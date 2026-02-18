يستعد المتخصصون في التخطيط والتحليل المالي (FP&A) لتحول كبير في عام 2026، مع إعادة التطورات التقنية، مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والأتمتة، تشكيل مستقبل هذا المجال.
وفي ظل تقلبات السوق، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، والتغيرات في سلوك العملاء، لم يعد المديرون الماليون التنفيذيون (CFOs) يقيسون نجاح التخطيط والتحليل المالي من خلال أداء إعداد التقارير المالية وحده. بل إنهم يتطلعون إلى فرق الشؤون المالية بوصفها شريكًا استراتيجيًا ودليلًا يهديهم في أوقات عدم اليقين.
وتواجه فرق التخطيط والتحليل المالي (FP&A) ضغوطًا متزايدة لتقديم توقعات مالية ديناميكية وتعزيز مرونة الأعمال، لكن كثيرًا منها لا يزال مقيدًا بمهام سير عمل قديمة وعمليات يدوية تجعل التحرك السريع أمرًا صعبًا. فالأسلوب الذي كان معمولًا به في التخطيط والتحليل المالي قبل عشرة أعوام لن يعود كافيًا في عام 2026.
وللتكيف مع هذه البيئة الجديدة، يتطلع المتخصصون في التخطيط والتحليل المالي إلى تحليلات متقدمة تجيب عن أسئلتهم قبل أن يطرحوها، وإلى وظيفة مالية توجه اتخاذ القرار في الوقت الفعلي.
وتسلط هذه النظرة العامة الضوء على أبرز اتجاهات التخطيط والتحليل المالي التي سترسم ملامح عام 2026. ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن هذه الاتجاهات لا يتركز جميعها على الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإنها تشترك جميعًا في هدف واحد، هو تحويل التقارير المالية إلى رؤى قابلة للتنفيذ تدعم اتخاذ قرارات أفضل لدى المتخصصين في الشؤون المالية.
وحتى وقت قريب، كان جزء كبير من دور التخطيط والتحليل المالي يتضمن مهام مرهقة مثل إدخال البيانات يدويًا ودمج جداول البيانات. غير أن التطورات التقنية، مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة، تعيد تشكيل وظائف التخطيط والتحليل المالي من خلال إتاحة رؤى أعمق وتحليلات أكثر شمولًا.
ويزداد استخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتحليل المالي انتشارًا. ووفقًا لبحث حديث أجراه معهد IBM Institute for Business Value (IBV)، يقول 69% من المديرين الماليين التنفيذيين إن الذكاء الاصطناعي يمثل عنصرًا أساسيًا في استراتيجياتهم للتحول المالي. لكن التنفيذ، للأسف، لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام كثير من المديرين الماليين التنفيذيين.
وقد بدأ قادة القطاع المالي يتجاوزون مرحلة التجريب في استخدام الذكاء الاصطناعي، وينتقلون إلى الاستخدام اليومي، واضعين الاستثمارات التقنية في صدارة الأولويات عن قصد.
كما بدأت المؤسسات في إدخال وكلاء الذكاء الاصطناعي وإمكانات أتمتة مهام سير العمل لأتمتة استيعاب البيانات، وتحليل الميزانيات، وتوليد السرد التحليلي. وتتيح هذه الأدوات لمتخصصي التخطيط والتحليل المالي أن يؤدوا دور شركاء أعمال استراتيجيين على مستوى المؤسسة، وأن يركزوا على الرؤى واتخاذ الإجراءات. ومع هذه الإمكانات الجديدة، تستطيع فرق الشؤون المالية اتخاذ قرارات سريعة استنادًا إلى رؤى وتوقعات قائمة على البيانات وفي الوقت الفعلي، بدلًا من استهلاك وقت مفرط في إدارة البيانات وتحليل الأرقام.
كما تعمل نماذج التعلم الآلي (ML) على تحسين دقة التوقعات باستمرار من خلال التعلم من البيانات الجديدة وتعديل الافتراضات بصورة ديناميكية. ونتيجة لذلك، تتقلص دورات التخطيط من أسابيع إلى ساعات.
وبدأ المديرون الماليون التنفيذيون يدركون سريعًا فوائد الذكاء الاصطناعي ويطبقونه عبر مختلف عمليات القطاع المالي. ووفقًا لتقرير IBV، يقول أكثر من أربعة من كل خمسة مديرين ماليين تنفيذيين إن من المهم اعتماد الذكاء الاصطناعي التقليدي في التخطيط والتحليل المالي وفي عمليات الشراء حتى السداد.
ويساعد الذكاء الاصطناعي، ومعه الآن الذكاء الاصطناعي التوليدي، فرق الشؤون المالية على استباق النتائج بدلًا من الاكتفاء برد الفعل. كما تُمكّن هذه التطورات التقنية فرق الشؤون المالية من تقديم رؤى استشرافية على نطاق واسع، ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتعزيز المواءمة مع استراتيجية المؤسسة.
