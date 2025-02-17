ما هو تخطيط السعة؟

فهو يساعد على ضمان مواءمة الموارد، من القدرات البشرية إلى القدرات التكنولوجية والتصنيعية، بدقة مع المتطلبات المتوقعة. إن تخطيط السعة الحديث يشمل أيضًا المنهجيات الرشيقة، مما يسمح بإجراء تعديلات سريعة بناءً على ملاحظات المشروع المستمرة وظروف السوق المتغيرة. وتساعد هذه المواءمة الدقيقة المؤسسات على تبسيط عملية توفير الموارد وتخصيصها لتلبية أهدافها بكفاءة، وتجنب كل من نقص استخدام الموارد (السعة الزائدة) وعدم القدرة على تلبية الطلب (السعة الناقصة).



يتضمن تخطيط السعة تحليل الطلب الحالي والسعة المتاحة والقدرات والموارد، وإعداد التقارير الشاملة والتنبؤ بالطلب، وتحديد الاختناقات، واستشراف السوق، وتطوير استراتيجية قابلة للتعديل تمكّن المؤسسة من توسيع نطاق الموارد والإنتاج بكفاءة.

الهدف من تخطيط السعة واضح وهو: تحسين تخصيص الموارد بطريقة تحقق التوازن بين السعة والطلب، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية، ورضا العملاء، ومرونة المؤسسة في الاستجابة لتغيرات السوق والقدرة على تقديم مشاريع ومنتجات ومبادرات جديدة. من خلال التخطيط الفعال للسعة، يمكن للشركات الحفاظ على قدرتها التنافسية، وضمان النمو المستدام وإدارة الموارد.