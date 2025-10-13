تمثِّل العناصر السبعة للترحيل إلى السحابة (إعادة الاستضافة والنقل وإعادة تصميم المنصة وإعادة الهيكلة وإعادة الشراء والإيقاف والاحتفاظ) سبع استراتيجيات لنقل التطبيقات ومهام سير العمل إلى السحابة.
كل تطبيق له بنية خاصة به وتبعياته واحتياجاته التجارية. يساعد إطار عمل 7R المؤسسات على تقييم كل حالة بشكل فردي واختيار مسار الترحيل الذي يوازن بشكل أفضل بين السرعة والكفاءة من حيث التكلفة والقيمة طويلة الأمد.
تشكِّل الحوسبة السحابية أساس عمل معظم الشركات الحديثة. تعالج المؤسسات المالية ملايين المعاملات يوميًا عبر البنى التحتية السحابية، بينما تُدير شركات التجزئة المخزون وبيانات العملاء عبر عملياتها العالمية. في قطاع الرعاية الصحية، يعمل مقدِّمو الخدمات على تخزين وتحليل سجلات المرضى على منصات سحابية تلتزم بمعايير صارمة للخصوصية والأمان. تعتمد شركات التصنيع على الأنظمة نفسها لمراقبة خطوط الإنتاج وسلاسل التوريد في الوقت الفعلي، ما يمكِّنها من الاستجابة بسرعة لأي اضطرابات.
مع تسارع تبنّي السحابة عبر الصناعات، تحتاج المؤسسات إلى استراتيجيات لإدارة رحلات الترحيل الخاصة بها.
في هذه البيئة يصبح إطار العمل مثل 7R أمرًا ضروريًا. يُبرز الاعتماد الواسع على السحابة عبر الصناعات الحاجة المتزايدة إلى بيئات سحابية قابلة للتوسع ومرنة.
تعمل تطبيقات السحابة على البنية التحتية، وتوفِّر إمكانية الوصول عند الطلب إلى موارد حوسبة قابلة للتوسع مثل الخوادم وتخزين البيانات والشبكات وأدوات التطوير وتحليلات الذكاء الاصطناعي، جميعها مقدَّمة عبر الإنترنت بأسعار مرنة تعتمد على الاستخدام.
يعكس سوق السحابة العالمي هذا التحول، حيث بلغت قيمته 752.44 مليون دولار أمريكي في 2024 ومن المتوقع أن ينمو ليصل إلى 2,390.19 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.1 ويُعزى هذا النمو إلى تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)؛ إذ تتطلب كِلتا التقنيتين بنية سحابية قوية.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
نشأت الأساليب 7R من إطار العمل الأولي المكوَّن من إطار 5R (إعادة الاستضافة وإعادة الهيكلة والمراجعة وإعادة البناء والاستبدال) الذي قدَّمته شركة Gartner في عام 2010. تم إطلاق هذه الاستراتيجيات في وقت كانت المؤسسات فيه بدأت للتو بإدراك إمكانيات الحوسبة السحابية، لكنها كانت تواجه تحدي نقل التطبيقات القديمة المحلية إلى هذه البيئة الجديدة. كان إطار 5R يُعَد خارطة طريق لمساعدة الشركات على تصنيف تطبيقاتها لأغراض الترحيل.
مع نضوج اعتماد السحابة، وسَّعت Amazon Web Services (AWS) إطار العمل في عام 2016 بإضافة عنصر سادس وهو الإيقاف (Retire). وقد أقرّت هذه الإضافة بأن مشاريع الترحيل غالبًا ما تكشف عن تطبيقات لم تَعُد ضرورية، ما يوفر فرصة لإلغاء التكاليف غير الضرورية بدلًا من ترحيل كل شيء.
في عام 2017، تطور الإطار أكثر مع إضافة AWS للعنصر السابع: وهو الاحتفاظ (Retain). اليوم، تستخدم معظم الشركات الكبرى استراتيجيات السحابة الهجينة والسحابة المتعددة، حيث تبقى بعض التطبيقات محليًا بينما تنتقل أخرى إلى السحابة.
يوفر إطار العمل 7R الكامل الآن إرشادات شاملة لاتخاذ جميع قرارات نهج الترحيل المختلفة.
الترحيل إلى السحابة هو عملية نقل التطبيقات والبيانات وأعباء العمل والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من مراكز البيانات المحلية إلى البنية التحتية القائمة على السحابة.
تنتقل المؤسسات إلى السحابة للاستفادة من مزايا مثل تحسين التكاليف وزيادة قابلية التوسع وتحسين التعافي من الكوارث (DR) وتحسين استمرارية الأعمال والوصول إلى تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
غالبًا ما يأتي قرار الترحيل عندما تواجه المؤسسات بنية تحتية قديمة، أو ارتفاع تكاليف مراكز البيانات، أو الحاجة إلى دعم القوى العاملة عن بُعد. وتنتقل بعض المؤسسات إلى السحابة لتمكين دورات ابتكار ونشر أسرع. وتلجأ بعض المؤسسات الأخرى إلى الترحيل لتلبية الطلب المتزايد على تخزين البيانات أو للاستفادة من ميزات الحوسبة السحابية الأصلية التي لا يمكن تطبيقها محليًا.
تتنوع أنواع الترحيل إلى السحابة حسب مكان انتقال التطبيقات والأسباب وراء ذلك. وتشمل الفئات التالية:
في عملية ترحيل مركز البيانات، تعمل المؤسسات على نقل بنيتها التحتية بالكامل إلى السحابة، ودمج الخوادم المادية ومساحات التخزين في موارد السحابة. وغالبًا ما يحدث هذا التحول عندما تريد الشركات إنهاء عقود الإيجار المكلفة لمراكز البيانات أو التخلص من عبء صيانة الأجهزة المحلية.
يُتيح الترحيل السحابي الهجين الاحتفاظ ببعض أعباء العمل على البنية المحلية مع نقل أعباء أخرى إلى السحابة. تعمل هذه الاستراتيجية بشكل جيد عندما تفرض المتطلبات التنظيمية بقاء بعض التطبيقات على البنية المحلية بينما تستفيد تطبيقات أخرى من قدرات السحابة.
وفقًا لتقرير صادر عن معهد IBM Institute for Business Value (IBV) بعنوان Mastering Hybrid Cloud، يمكن للمؤسسات التي تعتمد نهج السحابة الهجينة تحقيق قيمة أكبر بشكل ملحوظ. في الواقع، يمكنهم تحقيق قيمة أكبر بمقدار 2.5 مرة مقارنةً بالاعتماد فقط على منصة سحابة عامة واحدة.
في هذا السيناريو، تنتقل التطبيقات والبيانات من مزوِّد سحابة إلى آخر (مثل AWS أو IBM Cloud أو Microsoft Azure أو Google Cloud Platform) أو بين خدمات سحابية مختلفة ضمن المزوِّد نفسه.
تختار المؤسسات هذا المسار؛ لتجنُّب التقييد بمزوِّد واحد، والاستفادة من أسعار أفضل، أو الوصول إلى ميزات محددة في المنصة تلبي احتياجاتها بشكل أفضل.
مع استراتيجية السحابة المتعددة، توزع المؤسسات أعباء العمل عبر عدة مزوِّدين، وذلك للاستفادة من نقاط القوة في كل منصة وتحقيق تحسين في التكاليف. يوفر هذا النهج المرونة ويقلل من الاعتماد على أي مورِّد واحد.
يركِّز هذا النهج على نقل أعباء عمل معينة، مثل قواعد البيانات أو أنظمة الكمبيوتر المركزي، للاستفادة من مزايا السحابة. غالبًا ما تبدأ المؤسسات من هذه النقطة عندما تريد تحديث أنظمة محددة دون الالتزام بعملية ترحيل كاملة على الفور.
