في مواجهة ظروف السوق الديناميكية والضغوطات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتزايدة، يعدل قادة الأعمال اليوم الأولويات ويعيدون تصور عملياتهم بشكل سريع لتحقيق قيمة أكبر لأعمالهم في المستقبل. ومن خلال تحسين العمليات وتعزيزها بدمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة، يعمل قادة الأعمال على إنشاء عمليات أكثر كفاءة وابتكارًا تزيد من الإنتاجية وتولد مصادر جديدة للنمو.

لتحقيق أقصى استفادة تجارية من دمج البيانات الغنية والذكاء الاصطناعي والأتمتة في عملياتك، يجب أن تجد الشريك المناسب الذي تتعاون معه في رحلتك. ومع وجود ما يزيد عن 27,000 من المهنيين العالميين المتخصصين في التحول المالي وسلاسل التوريد والمواهب، تقدم IBM Consulting الخبرة والتجربة اللازمتين لتطوير الكفاءات التشغيلية وتحقيق نتائج أسرع لأعمالك. تدعمك IBM Consulting بصفتها شريكًا متفانيًا- خلال كل مراحل رحلتك التشغيلية، بدءًا من التشارك الإستراتيجي في الإبداع وصولاً إلى التنفيذ والمراحل التي تليه.