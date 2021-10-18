من الجوانب الأساسية لهذا التخطيط الاستراتيجي: تخصيص الموارد واستخدام الموارد. يُعَد التمييز بين تخصيص الموارد واستخدام الموارد أمرًا أساسيًا للتخطيط الناجح والقضاء على مشكلات الموارد واكتساب ميزة تنافسية.
يشير تخصيص الموارد إلى جدولة المهام وتنظيمها وتوزيعها، بينما يشير استخدام الموارد إلى قياس الأداء العام للموارد بشكل استراتيجي.
تخصيص الموارد هو عندما توزِّع الشركات الموارد الفعَّالة بما يتماشى مع أهدافها المنشودة. ويتضمن هذا عادةً قيام مديري المشروعات بتعيين مهام محددة لأعضاء الفريق أو مورد مشروع لتخصيص عبء العمل من أجل تنظيم المشروع والتخطيط له. يمكن أن تؤدي الإدارة الفعَّالة لجدول المشروع والاعتماديات الداخلية أو الخارجية للمشروع إلى منع توسُّع نطاق العمل غير المخطط له وزيادة الربحية.
على الرغم من أن العديد من الشركات لا تزال تستخدم أدوات تقليدية لتخصيص الموارد للتنبؤ، مثل جداول Excel، فإنك بحاجة إلى أداة متقدمة لإدارة الموارد وبرمجيات إدارة المشروعات (PMS) لاتخاذ القرارات بسرعة أكبر، والحصول على رؤى حول أفضل طريقة لترتيب المهام، وتخصيص الموارد بفاعلية عبر نطاق المشروع.
يختلف استخدام الموارد عن تخصيص الموارد من حيث إنه مؤشر أداء رئيسي يقيس كفاءة الفريق فيما يتعلق بكيفية استخدامه للموارد المتاحة له. وبعبارة أخرى، يؤدي استخدام الموارد إلى إنشاء مؤشرات أداء رئيسية تقيس الأداء والجهد المبذول خلال فترة زمنية أو سعة متاحة.
يُتيح الاستخدام الأمثل للموارد والتخصيص الذكي لها لمديري المشروعات التنبؤ بتوافر الموارد عبر فئات متعددة. يُتيح هذا الوعي للفِرق التخطيط الاستراتيجي لجداول القوى العاملة لديهم واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لضمان سلامة المشروعات الجديدة بشكل أمثل.
يُعَد كلٌّ من تخصيص الموارد واستخدام الموارد مجالين من مجالات إدارة المشروعات اللذين يمكن -عند استخدامهما معًا وتعزيزهما ببرنامج إدارة الموارد- أن يؤديا إلى الحفاظ على النمو وزيادة الأرباح وتحسين الإنتاجية وتعزيز الأداء المالي للمؤسسة.
إن تخصيص الموارد وحده -رغم ضرورته لأي مشروع جديد- لا يوفر الرؤية الكاملة التي يحتاجها مديرو المشروعات لاتخاذ قرارات استباقية واستراتيجية. وهذا ما يميّز استخدام الموارد، وهو ما يجعل دورها عنصرًا أساسيًا في نجاح أي مشروع.
يمكن لحلول استخدام الموارد تتبُّع جهود الاستفادة داخل الفريق على مستويات متعددة، لتوفير رؤية موحَّدة وشاملة في الوقت الفعلي تقيس بذكاء مدى فاعلية الموارد.
يتتبَّع الاستخدام الإجمالي للموارد الوقت الفعلي المخصص مقارنةً بإجمالي الساعات المتاحة. ويمكن أيضًا حساب فئات أخرى من الاستخدام - مثل الساعات القابلة للفوترة، والساعات غير القابلة للفوترة، ووقت الاستخدام الاستراتيجي من الموارد. يتم تقسيم جميع فئات تتبُّع الوقت هذه على إجمالي القدرة المتاحة للموارد.
إن الوضوح الذي يوفره استخدام الموارد حول العدد الفعلي لساعات العمل مقابل الساعات المخطط لها عبر فئات المشروعات والعمليات، يُتيح تخطيطًا استراتيجيًا للقدرة يمكنه زيادة القوى العاملة وزيادة الموارد القابلة للفوترة وتحسين استفادة الفريق لتحقيق نتائج عالية الجودة وفي الوقت المحدد.