يفرض الانتقال إلى السحابة عدة تحديات تجعل من الضروري وجود استراتيجية منظمة. غالبًا ما تحتوي الأنظمة القديمة على تبعيات معقدة وغير موثقة، ما يجعل من الصعب فهم التأثير الكامل لترحيلها. قد تظهر مشكلات في الأداء عندما لا تعمل التطبيقات المصممة للبنية المحلية بشكل مثالي في البيئات السحابية. علاوةً على ذلك، يمكن أن يؤثِّر زمن انتقال الشبكة في التطبيقات التي تتطلب معالجة بيانات في الوقت الفعلي أو تواصلًا متكررًا بين العناصر.
تتطلب مخاوف الأمن والامتثال تخطيطًا دقيقًا؛ لضمان تحقيق حماية البيانات والوفاء بالمتطلبات التنظيمية في السحابة. وفقًا لتقرير معهد IBM IBV لعام 2023، تشكِّل فجوات المهارات عقبة كبيرة، حيث أفاد حوالي 58% من صنّاع القرار العالميين أن مهارات السحابة لا تزال تمثِّل تحديًا كبيرًا. ودون حوكمة مناسبة، يمكن أن تتصاعد تكاليف السحابة مع قيام الفِرق بتشغيل الموارد دون فهم تبعات الأسعار.
يمثِّل كل عنصر من العناصر السبعة استراتيجية ترحيل مميزة مع حالات استخدام ومقايضات محددة.
يعيد الترحيل إلى السحابة استضافة التطبيقات دون تعديل كود التطبيق أو بنيته (ويُعرَف هذا النهج أيضًا باسم الرفع والنقل). يتم نقل التطبيقات كما هي من البنية التحتية المحلية إلى البنية التحتية السحابية، عادةً عبر الأجهزة الافتراضية (VMs).
تعمل هذه الاستراتيجية بشكل أفضل عندما تحتاج المؤسسات إلى الترحيل بسرعة، أو تفتقر إلى الموارد لإعادة تصميم التطبيقات، أو تريد تحقيق فوائد السحابة الفورية مثل تقليل تكاليف مراكز البيانات.
يعمل النقل على إعادة توطين أعباء العمل من خلال نقل الأجهزة الافتراضية مباشرةً بين البيئات دون تعديل التطبيقات. عادةً ما ينطوي هذا النهج على نقل أعباء العمل القائمة على VMware إلى بيئات السحابة.
يمكن للمؤسسات التي تمتلك استثمارات كبيرة في بنية VMware استخدام هذه الاستراتيجية لترحيل الأجهزة الافتراضية بسرعة مع الحفاظ على طبقة المحاكاة الافتراضية الحالية، مع ضمان استمرارية العمليات.
يُجري نهج إعادة تصميم المنصة تحسينات محددة على التطبيقات أثناء الترحيل للاستفادة من قدرات السحابة دون تغيير البنية الأساسية للتطبيق.
من الأمثلة الشائعة ترحيل قواعد البيانات من نوع لغة الاستعلامات المهيكلة (SQL) إلى خدمات مُدارة مثل Amazon RDS أو التطبيقات المعبأة في حاويات.
يُعيد عنصر إعادة الهيكلة تصوُّر طريقة بناء التطبيقات من قِبل المطورين من خلال إعادة هيكلتها بالكامل لتصبح حلولًا سحابية أصلية. تتضمن هذه العملية عادةً تقسيم التطبيقات المتجانسة إلى خدمات مصغرة أو اعتماد الحوسبة دون خادم. تعمل هذه البنى بشكل جيد مع ممارسات عمليات التطوير، ما يُتيح التكامل والنشر المستمرين.
تختار المؤسسات هذه الاستراتيجية عندما تحتاج إلى إضافة ميزات يصعب تنفيذها في البنية الحالية، أو عندما تتطلب التطبيقات تحسينات كبيرة في قابلية التوسع، أو عندما تبرر الكفاءة التشغيلية طويلة الأمد الاستثمار المسبق.
يعمل نهج إعادة الشراء على استبدال التطبيقات الحالية بحلول البرمجيات كخدمة (SaaS) السحابية. فبدلًا من ترحيل البرمجيات الحالية، تعتمد المؤسسات حلًا جديدًا يكون سحابيًا أصليًا.
تكون هذه الاستراتيجية مناسبة للتطبيقات التي توفر فيها حلول SaaS التجارية ميزات مكافئة أو أفضل. كما يُعَد هذا النهج منطقيًا عندما تكون تكلفة ترحيل التطبيقات القديمة أعلى من اعتماد بديل SaaS.
تتضمن استراتيجية الإيقاف تحديد التطبيقات التي لم تَعُد ضرورية وإيقاف تشغيلها. غالبًا ما تكشف مشاريع الترحيل إلى السحابة أن بعض التطبيقات تحقق قيمة أعمال ضئيلة مقارنةً بتكاليفها.
تعمل المؤسسات على إيقاف التطبيقات عندما تكشف بيانات الاستخدام عن تبنّي محدود، أو تحلّ أنظمة أخرى محل وظائفها، أو تفوق تكلفة ترحيلها قيمتها للأعمال.
الاحتفاظ يعني الاحتفاظ بالتطبيقات في بيئتها الحالية، على الأقل في الوقت الحالي. تبقى هذه التطبيقات في البيئات المحلية مع خطط لإعادة النظر في قرار الترحيل لاحقًا. تنطبق هذه الاستراتيجية على التطبيقات التي تم تحديثها مؤخرًا وتتمتع بالاستقرار، أو التطبيقات التي لديها متطلبات امتثال تحتاج إلى معالجة قبل الترحيل، أو التطبيقات التي تحتوي على تبعيات معقدة تتطلب وقتًا أطول للتخطيط.
يبدأ تطوير استراتيجية فعَّالة للترحيل إلى السحابة بعملية شاملة للاكتشاف والتقييم. تحتاج المؤسسات إلى جرد جميع التطبيقات، وفهم تبعياتها، وتقييم أهمية الأعمال. ويحدِّد هذا التقييم أيًا من العناصر السبعة يناسب كل تطبيق.
تبدأ المؤسسات عادةً بالتطبيقات التي تحقق نتائج إيجابية سريعة، مثل الأنظمة سهلة الترحيل والتي توفِّر قيمة فورية. يُسهم ذلك في بناء الزخم، وتنمية قدرات الفِرق، وإظهار فوائد السحابة. عادةً ما يتم ترحيل التطبيقات عالية المخاطر أو المعقدة في مراحل لاحقة، بعد أن تكتسب الفِرق خبرة كافية في السحابة.
ينبغي أن تتضمن خطط ترحيل كل تطبيق معايير نجاح واضحة، وإجراءات للرجوع للخلف، وخططًا لترحيل البيانات، إضافةً إلى التنسيق مع الأطراف المعنية من جانب الأعمال بشأن التوقيت.
تتطلب استراتيجيات الاختبار اهتمامًا خاصًا. تتطلب التطبيقات اختبارات شاملة في البيئات السحابية؛ لضمان التوافق قبل الإطلاق، كما تعتمد العديد من المؤسسات تشغيل بيئات متوازية خلال فترات الانتقال لتقليل المخاطر.
يجب وضع أطر عمل واضحة للحوكمة وإدارة التكاليف مسبقًا قبل انطلاق الترحيل إلى السحابة. يمكن أن تتزايد نفقات السحابة بسرعة في حال غياب الضوابط المناسبة. وتساعد ممارسات مثل تصنيف الموارد، وتنبيهات الميزانية، والمراجعات الدورية للتكاليف المؤسسات على تحسين الإنفاق السحابي وتجنُب المفاجآت.
يقدِّم مزوِّدو السحابة أدوات متنوعة لدعم عملية الترحيل. تسهِّل أدوات الترحيل إلى السحابة من AWS، مثل AWS Application Migration Service، عمليات الترحيل بالرفع والنقل من خلال التحويل التلقائي للخوادم المصدر، بينما توفِّر IBM Cloud خدمات وأدوات لتقييم أعباء العمل ونقلها. تساعد خدمة Azure Migrate والخدمات المماثلة على نقل قواعد البيانات مع الحد الأدنى من التعطُّل عن العمل، بينما توفِّر أدوات التتبُّع المؤتمتة رؤية مركزية لتقدُّم الترحيل عبر عدة أعباء عمل.
