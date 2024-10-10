تعزيز الأمن والذكاء في قرارات وصول المستخدمين من خلال الرؤية على مستوى جميع البيئات.
يوفر حل IBM Verify النموذجي المحدّث سياقًا عميقًا ومدعومًا بالذكاء الاصطناعي لكلٍّ من إدارة الهوية والوصول (IAM) للقوى العاملة والمستهلك.
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يمكنك الاستفادة من سياق لا مثيل له لاتخاذ قرارات حول الأشخاص الذين ينبغي منحهم صلاحية الوصول والعناصر التي يمكنهم الوصول إليها، من خلال مصادقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقائمة على المخاطر.
حقق أحد العملاء تحسناً بنسبة 99% في وقت طلب وصول المستخدم.
سجل عميل واحد 35.7 مليون عملية دخول خلال ربع سنوي واحد.
الانتقال إلى إصدار مرخص دون متطلبات إضافية.
قامت Forrester ببناء أداة شاملة لحساب عائد الاستثمار في إدارة الهوية والوصول (IAM). يمكننا إرشادك خلالها.
يمكنك إضافة مستخدمين أو إزالتهم—أو حتى حالات استخدام المنتج—من داخل برنامج Verify بما يتناسب مع احتياجاتك. تقوم وحدات الموارد بحساب الاستخدام الديناميكي لمؤسستك.