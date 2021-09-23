نظرًا لتعقيدات معظم عمليات النشر المستندة إلى السحابة، فإن مراقبة الأداء عبر مجموعة كاملة من تطبيقات وخدمات السحابة يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً وتستنزف الموارد الداخلية. تم تصميم حلول مراقبة السحابة لتجميع بيانات الأداء في الوقت الفعلي، باستخدام أدوات آلية تتتبع الأداء، وتخصيص الموارد، وتوافر الشبكة، ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الأخرى المهمة المتعلقة بالسحابة. هذا يمنح موظفي تكنولوجيا المعلومات رؤية وتحكمًا كاملين في بنيتهم التحتية المستندة إلى السحابة.

توفر هذه الأدوات إمكانيات شبه لا محدودة لتحديد الاتجاهات الأساسية في نشاط المستخدم، وتلعب دورًا رئيسيًا في تجنب فترات التعطل، وأعباء العمل غير المجهزة بشكل كافٍ، ومشكلات الأمان المحتملة.

تتضمن بعض القدرات الأخرى التي توفرها المراقبة السحابية ما يلي:

مراقبة الأجهزة الافتراضية والخدمات وقواعد البيانات والتطبيقات في الوقت الفعلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع





رؤية متعددة الطبقات للتطبيق والمستخدم وسلوك الوصول إلى الملفات عبر جميع التطبيقات والخدمات المستندة إلى السحابة





قدرات إعداد تقارير وتدقيق متقدمة لضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية





تكاملات مراقبة الأداء واسعة النطاق عبر بيئات السحابة المتعددة والسحابة الهجينة

توجد العديد من أدوات مراقبة السحابة في السوق اليوم، كل منها مصمم لغرض فريد. ومع ذلك، يمكن تقسيم معظم حلول مراقبة السحابة إلى الفئات التالية:

مراقبة مواقع الويب. تحتاج كل شركة إلى التأكد من أن مواقعها الإلكترونية وخدمات الويب الخاصة بها تظل سهلة الوصول ومحسنة وآمنة. أدوات مراقبة السحابة تساعد في تحديد أعطال الأجهزة الصغيرة والكبيرة والثغرات الأمنية، حتى يتمكن المطورون والمسؤولون من اتخاذ إجراءات تصحيحية قبل أن تؤثر المشاكل على تجارب المستخدمين.

مراقبة قاعدة البيانات. يعد ضمان الحفاظ على أداء وسلامة نظام إدارة قواعد البيانات الخاص بك جزءًا حيويًا من استمرارية الأعمال. تعمل حلول مراقبة السحابة على مراقبة موارد قواعد البيانات السحابية بنشاط، وتتبع العمليات والاستعلامات وتوافر الخدمات لضمان دقة وموثوقية أنظمة إدارة قواعد البيانات، بغض النظر عن عدد النسخ وكيفية نشرها.

مراقبة أداء التطبيقات (APM). مراقبة أداء التطبيقات (APM) هي مكون حيوي لأي حل لمراقبة السحابة ويلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على تشغيل تطبيقاتك بسلاسة وكفاءة. تقيس مراقبة أداء التطبيقات (APM) مدى توافر التطبيق وأدائه، ويوفر لفرق التطوير الأدوات التي يحتاجونها لاستكشاف المشكلات وإصلاحها بسرعة في بيئة التطبيق. تساعد حلول مراقبة أداء التطبيقات (APM) الشركات على تحسين تجربة المستخدم، وتلبية اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) للتطبيقات والمستخدمين، وتقليل وقت التوقف عن العمل، وخفض التكاليف التشغيلية الإجمالية.