إلى جانب تقديم الأدوات، يوسِّع شركاء المنظومة قدرات السحابة من خلال خبراتهم المتخصصة وخدماتهم. وتقدِّم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل IBM وMicrosoft خدمات استشارية وأدوات ترحيل تساعد المؤسسات على تقييم محافظها، وتخطيط عمليات الترحيل، وتحسين عمليات نشر السحابة.
توفِّر منصات التحليلات أدوات للتخطيط وتقدير التكاليف التشغيلية، بينما يوفر مقدِّمو الخدمات المُدارة دعمًا عمليًا في الترحيل، ويقدِّم خبراء تكامل الأنظمة خبرات متعمقة في صناعات أو أنواع تطبيقات محددة.
يعتمد اختيار المزيج المناسب من الخدمات والأدوات والشركاء على عوامل مثل حجم الترحيل وتعقيده، وقدرات الفريق الداخلي، وقيود الميزانية، ومتطلبات الجدول الزمني.
لا يقتصر نجاح الترحيل إلى السحابة على نقل البنية التحتية فحسب، بل يشمل أيضًا تحويل طريقة عمل المؤسسة. يُتيح إطار العمل المكوَّن من سبعة عناصر، عند دمجه مع الخدمات السحابية المناسبة، للمؤسسات مواءمة كل عبء عمل مع مسار الترحيل الأكثر فاعلية. ويضمن هذا النهج أن يساهم كل تطبيق في تعزيز مرونة الأعمال، والكفاءة التشغيلية، والابتكار طويل الأمد.
اكتسب معارف أساسية حول الانتقال إلى السحابة بالاستعانة بأحدث تقارير شركة IBM. اكتشف أهم 10 حقائق ينبغي أن يعرفها كل مسؤول تقني.
تعرّف على أوجه الاختلاف الرئيسية بين البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS). استكشف مدى توفير كل نموذج من نماذج السحابة مستويات مختلفة من التحكم وقابلية التوسع والإدارة لتلبية احتياجات العمل المختلفة.
اكتشف عملية ترحيل التطبيقات عبر المنصات أو البيئات مع ضمان الحد الأدنى من التعطيل وتحسين الأداء. تعرَّف على الاستراتيجيات، وحالات الاستخدام، ومراحل ترحيل التطبيقات القديمة والحديثة.
تعرّف على كيفية نقل تطبيقاتك إلى السحابة بسرعة من خلال إستراتيجية "الرفع والنقل"، مع الاحتفاظ بالبنية التحتية الحالية والاستمتاع بمزايا السحابة في الوقت نفسه. استكشف مزايا منصة VMware وأحمال تشغيلها وحالات استخدامها التي تجعل هذا النهج الخيار المفضل للعديد من الشركات.
يمكنك نقل أحمال تشغيل منصة VMware vSphere إلى سحابة IBM Cloud باستخدام وحدة RackWare Management Module (RMM)، وهي أداة نقل ذاتية الخدمة توفر إمكانية النقل التلقائي.
تعمل Instana على تبسيط رحلة الترحيل السحابي من خلال تقديم مراقبة شاملة ورؤى قابلة للتنفيذ.
يمكنك الترحيل إلى IBM Cloud باستخدام حلول وأدوات قابلة للتخصيص لتسريع رحلتك.
تساعدك خدمات الترحيل السحابي IBM Cloud على إدارة الترحيل السحابي لأعمالك، ما يتيح لك التحول الرقمي.
سرّع رحلتك نحو الانتقال إلى السحابة من خلال الاستعانة بالخدمات الاستشارية المقدمة من خبراء IBM. اكتشف كيف يمكن لحلولنا أن تساعدك على الانتقال إلى السحابة بكفاءة، أو احجز موعدًا لحضور عرض توضيحي مباشر للتعرّف على مزايا IBM Turbonomic بصورة عملية.