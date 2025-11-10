لم تَعُد الأساليب التقليدية للتخطيط والتحليل المالي كافية. يتحوَّل المشهد المالي المتطور الآن إلى التركيز على دمج الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء تخصص التخطيط والتحليل المالي من أجل أتمتة البيانات، وتحسين التنبؤ، وتمكين اتخاذ القرارات الاستراتيجية في الوقت الفعلي .

بشكل منفصل، يمكن لفِرق التخطيط والتحليل المالي التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية الروتينية أن تحوِّل تركيزها إلى عمل أكثر جدوى. يُعَد هذا النهج محوريًا مع تحوُّل متطلبات المتخصصين في مجال التمويل إلى مزيد من التعاون وشراكات الأعمال.

بينما كان متخصصو التخطيط والتحليل المالي مسؤولين تاريخيًا عن إنشاء التوقعات وتحليل البيانات التاريخية، فإن البيئة الحالية من التقلبات تتطلب مفكرين استشرافيين وأولئك الذين يتبنّون التحول. بدأت المؤسسات المالية بالفعل في رؤية التأثير الذي يمكن أن يُحدثه تبنّي الذكاء الاصطناعي في المؤسسة.

على سبيل المثال، وجدت دراسة استقصائية حديثة أجراها معهد IBM Institute for Business Value (IBV) أن المؤسسات التي طبَّقت الذكاء الاصطناعي من البداية إلى النهاية حققت "عائدًا على الاستثمار (ROI) ضمن الربع الأعلى" عند مقارنتها بالمؤسسات الأخرى. شملت العملية وضع استراتيجية تكنولوجيا معلومات تدمج الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتحديث التطبيقات.