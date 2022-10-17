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اتبع نهجًا جديدًا لمواجهة تحديات حركة البيانات الكبيرة عبر شبكات WAN العالمية. وللتغلب على الاختناقات الكامنة، تستخدم Aspera تقنية نقل متطورة لزيادة السرعة إلى أقصى حد والتوسع بسرعة دون حدود نظرية.
استفد من الإمكانات الكاملة لبياناتك من خلال معارف البيانات ذاتية الخدمة وإعداد التقارير على أداة IBM Cognos Analytics. مكِّن ذكاء الأعمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مؤسستك واتخذ قرارات أفضل بشكل أسرع.
يساعد IBM MaaS360 الشركات من جميع الأحجام على تحويل تحديات إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) إلى نجاحات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك عن طريق تبسيط إدارة الأجهزة وتعزيز رؤية التهديدات وتحسين الإنتاجية. احصل على خصم إضافي بنسبة 99% على تكلفة الإعداد لمرة واحدة.
بفضل تصميمه الذي يضمن الخصوصية والموثوقية والجودة وقابلية التوسع، ودعم الذكاء الاصطناعي من ®IBM Watson، يوفر البث المباشر أرشفة تلقائية وإدارة المحتوى ومقاطع فيديو حسب الطلب وميزات البوابة الإلكترونية لتعزيز تفاعل الجمهور.
تتطلب التطبيقات المدرة للدخل حلاً موثوقًا لنظام أسماء النطاقات (DNS). يتيح نظام NS1 Connect من IBM للمستخدمين إجراء اتصالات سريعة وآمنة في أي مكان في العالم عبر بنية دائمة التشغيل تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات بشكل أساسي.
صُمِّم IBM Blueworks Live للتعاون الديناميكي عن طريق سد الفجوة بين تخطيط العمليات والرؤى القابلة للتنفيذ. حوِّل عمليات شركتك وحسِّنها من خلال واجهة سهلة الاستخدام قائمة على الويب.
حوِّل عملية اتخاذ القرارات في شركتك باستخدام علم البيانات. يتيح IBM ILOG CPLEX Optimization Studio إنشاء تطبيقات واقعية يمكنها تحسين نتائج الأعمال بشكل كبير.
احصل على رصيد بقيمة 1000 دولار أمريكي لمدة 180 يومًا لاستخدامه في منتجات IBM Cloud Virtual Server for VPC وIBM Cloud Block Storage وIBM Cloud Image Service for VPC. استخدم الرمز الترويجي VPC1000. ينتهي العرض في 31 ديسمبر 2024.
رصيد بقيمة 500 دولار أمريكي متوفر للمستخدمين الجُدد لمنصة IBM Cloud Code Engine وMongoDB. استخدم الرمز الترويجي SERVERLESSARC. ينتهي العرض في 31 ديسمبر 2024.
احصل على 500 دولار أمريكي في شكل أرصدة ترويجية عند اشتراكك الجديد المدفوع في خدمة Cloud Object Storage. استخدم الرمز الترويجي SECURECS. ينتهي العرض في 31 ديسمبر 2024.
حسابك المجاني على IBM Cloud هو حساب الدفع حسب الاستخدام ويتضمن إمكانية الوصول إلى أكثر من 50 منتجًا يضم طبقة مجانية. سوف تحصل أيضًا على رصيد إضافي بقيمة 200 دولار أمريكي من تطبيقات وخدماتك على حسابنا.
استكشف الإصدارات التجريبية المجانية لمنتجات البرمجيات المقدمة من IBM لتجربتها قبل الشراء. قم بتنزيل البرامج أو تجربة المنتجات في السحابة.
ابدأ رحلتك التعليمية من خلال الدورات المجانية. سواء كنت بحاجة إلى اكتساب مهارات جديدة، أو الحصول على شهادات معتمدة أو تغيير مسارك المهني، فإن بناء المهارات هو استثمارًا في مستقبلك.
*ينتهي العرض في 30 نوفمبر 2024. تُستثنى تجديدات الاشتراكات من العروض الترويجية. الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية. بعد انتهاء الفترة الأولية، تُجدد الاشتراكات النشطة تلقائيًا بالأسعار المعلنة في قائمة الأسعار.