إن مراقبة استخدام الفريق وتتبُّع إنتاجية الأداء الفردي تمنح مديري المشروعات أحد مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة الموارد بشكل فعَّال. وتساعد هذه الحسابات على تجنُّب الإفراط في تخصيص الموارد.
يمكن أن يؤدي الإفراط في جدول موارد المشروع إلى عدد ساعات عمل قد يتسبب في إرهاق الموظفين، وعدم توافر الموارد المناسبة لاستغلال وقت المشروع بفاعلية قد يؤدي إلى تأخيرات غير مخطط لها. لهذا من المهم القدرة على قياس الاستخدام بدقة وتوفير الموارد وفقًا لذلك.
يتم حساب صيغة استخدام الموارد النموذجية من خلال قسمة الوقت الفعلي أو المخصص على سعة الموارد. يمكِّن معدل الاستخدام مديري المشروعات من متابعة أداء الموارد وإعداد تقارير عن استخدامها. يمكن لمديري الموارد بعد ذلك حساب المهام القابلة للفوترة عبر المشروعات الجديدة والمشاركة في تخطيط السعة الاستراتيجية.
لتحسين أداء التطبيقات وتجنُّب العوائق والمشكلات المستقبلية، تحتاج المؤسسات إلى تقدير متطلبات الموارد بدقة. مع ذلك، فإن التجريدات المعقدة ومتعددة الطبقات للتطبيقات تجعل من الصعب فهم أي الموارد الشبكية تدعم التطبيقات وأيها يبطئها.
غالبًا ما يؤدي التنبؤ باستخدام الأساليب التقليدية في بيئات ديناميكية إلى الإفراط في تخصيص الموارد. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي أدوات العمليات التقليدية إلى الاستخدام غير الفعَّال للموارد، ما يبطئ عملية التحول الرقمي.
مع تزايد تعقيد بيئات التحول الرقمي المرنة واستمرار البنى التحتية في إنتاج كميات قياسية من البيانات الجديدة، تزداد الحاجة إلى إدارة أذكى للموارد.
إن النهج الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات (AIOps) -والذي تخصِّص فيه المؤسسات الموارد بذكاء وبرؤية كاملة عبر الأنظمة- يمكِّن المؤسسات من الحفاظ على صلتها بالتطورات. يمكن لنشر الحلول التي تعمل عبر جميع الأنظمة تقليل النفقات من خلال معالجة المشكلات قبل حدوثها، والقضاء على مشكلات الموارد المستقبلية للتطبيقات عبر تفسير الأنماط وعزل الحوادث، وتحسين أداء التطبيقات بجهد أقل.
يوفر Turbonomic Application Resource Management حلًا برمجيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يوفر الوقت ويزيد الإنتاجية، من خلال تمكين الفرق من الاستفادة من بيانات التطبيقات الخاصة بها وتنفيذ إجراءات موارد ذكية وآلية عبر بيئة سحابية هجينة كاملة.
مع حلول إدارة موارد التطبيقات الذكية، يمكن لفريق المشروع الحصول باستمرار على توصيات بالإجراءات بناءً على بيانات التشغيل الفعلية ومقاييس الخدمات المصغرة، والتحقق من هذه الإجراءات الموثوق بها، والمشاركة في أتمتة القرارات التي تعمل باستمرار لتحقيق استخدام ناجح للموارد استنادًا إلى بيانات التطبيقات.
تعرَّف على كيفية الاستفادة من Turbonomic Application Resource Management for IBM Cloud Paks لمراقبة التطبيقات وتحسينها وإدارة البنية التحتية المعقدة وإنشاء تحليلات فورية وتوفير رؤى التطبيقات الموثوق بها اللازمة لاتخاذ إجراءات آلية ذكية.
ابدأ رحلتك لضمان أداء التطبيقات بأقل تكلفة ممكنة. اطلب عرضًا توضيحيًا لبرنامج IBM Turbonomic اليوم.
