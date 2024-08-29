إذ تراقب حلول إدارة أداء التطبيقات (APM) من IBM الواجهتَين الأمامية والخلفية للتطبيقات مع توفير رؤى عن بيئات تطبيقاتك في الوقت الفعلي. وتعمل IBM Instana Observability وIBM Turbonomic Application Resource Management على أتمتة الاكتشاف والتخطيط والتكوين دون الحاجة إلى أي تكوين بشري. وكذلك، تساعد هذه الحلول في ميزة "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالحوادث وأتمتة المعالجة وتنفيذ الإجراءات المحددة القابلة للأتمتة.