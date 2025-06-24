الحوسبة المعرفية مقابل الذكاء الاصطناعي: الاختلافات الرئيسية

على أبسط مستوى، تم تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي لتتمكن من "التفكير" واتخاذ القرارات بشكل مستقل. وفي الوقت نفسه، تُستخدم الحوسبة المعرفية لمحاكاة عمليات التفكير الشبيهة بعمليات التفكير البشري لإثراء عملية صنع القرار وليس استبدالها.



على سبيل المثال، فكِّر في الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة يمكنها خدمة غرض محدد. في المقابل، يعمل الكمبيوتر المعرفي بشكل أشبه بمساعد رقمي يساعد على تحقيق هدف أوسع من خلال توجيه عملية صناعة القرار بشكل عام.

إذا كان الذكاء الاصطناعي يشبه نظام تحديد المواقع الذي يقدّم أسرع طريق بين أ وب، فإن الحاسوب الإدراكي أشبه بدليل سياحي. ويمكن للذكاء الاصطناعي الرجوع إلى الخرائط وبيانات المرور الحالية لتقديم ما يراه أفضل طريق.

ومع ذلك، يعمل النظام المعرفي مع المستخدم لتعلُّم تفضيلاته والاستجابة لمعلومات أكثر اعتمادًا على السياق. وقد يُشير إلى أماكن ممتعة على طول الطريق أو يختار مسارًا أكثر جمالًا عندما يكون الطقس جيدًا ولا تكون الكفاءة البحتة هي الأولوية.

بشكل عام، يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي أداة متخصصة لحل المشكلات. تتفوق أنظمة الذكاء الاصطناعي في التحليل السريع لكميات كبيرة من البيانات للتعرُّف على الأنماط واتخاذ قرار بناءً على قواعد محددة مسبقًا. تم تصميم الأنظمة المعرفية لتفكِّر بطريقة أقرب للبشر، فهي تبني على قدرات الذكاء الاصطناعي، لكنها أفضل في فهم البيانات المعقدة وغير المنظمة. وهي تتعلم من التفاعلات وتقدِّم التفسيرات والتوصيات.

يُستخدم مصطلح الذكاء الاصطناعي بشكل أوسع عادةً للإشارة إلى أنواع محددة من النماذج الحاسوبية المحدودة، مثل الشبكات العصبية والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). في المقابل، من الأفضل التفكير في الحوسبة المعرفية كمنهجية هجينة. فهي تجمع بين العلوم المعرفية وعلوم الكمبيوتر؛ لإنشاء أنظمة تساعد على تعزيز عملية صناعة القرار البشري وإثرائها.

غالبًا ما تستخدم الأنظمة المعرفية تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي (ML) أو التعلم العميق لتحسين قدرات التعرُّف على الأنماط أو التعرُّف على الكلام.بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم هذه الأنواع من الأنظمة لمعالجة كميات كبيرة من البيانات واستيعابها والاستجابة لها في الوقت الفعلي. تستخلص هذه الأنظمة المعلومات من مجموعة واسعة من مصادر البيانات أو المدخلات المحتملة، مثل الإشارات البصرية أو الحركية أو السمعية.

بينما قد يكون نطاق أي نموذج ذكاء اصطناعي فردي محدودًا -ما يجعله يواجه صعوبة خارج نطاقه المقصود- فإن أنظمة الحوسبة المعرفية مصممة بطريقة مختلفة.فهي مناسبة تمامًا للتعامل مع المشكلات المعقدة التي تنطوي على الغموض أو عدم اليقين أو الإجابات غير المحددة.

بعبارة أخرى، يُقصد بالذكاء الاصطناعي -كما نعرفه اليوم- سد الفجوات، من خلال تقديم اختصارات للمهام الروتينية أو الصعبة. أما الحوسبة المعرفية فهي محاولة لتعزيز القدرات المعرفية البشرية لاتخاذ قرارات أكثر وعيًا.تجمع الحوسبة المعرفية بين الذكاء الاصطناعي وتخصصات تكميلية مثل التفاعل بين الإنسان والكمبيوتر وتقنيات الحوار وتوليد السرد لإنشاء آلات قادرة على التعلم والتفكير والفهم مثل البشر. ويساعد هذا الأسلوب المستخدمين على اتخاذ قرارات أفضل.

على الرغم من أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون بارعة بشكل ملحوظ، حتى بما يتجاوز القدرات البشرية، إلا إن أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا مصممة فقط لأداء مجموعة محدودة من المهام. وعلى الرغم من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة على نطاق واسع قد تبدو ذات قدرات كبيرة، إلا إن التعليمات المبنية على القواعد تَحُدّ من قدرتها على استيعاب المرونة والدقة التي يتميز بها التفكير البشري.

في المهام التي تنطوي على السياق، مثل فهم اللغة الطبيعية أو التعرف على أشياء محددة، لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل الذكاء البشري أو ينسخه تمامًا - على الأقل ليس بعد.

لا تهدف الحوسبة المعرفية إلى استبدال صناعة القرار البشري. بل تسعى إلى محاكاة أنواع الأنظمة المعرفية المسؤولة عن عمليات التفكير البشري من أجل تحسين عملية صناعة القرار لدى المستخدم.