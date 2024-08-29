برامج وحلول Application performance management

ربط Full Stack Observability بإدارة موارد التطبيقات التلقائية لمعالجة مشكلات الأداء قبل أن تؤثر في تجربة العملاء
جرّب Turbonomic مجانًا البدء مع إصدار تجريبي مجاني من Instana
رسم توضيحي متساوي الأبعاد يمثل برامج وحلول إدارة أداء التطبيقات من IBM
راقب الواجهتَين الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) لديك باستخدام حلول إدارة أداء التطبيقات.

إذ تراقب حلول إدارة أداء التطبيقات (APM) من IBM الواجهتَين الأمامية والخلفية للتطبيقات مع توفير رؤى عن بيئات تطبيقاتك في الوقت الفعلي. وتعمل IBM Instana Observability وIBM Turbonomic Application Resource Management على أتمتة الاكتشاف والتخطيط والتكوين دون الحاجة إلى أي تكوين بشري. وكذلك، تساعد هذه الحلول في ميزة "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالحوادث وأتمتة المعالجة وتنفيذ الإجراءات المحددة القابلة للأتمتة.
المزايا
قابلية الملاحظة

اكتشف المخاطر المتعلقة بالتطبيقات والأعمال التي تؤثر في تجربة العملاء.
رؤى قابلة للتنفيذ

تسمح بربط أهداف مستوى الخدمة للتطبيق (SLOs) بالموارد الأساسية للبنية التحتية.
الأتمتة

يُمكنك أتمتة application discovery والموارد الديناميكية لضمان أداء التطبيقات باستمرار.
حلول مراقبة أداء التطبيقات (APM)
IBM Instana Observability

حسِّن مراقبة أداء تطبيقاتك لتوفير السياق الذي تحتاجه لحل المشكلات بسرعة أكبر.

 اطلع على Gartner magic quadrant تعرّف على المزيد عن IBM Instana Observability
IBM Turbonomic Application Resource Management

اضمن كفاءة أداء التطبيقات من خلال إدارة الموارد بذكاء.

 اقرأ دراسة Forrester TEI تعرّف على المزيد عن IBM Turbonomic
المزايا تسريع عمليات التكامل المستمر (CI) والنشر المستمر (CD)

تأكد من كفاءة المطورين والنشر المستمر.

 تعرف على المزيد قلِّل من الضوضاء الناتجة عن الحوادث

اكتسب فهم تأثير العنصر في الوقت الفعلي.

 تعرف على المزيد أدوات تصحيح الأخطاء في التطوير والإنتاج

امنح جميع الفرق إمكانية الملاحظة ومراقبة أداء التطبيقات (APM) باستخدام برامج المراقبة.

 

 تعرف على المزيد رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي

استخدم التطبيقات التي يتم تزويدها بموارد ديناميكية للأداء وتحمّل طلبات الذروة.

 تعرف على المزيد زيادة إنتاجية تقنية المعلومات

يُمكنك إدارة الموارد تلقائيًّا بناءً على الطلب في الوقت الفعلي.

 تعرف على المزيد تقليل مخاطر العمل

تجنب تكلفة فترة التعطل ومنع تدهور الأداء من خلال تعزيز سلامة التطبيقات باستمرار.

 تعرف على المزيد
دراسات حالة مراقبة أداء التطبيقات (APM)
شركة PRISA
شاهد كيف تضمن هذه الشركة الإعلامية الناطقة بالإسبانية تقديم محتوى عالي الأداء على مستوى العالم على الرغم من إدارة العديد من أنظمة المعلومات المختلفة.
Portrait of female business owner in printing shop
شركة Carhartt
تعرّف على كيفية قيام علامة تجارية أسطورية للبيع بالتجزئة بتقديم استراتيجية السحابة أولًا من خلال IBM Turbonomic Application Resource Management للتعامل مع الطفرات المفاجئة في الأعمال.
Man Looking at an Audi Convertible
Dealerware
تعرّف على كيفية تمكّن هذه الشركة المتخصصة في إدارة الأساطيل من تحسين أداء منصتها وتجربة العملاء لديها.
Freight trucks
J.B. Hunt
شاهد كيف تمكّنت هذه الشركة الرائدة في مجال النقل من توفير 650 ساعة خلال عام واحد عن طريق أتمتة إدارة موارد التطبيقات.
Shot of a group of businesswomen having a dicsussion in an office
PathMotion
تعرف على رحلة قابلية الملاحظة التي طورتها هذه المنصة السحابية لاكتساب المواهب وبناء العلامة التجارية لأصحاب العمل، لتوسيع عملياتها والدخول إلى أسواق جديدة.
Two millennial friends watching laptop . Concept of youth, tech, social and friendship.
Metzler Bank
شاهد كيف اكتسب البنك رؤية وتحكمًا أفضل في اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) للعملاء.
موارد مراقبة أداء التطبيقات (APM) ما المقصود بإدارة أداء التطبيقات؟
تعلَّم كيف يمكن لمراقبة أداء التطبيقات (APM) أن تحافظ على تشغيل تطبيقاتك بسلاسة وكفاءة للمساعدة في منع مشكلات الأداء.
ما الفرق بين تخصيص الموارد واستخدامها؟
اكتشف لماذا تطالب نماذج تجربة العملاء الجديدة المديرين التنفيذيين بالتفكير في أهداف مستوى الخدمة.
إدارة أداء التطبيقات في عالم تقنيات الحاويات
توفر الحاويات تسهيل خفة الحركة والسرعة، ولكنها يمكن أن تشكِّل أيضًا تحديات في الرؤية والإدارة. يوفر Instana رؤية واضحة لبيئات التطبيقات المعتمدة على الحاويات، على عكس أدوات الإدارة التقليدية التي تواجه صعوبة في التعامل مع هذه التحديات.
ما المقصود بقابلية الملاحظة؟
تعرّف على قابلية الملاحظة التي تستخدم التحليلات، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات لجعل عمليات تقنية المعلومات أكثر كفاءةً وفاعلية.
ما المقصود بالذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات؟
تعرّف على ماهية الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات وكيف يوفر رؤية عميقة حول التطبيقات الحديثة الموزعة لإدارة المشكلات وحلها بسرعة وبتلقائية.
اتخِذ الخطوة التالية
تجربة IBM Instana انطلق في جولة حول Turbonomic
المزيد من الطرق للاستكشاف تعرّف على المزيد عن قابلية الملاحظة اقرأ المدونة تعرّف على المزيد عن مراقبة السحابة انضم إلى مناقشات حول الحل