ويتوافق التوجه نحو التحليلات التنبؤية مع أهداف المؤسسة الحديثة: استباق المخاطر، وتمكين تخطيط أعمال ديناميكي من خلال النمذجة القائمة على السيناريوهات ولوحات المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
كما تدعم التحليلات التنبؤية عمليات التخطيط المتكامل التي تربط بين مختلف أجزاء الأعمال ضمن رؤية واحدة مستمرة. وتستطيع حلول برمجيات التخطيط والتحليل المالي الحديثة أن تتكامل بسلاسة مع جداول بيانات Excel الحالية، وأدوات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP). وتتيح هذه التقنية ربط الشؤون المالية والعمليات والقوى العاملة وسلاسل التوريد، بما يمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتبسيط مهام سير العمل التي كانت تعمل سابقًا بصورة منفصلة.
تستخدم فرق الشؤون المالية تحليلات متقدمة لتحسين وظائف إعداد الميزانيات من خلال تخطيط السيناريوهات وتقييم أثر تقلبات السوق وسلوك العملاء. يجمع التخطيط والتحليل المالي المتكامل البيانات والمقاييس في نموذج موحد، بما يضمن اتساق الأهداف المحددة مع التنفيذ التشغيلي.
كما يحول نهج التحليلات التنبؤية وظائف الشؤون المالية من مجرد عملية سنوية إلى وظيفة تخطيط مستمرة. ويتكيف التوقع المتجدد مع تغير ظروف السوق، في حين يصبح تخطيط السيناريوهات متاحًا لقادة الأعمال على مستوى المؤسسة بأكملها. ولم تعد الشؤون المالية تؤدي دور الجهة التي تحتكر النماذج، بل أصبحت تقود تنسيق الرؤى.
ومن خلال دمج التحليلات التنبؤية في التخطيط المتكامل، يعزز التخطيط والتحليل المالي (FP&A) جودة القرارات وسرعتها. ويكتسب القادة وضوحًا أكبر بشأن المفاضلات قبل الالتزام برأس المال أو الموارد. وفي عام 2026، ستتمكن المؤسسات التي تربط بين التنبؤ والتخطيط من ترسيخ مكانة التخطيط والتحليل المالي بوصفه شريكًا استراتيجيًا يسهم في تشكيل النتائج، لا مجرد تفسيرها.
ويستدعي الوضع الراهن، من الناحيتين الاقتصادية والجيوسياسية، وجود فرق للتخطيط والتحليل المالي تتسم بالمرونة. وتحتاج هذه الفرق إلى رصد المخاطر مبكرًا والاستجابة لها بحسم من دون الإضرار بالربحية. ويتيح التخطيط والتحليل المالي الحديث البنية والبيانات والذكاء اللازمين لبناء هذه المرونة.
ولهذا تتجه فرق الشؤون المالية إلى البنية القائمة على السحابة للمساعدة على ضمان الاستمرارية وقابلية التوسع. وأثناء تطبيق التحليلات المتقدمة، يجري تحديد مواطن الضعف في مجالات الإيرادات، والتسعير، والسيولة. كما تعمل فرق التخطيط والتحليل المالي الحديثة على محاكاة سيناريوهات متعددة لفهم حجم التعرض للمخاطر في الجوانب السلبية ومسارات التعافي الممكنة. وتُمكّن هذه القدرات المؤسسات من تحويل البيانات التاريخية ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) إلى ذكاء أعمال.
تعمد فرق التخطيط والتحليل المالي المرنة إلى أتمتة العمليات وتوحيد نماذج البيانات بوصف ذلك جزءًا من الأساس الذي تستند إليه. وتقلل العمليات المؤتمتة من الاعتماد على الجهد اليدوي، وتتيح للفرق إعادة توجيه طاقاتها والتركيز على بناء الشراكات. ومع وجود نموذج بيانات موحد، تنشئ فرق التخطيط والتحليل المالي (FP&A) مصدرًا واحدًا للحقيقة، وتعزز الثقة والتنسيق مع الأطراف المعنية.
ويمكن لفرق التخطيط والتحليل المالي أن تكون أكثر مرونة في عام 2026 من خلال تبني نهج استباقي والاستعداد الجيد. ويتمثل دور فرق التخطيط والتحليل المالي في تزويد القادة برؤى واضحة تمنحهم الثقة اللازمة لاتخاذ قرارات صعبة تحت الضغط. ومن خلال تحديث الأدوات والعمليات، تتحول الشؤون المالية إلى عنصر استقرار يساعد المؤسسة على استيعاب النتائج غير المتوقعة والتعامل معها على النحو المناسب.
