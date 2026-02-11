ما المقصود برؤية أصول تكنولوجيا المعلومات؟

بالنسبة للشركات الرقمية الحديثة، تُعدّ المراقبة المستمرة وفي الوقت الفعلي لهذه الأصول ركيزةً أساسية للحفاظ على وضعٍ راسخٍ في مجال الأمن الإلكتروني والتحكّم في إدارة المخاطر.

يمكن تطبيق رؤية أصول تكنولوجيا المعلومات على مجموعة واسعة من أصول المؤسسات؛ بدءًا من المعدات الأساسية كأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الذكية، وصولًا إلى أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IoT) المتطورة. تعتمد المؤسسات بمختلف أحجامها وعبر قطاعات الصناعات المتعددة على رؤية الأصول لإدارة بيئات تكنولوجيا المعلومات الأكثر تعقيدًا، وإرساء برامج ناجحة لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM).

مع التوسّع المتسارع في الحوسبة السحابية والبرمجيات كخدمة (SaaS) والعمل عن بُعد، باتت رؤية أصول تكنولوجيا المعلومات ضرورةً لا غنى عنها لإدارة الموارد وتحسين أداء الأصول وحماية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من اختراقات أمن البيانات المكلفة. ووفقًا لتقريرٍ حديث صادر عن IBM، ارتفع متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات في الولايات المتحدة بنسبة 9% خلال عام 2025 ليبلغ مستوىً قياسيًا غير مسبوق، إذ تجاوز 10 ملايين دولار أمريكي.

وفي إطار مساعيها نحو التحوّل الرقمي، تُعمِق كثيرٌ من المؤسسات الحديثة اندماج الأدوات الرقمية في منهجها المتعلق بإدارة أداء أصول تكنولوجيا المعلومات (APM).

وتُمكّن رؤية أصول تكنولوجيا المعلومات الفعّالة فرقَ الأمن من تتبّع أداء الأصول في الوقت الفعلي، والتحوّل من أساليب الصيانة التفاعلية القديمة إلى مناهج أكثر حداثةً وفاعلية، تقوم على الاستباقية والتنبّؤ بالأعطال قبل وقوعها.