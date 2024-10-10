نموذج إدارة الهوية والوصول (IAM) الهجين

الترحيل إلى إدارة الهوية والوصول (IAM) على السحابة يوفر IBM Verify Access نهجًا هجينًا لإدارة الهوية والوصول (IAM) من أجل الترحيل التدريجي إلى السحابة بنفس القدرات القوية. يمكنك النشر محليًا، أو في جهاز افتراضي أو جهاز فعلي، أو في حاوية باستخدام Docker. استكشف خدمات إدارة الهوية والوصول (IAM) لمساعدتك في دعم فريقك في رحلة الانتقال إلى السحابة.