابة الهجينة لشركة IBM وتطبيق نموذج إدارة الأعمال التكنولوجية (TBM) الذي ذكره Lyeston في البودكاست. وكان الهدف من هذا التحول هو إعادة توزيع ميزانية تكنولوجيا المعلومات لتحويل بيئة السحابة الهجينة وحل التحديات المتعلقة بالتكاليف التي كانت قد عانت منها المؤسسة سابقًا.
وعلى نفس المنوال، يعتقد Aniszczyk أنه يجب أن يكون هناك المزيد من شركات المصدر المفتوح لجعل المصادر المفتوحة مستدامة وخلق المزيد من الابتكار. لاكتشاف ما الذي يُعتبر جيدًا في البرمجيات مفتوحة المصدر، سيكون من الضروري أن يعمل المزيد من الأشخاص على البرمجيات وتجربة نماذج جديدة مثل الذكاء الاصطناعي.
وأكد Aniszczyk: "نحن في خضم ثورة مفتوحة المصدر في مجال الذكاء الاصطناعي الآن، وهو أمر رائع للغاية أن نراه".
التحول يعد جهدًا مشتركًا داخل أي مؤسسة، فهو يتطلب خبرة جماعية ووجهات نظر متنوعة تشارك في رؤية مشتركة. ويجسد جميع قادة التحول في هذا البودكاست فكرة أن التعاون يعزز الابتكار، بغض النظر عن مجال العمل الذي تعمل فيه. القادة المحوريون في مختلف مستويات الإدارة العليا، بدءًا من القيادة التنفيذية وانتهاءً بالأقسام العملية، هم مبتكرون قادرون على الاستفادة من تجارب الآخرين وتطبيق هذه الممارسات في جهود التحول داخل مؤسساتهم.
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