ما المقصود بأمن مركز البيانات؟

يولّد الأفراد والشركات ويستخدمون كميات هائلة من البيانات التي تتزايد بشكل متسارع كل يوم، لا سيما مع صعود التقنيات القائمة على البيانات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML).

من المعلومات الشخصية الحساسة مثل الحسابات البنكية والسجلات الصحية، وصولاً إلى الملكية الفكرية التجارية بالغة الأهمية، وأسرار الدولة رفيعة المستوى، وحتى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني؛ يمكن لمراكز البيانات أن تضم مجموعة هائلة من المعلومات القيمة أو ببساطة الخاصة. للأسف، تجعل هذه الحقيقة مراكز البيانات هدفاً مغرياً لمجرمي الإنترنت ونقاط ضعف محتملة يجب حمايتها.

في حالة انقطاع الخدمة في مركز البيانات، قد تتعطل العمليات التجارية والتطبيقات والخدمات الحيوية، مما يؤدي إلى خسائر مالية تزداد مع كل دقيقة تمر من وقت التوقف. والأسوأ من ذلك، أن تعطل مراكز البيانات قد يؤدي إلى مواقف خطيرة على الخدمات الحيوية، مثل الرعاية الصحية، والمرافق العامة، والنقل، والبنية التحتية.

بينما يمكن لأمور مثل الحرائق والفيضانات أن تؤدي بالتأكيد إلى توقف العمل وفقدان البيانات، فإن أكبر التهديدات التي تواجه مراكز البيانات هي الهجمات المستهدفة. التهديدات الداخلية يمكنها إساءة استخدام امتيازات الوصول الخاصة بها لاستغلال بيانات الشركة، بينما يمكن للتهديدات الخارجية اختراق الأنظمة وإحداث فوضى عارمة.

يمكن أن تحتوي مركز البيانات على مئات الآلاف من الخوادم المادية والافتراضية، وكل منها يمثل هدفًا محتملاً للمتسللين، مما يتطلب سياسات أمنية مصممة خصيصًا.

يمكن فهم الطبيعة الحرجة لأمن مراكز البيانات من خلال أربعة ركائز أساسية: