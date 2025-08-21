ما Stargate Project؟

من خلال تأسيسها كشركة ذات مسؤولية محدودة باسم Stargate LLC في ديلاوير، يعمل المشروع على توحيد مختلَف الجهات المعنية لتنسيق أكبر توسُّع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بتاريخ الولايات المتحدة. باستثمار أوَّلي قدره 100 مليار دولار تقوده SoftBank، ومع توقُّع أن تصل الالتزامات الإجمالية إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات، تم تصميم مشروع Stargate ليضع الولايات المتحدة في طليعة تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال حجم غير مسبوق، وقوة حوسبة هائلة، ومواءمة رأس المال.
تم الإعلان عن مشروع Stargate في البيت الأبيض بحضور الرئيس Donald Trump وكبار مسؤولي الإدارة. ويهدف إلى إنشاء شبكة وطنية من مراكز بيانات متقدمة للذكاء الاصطناعي، بدءًا بمرفق رئيسي في أبيلين، تكساس.
من المهم الإشارة إلى أن Stargate Project غير مرتبط بمشروع Project Stargate، وهو برنامج أبحاث نفسية لوكالة الاستخبارات المركزية تم إيقافه ويحمل اسمًا مشابهًا، ولا بالسلسلة الخيالية المستوحاة منه. تركِّز هذه النسخة بقوة على البيانات والطاقة ورأس المال، لا على الاستبصار أو الثقوب الدودية.
يعتمد مستقبل ابتكار الذكاء الاصطناعي على الوصول إلى قوة حوسبة هائلة. في الوقت الحالي، العرض لا يواكب الطلب.
مع مساهمة نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تحقيق تطورات مبتكرة في التقنيات التوليدية، برزت البنية التحتية كعائق رئيسي. يعالج Stargate Project مباشرةً هذا التحدي من خلال الاستثمار في أنظمة الجيل القادم القادرة على دعم التدريب والنشر واسع النطاق للذكاء الاصطناعي.
ومن خلال تمكين قابلية التوسُّع الاستراتيجي عبر مختلَف القطاعات -بدءًا من الأمن القومي وحتى الرعاية الصحية- يضمن أن تتوفر لأعباء العمل الأساسية، سواء للحكومة أم للقطاع الخاص، الموارد التي تحتاجها. كما يعزز مكانة الولايات المتحدة وسط تصاعد المنافسة العالمية في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
لا يقتصر Stargate Project على البناء فقط، بل يمثِّل تحوُّلًا في كيفية تعاون الحكومة الأمريكية مع القطاع الخاص لتأمين القيادة الأمريكية المستدامة في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي. وقد أشار البيت الأبيض إلى دعمه كجزء من أجندته الأوسع لسياسة الذكاء الاصطناعي، من خلال أوامر تنفيذية وأطر عمل تنظيمية وشراكات تقنية تُسهم في تشكيل هذه المبادرة.
يُشير Stargate Project أيضًا إلى التزام وطني بالحفاظ على الصدارة في مشهد سريع التطور. تعمل هذه المبادرة على تصميم منشآت مستقبلية قادرة على التعامل مع أحمال حوسبة غير مسبوقة، بالاعتماد على وحدات معالجة رسومات متطورة وأنظمة طاقة تعمل بمقياس الجيجاوات، وهو حجم مماثل للدول الصغيرة.
من المقرر أن يوفر موقع أبيلين بتكساس 1.2 جيجاوات من الطاقة، ليصبح واحدًا من أضخم مراكز البيانات في العالم، بينما يتم تطوير مجمَّعات أخرى في مختلَف أنحاء الولايات المتحدة لتقديم أكثر من 5 جيجاوات كقدرة كلية.
كل ذلك يشير إلى هدف واحد: بناء البنية التحتية اللازمة لتمكين الذكاء الاصطناعي العام (AGI).
الذكاء الاصطناعي العام (AGI) هو مرحلة افتراضية في تطوُّر التعلم الآلي. يصِف نظام ذكاء اصطناعي قادرًا على مضاهاة أو تجاوُز القدرات العقلية للبشر في أي مهمة. ويمثِّل الهدف الأساسي والمجرد لتطوير الذكاء الاصطناعي - آلة أو برنامج قادر على محاكاة الذكاء البشري.
تمت دراسة الذكاء الاصطناعي العام (AGI) منذ الأيام الأولى لأبحاث الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك لم يتم التوصل بعد إلى إجماع حول تعريفه أو سُبُل تحقيقه. يُثير هذا السعي تساؤلات فلسفية وتقنية على حد سواء: كيف يمكن تعريف "الذكاء" بطريقة رسمية وعالمية، وكيف يمكن بناء نماذج تتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف والتفكير اللازمين لتلبية هذا التعريف.
يتم تصنيف معظم أنظمة اليوم، بما في ذلك التطبيقات مثل ChatGPT، على أنها ذكاء اصطناعي ضيق - تمتلك قدرات عالية في مجال محدد، لكنها غير قادرة على التعميم عبر المهام المختلفة. يهدف مشروع Stargate إلى سد فجوة البنية التحتية بين النماذج الضيقة الحالية وإمكانات الذكاء الاصطناعي العام من خلال الاستثمار في الحوسبة والنطاق والبنية اللازمين لدعم الأنظمة الأكثر عمومية.
لا يمكن لمشروع Stargate Project أن يحقق هذا المستوى من الطموح والحجم دون الاعتماد على شبكة من الشركاء الماليين والتقنيين والتشغيليين. من شركات تصنيع الشرائح ومزوِّدي خدمات السحابة إلى المستثمرين، يقدِّم كل كيان قطعة أساسية من لغز البنية التحتية.
تُعَد OpenAI المصمِّم الاستراتيجي والقائد التشغيلي لمشروع Stargate Project. ويتمحور دورها حول تحديد الاتجاه التقني للمبادرة وضمان قدرة النماذج على التوسع بشكل فعَّال بالتوازي مع البنية التحتية الوطنية. تخطط الشركة للمشاركة في التصميم والملكية لأنظمة قادرة على استضافة أعباء العمل المستقبلية للذكاء الاصطناعي العام، وتوسيع تأثيرها ليشمل البنية التحتية الأساسية إلى جانب البرمجيات.
وقد أعلن Masayoshi Son، الرئيس التنفيذي (CEO) لشركة SoftBank، دعمه العلني لمشروع Stargate Project باعتباره فرصة استراتيجية لمواءمة رأس المال العالمي مع الابتكار الأمريكي. فرغم غموض التفاصيل بشأن المبالغ التي تتجاوز قيمة 100 مليار دولار، يُضفي دعمه ودوره كرئيس لشركة Stargate LLC ثِقلًا ماليًا ورمزيًا على المشروع.
تُعَد MGX شريكًا رئيسيًا في رأس مال Stargate Project. بالإضافة إلى توفير رأس مال كبير، تؤدي MGX دورًا استراتيجيًا في مواءمة الاستثمارات العالمية مع أولويات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. وتضيف مشاركتها بُعدًا دوليًا لقاعدة تمويل المشروع، ما يساعد على ضمان قدرة المبادرة على التوسع بسرعة مع الحفاظ على مرونة مالية طوال فترة البناء الممتدة لعدة سنوات.
بالإضافة إلى دورها كشريك في الملكية، تبني Oracle البنية المعمارية الأساسية لمشروع Stargate Project. تركِّز مساهمتها على توفير أنظمة قواعد البيانات، ومنصات المحاكاة الافتراضية، والأدوات السحابية الأصلية المصممة لإدارة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي فائقة السرعة وعمليات النشر المؤسسية.
تعمل Microsoft كمستثمر وشريك في البنية التحتية للمبادرة على المدى الطويل. تساهم الشركة بخبرتها في توسعة البنية التحتية السحابية، وأطر عمل الحوكمة، وشبكة مراكز البيانات العالمية - وهي عناصر أساسية لتحويل طموح المبادرة إلى واقع تشغيلي.
ستوفِّر NVIDIA وحدات معالجة الرسومات (GPUs) للبنية التحتية الحاسوبية عالية الأداء اللازمة لدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. في الواقع، تُنفق Oracle، الشريك الأساسي في البنية التحتية، 40 مليار دولار أمريكي على 400,000 شريحة NVIDIA GB200 لدعم المبادرة.
توفِّر Arm بنية الشرائح الأساسية للمعالجات المستخدمة في بنية الذكاء الاصطناعي، ما يمكِّن من حوسبة عالية الأداء وموفِّرة للطاقة على نطاق واسع. تساعد تصاميمها على تحسين أعباء عمل الذكاء الاصطناعي من حيث السرعة واستهلاك الطاقة، وتدعم هدف Stargate Project المتمثِّل في بناء أنظمة قادرة على دعم التدريب واسع النطاق والاستدلال.
يعادل طموح مشروع Stargate Project مستوى تعقيده. يأتي توسيع نطاق البنية التحتية اللازمة لدعم الذكاء الاصطناعي العام مع تحديات كبيرة - تقنية وسياسية ولوجستية.
تُشير تقارير الصناعة إلى أن مشروع Stargate Project في أبيلين، تكساس، سيشمل ما يصل إلى 29 توربينًا غازيًا من نوع GE Vernova LM2500XPRESS قادرًا على توليد نحو 986 ميجاوات من الكهرباء. كما تم تقديم طلبات للحصول على تصاريح لمحطة غاز طبيعي بقدرة 360 ميجاوات، لتعمل كمصدر رئيسي واحتياطي للطاقة.
حتى مع هذه الإضافات -التي تعتمد على الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة- يقدِّر المحللون أن الطلب الإجمالي للطاقة في مشروع Stargate قد يقترب من 15 جيجاوات عبر المنشآت المخطط لها.
أدَّت هذه الاحتياجات إلى تطوير ممرات طاقة جديدة وأثارت توترات تنظيمية. أصدرت ولاية تكساس تدابير طارئة تسمح للمسؤولين بقطع الكهرباء عن مراكز البيانات في حال عدم استقرار الشبكة - استجابةً لانقطاع الكهرباء القاتل في شتاء 2021. رغم أن هذه السياسات تهدف إلى تحقيق توازن بين المرونة والنمو، فإنها تطرح حالة من عدم اليقين وتحديات جديدة للمشغِّلين، بما في ذلك:
نظرًا لأن مشروع Stargate يركِّز على النطاق، فإن بعض المختبرات البحثية تستكشف مسارات أصغر حجمًا. على سبيل المثال، أظهرت DeepSeek أداءً تنافسيًا من خلال تحسين البنية واستراتيجيات التدريب المستهدفة - ما يطرح تساؤلات حول إذا ما كانت هذه الإنجازات تتطلب دائمًا استثمارًا على مستوى الدولة أم مجرد تصميم أذكى.
رغم حجم الجهد المبذول، تصعُب المبالغة في تقدير الفوائد المحتملة لمشروع Stargate. بدءًا من المكاسب في الأمن القومي ووصولًا إلى تنشيط الاقتصاد، تقدِّم هذه المبادرة مجموعة من الفوائد المزعومة التي تتجاوز حدود مراكز البيانات.
في تكساس، يساعد الحرم الجامعي في أبيلين على تطوير جيل جديد من البنية التحتية للطاقة - مصممة لتقديم طاقة منخفضة الانبعاثات وبأسعار مستقرة. يدعم هذا النموذج كلًا من اقتصاد الذكاء الاصطناعي والتحولات الأوسع في مجال الطاقة النظيفة.
في الوقت نفسه، يساهم تطوير ممرات الطاقة بالقرب من مواقع Stargate، والذي تدعمه شركات مثل Crusoe Energy وEngine No. 1، في إنشاء قدرة توليد قابلة للتوسع تتكيف مع الطلب. وفقًا لشركتَي Oracle وOpenAI، من المتوقع أن يؤدي إنشاء شبكة مراكز بيانات Stargate على المستوى الوطني إلى توفير أكثر من 100,000 وظيفة في قطاعات البناء والعمليات والقطاعات المرتبطة بها.
وبالإضافة إلى ذلك، تشمل الفوائد ما يلي:
قد يفتح المشروع آفاقًا جديدة لتطورات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل اكتشاف الأدوية، ونمذجة المناخ، والأنظمة ذاتية التشغيل.
يمكن أن يُسهم الاستثمار الرأسمالي والإيرادات الضريبية طويلة الأجل من مواقع Stargate في تعزيز الاقتصاد المحلي وتمويل تحسينات البنية التحتية.
ستحصل الشركات الناشئة والمختبرات البحثية ومزودو الخدمات المؤسسية على إمكانية الوصول إلى بنية تحتية واسعة النطاق، ما يقلل من الحواجز أمام تجارب الذكاء الاصطناعي.
تضع هذه المبادرة الولايات المتحدة في مقدمة السباق نحو الذكاء الاصطناعي العام، ليس من الناحية النظرية فحسب، بل من حيث القدرة الفعلية أيضًا.
مع تقدُّم مشروع Stargate، ستنعكس آثاره على الشركات عبر مختلَف القطاعات. قد يستفيد مقدمو خدمات الذكاء الاصطناعي من انخفاض تكاليف التدريب وزيادة توفُّر الحوسبة، ما يؤدي إلى تسريع تطوير المنتجات ونشرها. في قطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والمالية، قد يدعم الوصول الأكبر إلى بنية الذكاء الاصطناعي تحسين التوقعات، وعمليات التشخيص، والكفاءة التشغيلية.
بالنسبة إلى المؤسسات التي تبني قدرات الذكاء الاصطناعي، تقدِّم هذه المبادرة نماذج وصول جديدة قد تساعد على تقليل الحواجز التقنية والمالية. يمكن للبنى التحتية المدعومة من الحكومة والشراكات التجارية أن تمكِّن الشركات بمختلَف أحجامها من الاستفادة من أنظمة عالية الأداء دون الحاجة إلى مراكز بيانات خاصة.
من المرجَّح أن تواجه الشركات توقعات جديدة تتعلق بالأداء والتكامل والامتثال مع تسارع عملية التطوير. تشير أطر عمل الحوكمة الصاعدة والأوامر التنفيذية إلى تركيز متزايد للسياسات على توحيد معايير الذكاء الاصطناعي. من المرجَّح أن تحدِّد أطر عمل الحوكمة مثل NIST AI Risk Management Framework كيفية تقييم أنظمة مرتبطة بمشروع Stargate من حيث الموثوقية والمتانة والامتثال - خاصةً في القطاعات الحساسة أو المنظمة.
سيسلط التحول نحو البنية التحتية المشتركة الضوء أيضًا على أهمية أمن البيانات وامتثالها، خاصةً في البيئات متعددة المستخدمين. وسيكون التشفير، وضوابط الوصول، وآليات التدقيق ضروريةً لحماية النماذج المملوكة ومجموعات البيانات الحساسة.
في النهاية، يعكِس مشروع Stargate تحوُّلًا أوسع في طريقة التعامل مع الذكاء الاصطناعي: ليس فقط كمجموعة من الخوارزميات، بل كبنية تحتية. تضع هذه التوجهات الولايات المتحدة في موقع يمكِّنها من المنافسة عالميًا في السباق نحو الذكاء الاصطناعي العام، مع التركيز على التنسيق بين الأطراف المتعددة كمحور أساسي للتطوير المستقبلي.