ويجب على قادة التخطيط والتحليل المالي أن يجمعوا بين الاستثمار المستمر في المنصات الحديثة بالارتقاء المتعمد بمهارات الكفاءات المالية. ومن شأن هذا التركيز المزدوج أن يساعد فرق التخطيط والتحليل المالي على إدراك القيمة الكاملة للتحليلات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة. كما يوسع متخصصو التخطيط والتحليل المالي نطاق أدوارهم الوظيفية بما يتجاوز التحليل المالي التقليدي، ويصبحون أكثر تنوعًا في مهاراتهم.
وهم يطوّرون إلمامًا بمفاهيم علم البيانات، ونمذجة السيناريوهات، والسرد في سياق الأعمال. وفي الوقت نفسه، تقلل التحليلات التنبؤية والمنصات السهلة الاستخدام من الحواجز التقنية، مما يتيح للفرق التجربة والتطوير التكراري من دون الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات.
ويحظى النقاش حول هذا النوع من الاستثمار باهتمام واسع على منصات التواصل المهني مثل LinkedIn وX. ويناقش المتخصصون في القطاع باستمرار أهمية الاستثمار في التقنية والحفاظ على أعداد الموظفين.
ومن جهة أخرى، تعيد المؤسسات تصميم الأدوار والمسارات المهنية بما ينسجم مع المشهد المتغير للتخطيط والتحليل المالي. كما ينتقل دور التخطيط والتحليل المالي من إعداد التقارير المرتبطة بالمعاملات إلى أدوار استشارية يقودها التحليل والرؤى. ويجذب هذا التحول كفاءات تجمع بين المهارات المالية والتقنية. ويصبح التعلم المستمر جزءًا أصيلًا من نموذج التشغيل، مدعومًا بالتدريب الرقمي والمجتمعات التعاونية.
ومن خلال مواءمة الاستثمار في التقنية مع تحول القوى العاملة، يسهم التخطيط والتحليل المالي في بناء ميزة مستدامة. وفي عام 2026، لن تكون المؤسسات المالية الأكثر فاعلية هي تلك التي تكتفي بنشر أحدث التقنيات، بل تلك التي تمكّن فرقًا أكثر ذكاءً من توظيفها على الوجه الأمثل.
وعلى مدى سنوات، كان التخطيط والتحليل المالي يعمل في معزل عن بقية أجزاء المؤسسة. فكانت طلبات الميزانية تُقدَّم، وتنجز فرق التخطيط والتحليل المالي ما هو مطلوب منها، ثم ينتهي الأمر عند هذا الحد.
أما اليوم، ومع التخطيط المالي المتكامل، فقد أصبحت فرق الشؤون المالية تؤدي دورًا محوريًا في مواءمة التوجهات المالية مع الواقع التشغيلي. وبدأت المؤسسات تدرك أن نجاح الاستراتيجية يتوقف على استمرار التوافق بين الشؤون المالية والعمليات.
ويتعزز هذا التحول من خلال منصات البيانات المتكاملة التي تربط النماذج المالية بالمحركات التشغيلية، مثل الطاقة الاستيعابية، والإنتاجية، وطلب العملاء. كما تعمل فرق التخطيط والتحليل المالي على تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى أهداف تشغيلية قابلة للقياس، بما يعزز المساءلة بين الأطراف المعنية. وعند حدوث مشكلة، يمكن التعامل معها بسرعة من خلال الرجوع إلى مجموعة بيانات موحدة، بدلًا من تبادل الاتهامات بين الأفراد أو الفرق.
وعلاوة على ذلك، تسهم نمذجة السيناريوهات والنمذجة المالية في تعزيز هذه المواءمة. فيمكن للشؤون المالية والعمليات أن تقيّما معًا المفاضلات والمخاطر، بما يساعد قادة القطاع المالي على تحديد أولويات تحقق قيمة مستدامة. ومن خلال تبني هذا النهج القائم على المواءمة، تكتسب فرق التخطيط والتحليل المالي مزيدًا من الوضوح والسرعة والانضباط في التنفيذ، وتحول النماذج المالية إلى أهداف واضحة.
ومع التطلع إلى عام 2026، تتضح حقيقة أساسية، وهي أن التخطيط والتحليل المالي، بوصفه وظيفة، يحتاج إلى إعادة تعريف حتى ينجح. فالتحول نحو خلق القيمة أصبح واقعًا، وهو يتطلب تغييرًا واضحًا في الأولويات والأهداف. ويبقى التحدي الذي ستواجهه معظم المؤسسات هو توافر الموارد والعمليات اللازمة لدعم هذا المستوى من التحول.
تواجه فرق التخطيط والتحليل المالي (FP&A) عملًا كبيرًا لتحديث مؤسساتها. وسيتطلب هذا التحول من الأطراف المعنية وضع أهداف واضحة، والتحلي بعقلية منفتحة، ومراعاة الإرشادات التالية:
