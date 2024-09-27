1. اجعل التركيز على العملاء عنصرًا أساسيًا في استراتيجيتك

أصبح العملاء اليوم أكثر وعيًا بالقيم التي تقدمها المؤسسات التي يشترون منها السلع والخدمات. كما أنهم يعلمون أيضًا أنه لم يكن من السهل أبدًا بالقدر الذي عليه الآن تبديل الحلول أو المنتجات إذا لم يحصلوا على ما يريدونه من تلك المؤسسات. باختصار، يجب على المؤسسات بذل كل ما في وسعها لجذب العملاء المخلصين والاحتفاظ بهم. على الرغم من أن التقديرات تختلف باختلاف المجال، فمن الثابت أن تكلفة استقطاب عميل جديد أعلى بكثير من تكلفة الاحتفاظ بالعميل الحالي (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com).

يمكن لرؤية خدمة العملاء في المؤسسة أن تضبط المعايير للموظفين ليتمكنوا من فهم مدى أهمية دورهم في تقديم خدمة عملاء ممتازة.

وعلى هذا النحو، يجب على المؤسسات أن تكون أكثر وعياً بكل نقطة اتصال محتملة في رحلة العميل كفرصة لتعزيز القيمة وضمان رضا العملاء عن التجربة. يجب على المؤسسات أن تفاجئ العملاء الحاليين ذوي القيمة العالية وتسعدهم من خلال السؤال عن كيفية تقديم المزيد من القيمة. بعض الأمثلة على كيفية القيام بذلك تشمل تقديم إصدارات محدودة أو عروض حصرية أو غير ذلك من العروض المفاجئة والمبهجة لهؤلاء العملاء عندما يكون ذلك ممكناً. إن إسعاد العملاء مقدماً سيقلل من التأثير السلبي في حالة حدوث خطأ ما في المستقبل.

2. تبنّي استخدام التكنولوجيا

في حين يظل الممثلون البشريون عنصرًا أساسيًا في أي استراتيجية لخدمة العملاء، فإن التقدم التكنولوجي مثل الذكاء الاصطناعي (AI) يمكن أن يساعد المؤسسات على خدمة المزيد من العملاء بشكل أكثر فعالية. يمكن أن يوفر الذكاء الاصطناعي الدعم عبر الدردشة المؤتمتة، وتوصيات المحتوى النصي المباشر للممثلين أثناء المكالمات الهاتفية مع العملاء، وحل المشكلات التنبؤية، وغيرها من التحسينات التي تساعد ممثلي خدمة العملاء على أداء وظائفهم بشكل أسرع وأكثر فعالية.

3. تأكد من أن خدمة العملاء عبارة عن عرض متعدد القنوات

أصبحت إدارة دعم العملاء اليوم أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. لقد ولت منذ فترة طويلة الأيام التي يحاول فيها العملاء الوصول إلى المجموعات بشكل فردي من خلال القناتين المهيمنتين—خط هاتف خدمة العملاء أو عن طريق كتابة خطاب. عادةً ما تنشر المجموعات إستراتيجية دعم العملاء حيث تنتقل جميع مشكلات خدمة العملاء إلى مكتب مساعدة واحد. هناك، يمكن توجيه هذه المشكلات إلى الممثلين المتاحين الذين يمكنهم معالجة المشكلة بناءً على خبرتهم أو توفرهم.

الآن أصبح لدى العملاء مجموعة متنوعة من القنوات لتلقي وإرسال الاتصالات، مثل وسائل التواصل الاجتماعي النصية، ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت، وغرف الدردشة، ومنتديات المساعدة، وروبوتات المحادثة.

وبذلك، يجب أن تكون فرق خدمة العملاء في الخطوط الأمامية بارعة في معالجة مشاكل العملاء في الوقت الفعلي أينما أثيرت. يجب أن تفهم هذه الفرق أن العملاء الآخرين يمكنهم بسهولة معرفة ما إذا كانت المؤسسة تستجيب لأسئلة عملائها ومعرفة ما تقوله هذه المؤسسات بالضبط.

إن النهج الحديث لخدمة العملاء يعني أن العديد من المؤسسات يجب أن تستثمر في مبادرات تطوير المواهب لإعداد ممثلي خدمة العملاء الجاهزين للمستقبل.

على سبيل المثال، تتم خدمة العملاء الآن في بيئة متعددة القنوات، حيث قد يحتاجون إلى فرز المحادثات التي تحدث على قنوات متعددة. يمكن للمؤسسات تحسين وقت الاستجابة من خلال نشر روبوتات المحادثة لفهم الطلبات العامة للعميل.

وعلى الرغم من أن استراتيجية الأتمتة هذه توفر التكاليف، إلا أنه يجب على المنظمة أن تكون سريعة في التحول إلى مشغل بشري ضمن فريق دعم العملاء إذا لم يتمكن روبوت المحادثة من حل مشكلة هذا العميل بنجاح. يعد الحفاظ على مستوى عالٍ من معايير خدمة العملاء أمرًا مهمًا للغاية.

ما يزيد من تعقيد هذه الطلبات هو أن هذه الطلبات يشاهدها آلاف إن لم يكن ملايين الأشخاص، مما يزيد من مشاكل خدمة العملاء من خلال المحادثات الشفهية. على سبيل المثال، شكوى العميل من تعطّل المنتج فورًا بعد أيام فقط من شرائه سيثني بعض العملاء المحتملين الذين يقرؤون هذه الرسالة عن شراء المنتج نفسه. بالطبع ، هذا يمكن أن يقطع كلا الاتجاهين. يمكن للعملاء الذين يتحدثون عن تجربة إيجابية خاضوها مع علامة تجارية ما أن يساعدوا تلك المجموعة في تجنيد عملاء جدد.

4. إنشاء قاعدة معارف شاملة للخدمة الذاتية

في حين أن العديد من العملاء قد يفضلون التحدث مباشرة مع أحد الممثلين، إلا أن البعض الآخر يسعدهم البحث عن حل لمشكلتهم وحلها بأنفسهم. لذلك يجب على المؤسسات الاستثمار في الموارد التعليمية مثل الأسئلة الشائعة وقواعد البيانات المعلوماتية الأكبر حجمًا لتوفير ثروة من المعلومات لأولئك الذين يفضلون العثور على الإجابة بأنفسهم. يزيد هذا النهج من فائدة الحلول لنسبة مئوية من العملاء ويخفف من بعض التكاليف النهائية لأنه لا يتطلب من ممثلي دعم العملاء إجراء محادثات فردية مكلفة. كما أنه يحرر وكلاء الدعم الآخرين للتعامل مباشرة مع المزيد من العملاء الذين يفضلون وجود ممثل يرشدهم عبر الحلول.

5. تتبع معلومات العملاء

تعد أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) طريقة رائعة لمعرفة المزيد عن العملاء الحاليين والجدد. تُعد أنظمة إدارة علاقات العملاء مهمة للغاية بالنسبة إلى عمليات خدمة العملاء لمعرفة ما إذا كان العميل يعاني من مشكلة ما ومتى حدث ذلك وما إذا كان قد تم حلها أم لا وهل هناك أي خطوات متابعة ضرورية قد تنشأ. ويمكنها أيضًا تحديد ما إذا كانت هناك أنواع معينة من العملاء يشترون منتجات أكثر أو أقل مما كانوا يشترون في الماضي، مما يسمح للمؤسسة بنشر الموارد المناسبة بفعالية لتحقيق أقصى قيمة ممكنة. ومع ذلك، يجب على المؤسسات حماية بيانات العملاء هذه بأي ثمن، حيث توجد التزامات قانونية وأخرى تتعلق بالسمعة لحماية معلومات العملاء.

6. تحديد وتتبع الأهداف الذكية

لا تكتمل أي استراتيجية لخدمة العملاء بدون مقاييس ومؤشرات أداء رئيسية وقياس مستمر. يجب أن يكون لدى المؤسسات مؤشرات الأداء الرئيسية الصحيحة (KPIs) لرضا العملاء ويجب تتبعها بانتظام.

يجب على المؤسسات التأكد من أن لديها أهدافاً واضحة المعالم وقابلة للتحقيق لخدمة العملاء. من الطرق الرائعة للقيام بذلك استخدام إطار عمل SMART (وهو الذي يعني أن الهدف محدد وقابل للقياس وقابل للتحقيق في إطار زمني معقول) الذي يضمن أن تكون الأهداف ذات قيم مستهدفة محددة مع قدرة المؤسسة على تقييم ما إذا كانت قد نجحت أم لا بسهولة.

على سبيل المثال، يكاد يكون من المستحيل ضمان سعادة العملاء المثالية بنسبة 100%. ومن غير المحتمل أيضًا أن يخرج كل عميل يثير مشكلة مع موظف خدمة العملاء راضيًا تمامًا عن اللقاء. يجب عليهم أولاً قياس أداء المؤسسة في هذه المجالات الرئيسية، ووضع أهداف محددة للتحسين وتتبع مستوى التقدم.

على الرغم من أن كل مؤسسة سيكون لديها معايير مختلفة وبالتالي أهداف فريدة من نوعها، فيما يلي بعض المقاييس التي يمكن قياسها لتحديد تلك الأهداف الذكية.