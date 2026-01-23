ومع تزايد الضغوط العالمية المعاكسة، يجب أن تمتلك المؤسسات الأدوات اللازمة لتكون أكثر قدرة على التكيف والمرونة في أساليب عملها.

ومرونة الأعمال ليست منهجية واحدة، بل هي وصف لمجموعة من القدرات والسلوكيات التنظيمية التي تمكّن الشركة من تحقيق أهدافها بمرونة ورشاقة.ولتلبية احتياجات العملاء بالسرعة التي يفرضها السوق اليوم، تتجه المؤسسات إلى الاستفادة من التطورات التقنية الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والأتمتة. وتساعد هذه التقنيات على ابتكار تجارب عملاء أعلى قيمة.

وأصبح الرؤساء التنفيذيون (CEOs) يدركون تنامي الحاجة إلى الأساليب المبتكرة، والتحول الرقمي، والممارسات المرنة.وأظهرت دراسة حديثة أجراها معهد IBM Institute for Business Value أن أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين يقولون إن مؤسساتهم تعتمد وكلاء الذكاء الاصطناعي وتستعد لتطبيقهم على نطاق واسع.

"مع تغيّر كل شيء بفعل الذكاء الاصطناعي، لن يأتي النجاح بعد الآن من مجرد أداء الأشياء نفسها على نحو أفضل"، وذلك وفقًا لدليل الرؤساء التنفيذيين لعام 2025 الصادر عن معهد IBM Institute for Business Value.