ما هو تحديد الاعتماديات؟

تتكون بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة من مجموعة متنوعة من البرمجيات والأجهزة وأجهزة الشبكة وتقنيات المحاكاة الافتراضية، كما تعتمد على مزيج من البنية التحتية المحلية والبيئات السحابية. يُعد تحديد هذه الأنظمة وفهم تبعياتها عملية بالغة الأهمية، لكنها معقدة. وتساعد المؤسسات على تبسيط وتحسين النظام البنائي لتكنولوجيا المعلومات لديها.



تُسهم هذه العملية في الكشف عن الثغرات الأمنية التي تتطلب معالجة فورية، وتحديد مواطن القصور حيث تكون العمليات المستقلة أكثر فاعلية. كما تتيح للمؤسسة تحسين عملية اتخاذ القرار وفهم كيف يمكن أن يؤثر أي عطل أو خلل في أحد المكوّنات على بقية النظام البنائي لتكنولوجيا المعلومات. غالبًا ما يتضمن تخطيط التبعية تمثيلًا مرئيًا لأصول تكنولوجيا المعلومات عبر البيئة بأكملها، باستخدام أدوات تصوّر مثل مخططات Gantt.

يمكن أن تكون الاعتماديات إما عمودية، وهي الاعتماديات بين أنواع مختلفة من عناصر تكنولوجيا المعلومات، مثل من خدمة إلى تطبيق، أو أفقية، وهي الاعتماديات بين العناصر المتشابهة، مثل من تطبيق إلى تطبيق.

في نظام بنائي معتمد على الاعتماديات، قد يؤدي خلل في أحد المكونات—مثل وجود ثغرة برمجية أو خطأ في التعليمات البرمجية—إلى تهديد سلسلة الاعتماديات بأكملها والتسبب في انقطاعات على مستوى النظام. يُشار إلى هذا الوضع غالبًا باسم "جحيم الاعتماديات (Dependency Hell)". تسعى المؤسسات إلى تقليل هذه المخاطر من خلال فهم آلية عمل تبعياتها، والعمل على إزالة الاعتماديات غير الضرورية.

ومع ذلك، فإن تحديد التبعيات عبر عملية يدوية أو مخصصة (ad hoc) قد يكون طويلًا ويستهلك وقتًا كبيرًا، دون ضمان أن يتمكّن فريق تكنولوجيا المعلومات من التوصّل إلى فهم شامل لتعقيد النظام. لهذا السبب، غالبًا ما تستخدم المؤسسات أدوات تخطيط التبعيات والأتمتة للمساعدة في تصور العلاقات بين التطبيقات والبيانات والمهام.

وقد أصبحت خريطة الاعتماديات—وهي أحد العناصر الأساسية في ممارسات قابلية الملاحظة—ذات أهمية متزايدة نظرًا للترابط المتبادل بين خدمات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحديثة. تساعد قابلية الملاحظة المؤسسات على تصور التطبيقات الموزعة بهدف تحسين الأداء وتسريع تحديد المشكلات وحلها تلقائيًا.

ويُعد تخطيط التبعيات مكوّنًا حاسمًا في إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات وإدارة التغيير، إذ ينبغي على المؤسسة فهم كيفية تفاعل أنظمتها واعتمادها المتبادل من أجل إدارة المشاريع الجارية والتغييرات التنظيمية بفعالية.