خدمة IBM Verify ‏(SaaS)

تعزيز الأمن والذكاء في قرارات وصول المستخدمين من خلال الرؤية على مستوى جميع البيئات.

جرِّب مجانًا قراءة تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023
تحويل إدارة الهوية والوصول (IAM) باستخدام السحابة الهجينة

يوفر حل IBM Verify النموذجي المحدّث سياقًا عميقًا ومدعومًا بالذكاء الاصطناعي لكلٍّ من إدارة الهوية والوصول (IAM) للقوى العاملة والمستهلك. 

  • ويمكنك حماية المستخدمين والتطبيقات داخل المؤسسة وخارجها، من خلال نهج البرمجيات كخدمة (SaaS) في تقنيات السحابة الأصلية الذي يتطلب مجهودًا بسيطًا والذي يستفيد من التقنيات السحابية. 
  • بالنسبة إلى التطبيقات المحلية القديمة، يوفر إصدار Verify Access مسارًا سلسًا نحو السحابة بحيث يمكنك الانتقال بالسرعة التي تناسبك.
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استكشف قدرات التنسيق والتنظيم التي يوفرها برنامج Verify
المزايا

يمكنك الاستفادة من سياق لا مثيل له لاتخاذ قرارات حول الأشخاص الذين ينبغي منحهم صلاحية الوصول والعناصر التي يمكنهم الوصول إليها، من خلال مصادقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقائمة على المخاطر.

 %99 النتائج مهمة

حقق أحد العملاء تحسناً بنسبة 99% في وقت طلب وصول المستخدم.

 اقرأ كيف تمكنت VLI من تحريك الشحن بشكل أسرع 35.7 يرى العملاء والمحللون الفرق

سجل عميل واحد 35.7 مليون عملية دخول خلال ربع سنوي واحد.

 انظر كيف حولت IBM إدارة الهوية والوصول (IAM) على المستوى العالمي

المصادقة المتقدمة والمصادقة من دون كلمات مرور

يمكنك إضافة طبقة أمان مثل المصادقة متعددة العوامل (MFA) أو استخدام مصادقة من دون كلمة مرور تمامًا للوصول بشكل أسرع إلى البيانات والتطبيقات.  

 تعرّف بالتفصيل على المصادقة من دون كلمات مرور

الفوائد

Orchestration يمكنك الحصول على تجارب مستخدم آمنة وسلسة بفضل دمج أدوات الهوية الحالية لديك مع تدفقات بيانات رسومية تعمل بالسحب والإفلات وتجارب مستخدم بدون رموز برمجية. استكشف Identity Orchestration
تسجيل الدخول الأحادي يمكنك التحكم مركزيًا في الوصول إلى التطبيقات محليًا وعلى السحابة. الحد من إجهاد كلمة المرور. استكشف تسجيل الدخول الموحد
الوصول التكيفي يمكنك تقييم مخاطر المستخدم باستمرار من خلال تطبيق التعلم الآلي للحصول على دقة أعلى. استكشف الوصول التكيّفي
إدارة الموافقات  استخدم النماذج الخاصة بالمتطلبات التفصيلية للمساعدة في تلبية متطلبات قوانين الخصوصية والخدمة الذاتية. استكشف إدارة الموافقات
إدارة دورة الحياة  ربط الوصول إلى التطبيقات مع سير عمل حوكمة الأعمال. استكشف إدارة دورة الحياة
تحليلات الهوية  قم بإجراء مسح بحثًا عن المخاطر على مستوى المستخدمين والحقوق والتطبيقات. استكشف تحليلات الهوية
نماذج التسعير

الانتقال إلى إصدار مرخص دون متطلبات إضافية.

 احصل على تقدير عائد الاستثمار في إدارة الهوية والوصول (IAM)

قامت Forrester ببناء أداة شاملة لحساب عائد الاستثمار في إدارة الهوية والوصول (IAM). يمكننا إرشادك خلالها.

 الدفع مقابل ما تستخدمه فقط

يمكنك إضافة مستخدمين أو إزالتهم—أو حتى حالات استخدام المنتج—من داخل برنامج Verify بما يتناسب مع احتياجاتك. تقوم وحدات الموارد بحساب الاستخدام الديناميكي لمؤسستك.
نموذج إدارة الهوية والوصول (IAM) الهجين
الترحيل إلى إدارة الهوية والوصول (IAM) على السحابة يوفر IBM Verify Access نهجًا هجينًا لإدارة الهوية والوصول (IAM) من أجل الترحيل التدريجي إلى السحابة بنفس القدرات القوية. يمكنك النشر محليًا، أو في جهاز افتراضي أو جهاز فعلي، أو في حاوية باستخدام Docker. استكشف خدمات إدارة الهوية والوصول (IAM) لمساعدتك في دعم فريقك في رحلة الانتقال إلى السحابة.
تقييمات المنتجات
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