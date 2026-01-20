يمكن لأدوات قابلية الملاحظة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تعمل على أتمتة اتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات القياس عن بُعد التي تجمعها، وتدمج العروض المصورة للبيانات في لوحات المعلومات عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحسِّن مهام سير العمل باستخدام الرؤى المستخلصة من التعلم الآلي. ستتطلب الطبقة الجديدة من التعقيد التي يضيفها الذكاء الاصطناعي اليقظة في مراقبة التكاليف، وتفكيك صوامع المعلومات، وضمان التوافق والوظائف عبر بنية الأنظمة الموزعة بأكملها.

لذلك، ستكون هناك ثلاثة توجُّهات رئيسية في مشهد قابلية الملاحظة لعام 2026:

تتطور منصات قابلية الملاحظة لتصبح أكثر ذكاءً لمواكبة الذكاء الاصطناعي

استخدام قابلية الملاحظة كجزء من استراتيجية شاملة لإدارة التكاليف زيادة اعتماد معايير قابلية الملاحظة المفتوحة

سيكون من الضروري جعل منصات قابلية الملاحظة أكثر ذكاءً مع تكامل المزيد من الأنظمة واعتمادها على تكنولوجيا المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يتطلب الذكاء في قابلية الملاحظة زيادة استخدام أدوات قابلية الملاحظة المدعومة بالذكاء الاصطناعي - بمعنى آخر، استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الذكاء الاصطناعي.

عندما يتعلق الأمر بإدارة التكاليف، فإن نشر أدوات قابلية الملاحظة بفاعلية في بيئة سحابية أصلية يتطلب اهتمامًا خاصًا بالتسعير والتوافق. يمكن لتحسين التنبؤ وتخطيط السعة والتركيز على أهداف مستوى الخدمة (SLOs) أن يساعد على ضبط الإنفاق وتجنُّب التقيّد بمورِّد محدد.

يُعَد توحيد المعايير في قابلية الملاحظة أمرًا ضروريًا مع تكيُّف معايير وأدوات القياس عن بُعد مفتوحة المصدر -مثل OpenTelemetry (OTel) وPrometheus وGrafana- لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعباء عملها. يمكن أن يسمح استخدام معيار مشترك للمؤسسات بدمج بيانات قابلية الملاحظة الناتجة عن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونماذج التعلم الآلي، ووكلاء الذكاء الاصطناعي مع بقية عناصر البنية، ما يوفر رؤية أكثر شمولية لأداء النظام والمقاييس.

تشمل التوجهات الرئيسية الأخرى في مجال قابلية الملاحظة اعتماد مفهوم قابلية الملاحظة ككود، وهي ممارسة في عمليات التطوير تُدار فيها إعدادات قابلية الملاحظة كما يُدار الكود، بالإضافة إلى التركيز المتزايد على قابلية الملاحظة للوظائف الحيوية للأعمال مع سعي المؤسسات إلى إدارة العدد المتزايد من التنبيهات.