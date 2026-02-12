ما تحليل تكوين البرمجيات (SCA)؟

تعمل أدوات تحليل تكوين البرمجيات من خلال فحص مصدر الرمز للبرنامج وجمعه في قاعدة بيانات ومقارنته بقواعد بيانات الثغرات الأمنية المعروفة والتحقق من التحديثات أو مشكلات التراخيص، ثم إصدار تقرير مفصل.

بينما يمكن لتحليل تركيب البرمجيات أن يفحص جميع أنواع عناصر البرمجيات، بما في ذلك المكونات المملوكة وصور الحاويات، فإنه يُستخدم بشكل شائع لتحليل المكتبات مفتوحة المصدر. يتم تضمين المكونات مفتوحة المصدر إلى حد ما في كل قاعدة برمجيات حديثة تقريبًا، ولأن الثغرات الموجودة في تعليماتها البرمجية معروفة للجميع، فمن المهم بشكل خاص الحفاظ على تحديث البرمجيات مفتوحة المصدر وشفافيتها.

تعمل أدوات تحليل تكوين البرمجيات على إدارة مخاطر الثغرات الأمنية الناجمة عن مكونات البرمجيات مجهولة المصدر، ومشكلات التوافق بين تراخيص المصادر المفتوحة المختلفة وعدم اكتمال الوثائق أو الدعم للمكتبات مفتوحة المصدر أو عدم كفايتها.

يُعَد تحليل تكوين البرمجيات جزءًا من مسار عمليات التطوير السحابي الأصلي الذي يدمج عملية تطوير البرمجيات مع عمليات تكنولوجيا المعلومات. كما تدعم أدوات تحليل تكوين البرمجيات الوضع الأمني للمؤسسة كجزء من مسار التطوير والأمن والعمليات، الذي يدمج الأمن مع عمليات التطوير والتشغيل. يمكن نشر أدوات تحليل تكوين البرمجيات في بيئة تطوير متكاملة (IDE)، ما يوفر تحليل التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي أثناء عملية التطوير.

يختلف تحليل تكوين البرمجيات عن الأشكال الأخرى لفحص الثغرات الأمنية مثل اختبار أمان التطبيقات الثابتة (SAST) واختبار أمان التطبيقات الديناميكية (DAST) وفحص الاعتمادية.

غالبًا ما تستخدم فرق تكنولوجيا المعلومات أدوات تحليل تكوين البرمجيات لإعداد قائمة مكونات البرامج (SBOM). تسرد قائمة مكونات البرامج جميع المكونات والمكتبات والوحدات النمطية في المنتج البرمجي بتنسيق يمكن قراءته آليًا لضمان الامتثال وأمن سلسلة التوريد، كما يمكن لقائمة مكونات البرامج أيضًا تعزيز سياسات فحص تحليل تكوين البرمجيات وتوجيهها.

وفقًا لبيانات الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة البيانات الدولية، فإن 93% من الشركات التي يعمل بها 100 موظف على الأقل تستخدم برمجيات مفتوحة المصدر بدءًا من عام 2024، ما يسلط الضوء على الحاجة واسعة النطاق إلى حلول تحليل تكوين البرمجيات.1