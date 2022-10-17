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SPSS Statistics عرض خاص على الإصدار V30! احصل على خصم 30% لفترة محدودة. ارتقِ بتجربتك-العرض سارٍ لمدة 30 يومًا فقط. لا تفوّت الفرصة!

®Aspera اتبع نهجًا جديدًا لمواجهة تحديات حركة البيانات الكبيرة عبر شبكات WAN العالمية. وللتغلب على الاختناقات الكامنة، تستخدم Aspera تقنية نقل متطورة لزيادة السرعة إلى أقصى حد والتوسع بسرعة دون حدود نظرية.

Cognos Analytics استفد من الإمكانات الكاملة لبياناتك من خلال معارف البيانات ذاتية الخدمة وإعداد التقارير على أداة IBM Cognos Analytics. مكِّن ذكاء الأعمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مؤسستك واتخذ قرارات أفضل بشكل أسرع.

MaaS360 يساعد IBM MaaS360 الشركات من جميع الأحجام على تحويل تحديات إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) إلى نجاحات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك عن طريق تبسيط إدارة الأجهزة وتعزيز رؤية التهديدات وتحسين الإنتاجية. احصل على خصم إضافي بنسبة 99% على تكلفة الإعداد لمرة واحدة.

بث مقاطع الفيديو بفضل تصميمه الذي يضمن الخصوصية والموثوقية والجودة وقابلية التوسع، ودعم الذكاء الاصطناعي من ®IBM Watson، يوفر البث المباشر أرشفة تلقائية وإدارة المحتوى ومقاطع فيديو حسب الطلب وميزات البوابة الإلكترونية لتعزيز تفاعل الجمهور.

NS1 Connect تتطلب التطبيقات المدرة للدخل حلاً موثوقًا لنظام أسماء النطاقات (DNS). يتيح نظام NS1 Connect من IBM للمستخدمين إجراء اتصالات سريعة وآمنة في أي مكان في العالم عبر بنية دائمة التشغيل تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات بشكل أساسي.

Blueworks Live صُمِّم IBM Blueworks Live للتعاون الديناميكي عن طريق سد الفجوة بين تخطيط العمليات والرؤى القابلة للتنفيذ. حوِّل عمليات شركتك وحسِّنها من خلال واجهة سهلة الاستخدام قائمة على الويب.