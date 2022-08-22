إن من بين أصعب مهام قائد البيانات هو إيجاد طرق سريعة وموثوقة لاستخراج الرؤى والتوصيات من البيانات. فأنت بحاجة إلى البيانات الصحيحة لتشغيل النموذج الخاص بك، ولكن ليست كل البيانات ملائمة للذكاء الاصطناعي.

يقول Remus Lazar، نائب رئيس تطوير البرمجيات ونسيج البيانات في IBM، "إن أي شيء يبدأ بمجموعة البيانات المناسبة لحالة استخدام معينة، وبدون ذلك لن يكون هناك ذكاء اصطناعي ببساطة". ويشير إلى مثال شركة الطيران التي ترغب في استخدام الذكاء الاصطناعي التنبؤي للتنبؤ بقدرة الركاب على اللحاق برحلاتهم غير المباشرة. "إذا كنت لم تجمع بيانات سوى عن الركاب الذين فاتتهم رحلاتهم، وليس عن أولئك الذين تمكنوا من اللحاق بها، فلن تكون تلك البيانات مناسبة للاستخدام. فبدون مجموعات البيانات المناسبة لن تتمكن أبدًا من حل حالة الاستخدام."

راجع بنية البيانات الخاص بك

يعتبر أكثر من نصف المؤسسات أن البيانات هي السبب في تعثر مشاريع الذكاء الاصطناعي. تعزز بنية البيانات الحديثة مثل نسيج البيانات من الإمكانيات الذاتية لمراقبة وإدارة البيانات. فهي تمكّن علماء البيانات لديك من استرجاع البيانات بشكل ذاتي بغض النظر عن مكان وجودها، مع تطبيق جميع متطلبات الحوكمة والخصوصية تلقائيًا. يتيح هذا النهج للمستخدمين بيانات موثوقة في متناول أيديهم وإمكانية الوصول إلى مصادر متباينة في الوقت الفعلي مع تطبيق حوكمة كاملة تمهد الطريق لتحقيق المرونة والسرعة.

عزز نماذجك بالبيانات الموثوقة

في وقت تكثر فيه اللوائح والمعايير الأخلاقية المتغيرة والمعقدة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، يجب أن تسأل دائماً ما هي الحوكمة المتعلقة بهذه البيانات وهل يمكن استخدامها لهذا الغرض؟ إن جودة البيانات وإدارة البيانات ضروريان لتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي بنجاح. ضع في اعتبارك الأسئلة التالية التي تحتاج مؤسستك إلى إجابات عليها قبل أن تتمكن من الاعتماد على قرارات الخوارزمية.

على سبيل المثال، هل تحتاج إلى بيانات خارجية أم بيانات داخلية؟

هل تستخدم بيانات تاريخية؟

إذا كانت الإجابة بنعم، فهل هي أخلاقية بمعايير اليوم؟

الأمر متروك لك باعتبارك قائدًا للبيانات لتحديد من يتحكم في البيانات، ومن لديه حق الوصول إلى برامج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، ومن يحتاج إلى الوصول لضمان أن تكون مبادرات الذكاء الاصطناعي مفيدة.

الالتزام بالذكاء الاصطناعي الأخلاقي

تتضمن المبادئ التوجيهية للذكاء الاصطناعي المسؤول اعتبارات مثل الأمان وقابلية التفسير والتحيز. إذا كنت تستخدم بيانات تاريخية لتغذية نموذج ما، فتأكد من أنها تتماشى مع أخلاقيات المجتمع وحساسياته الحالية. فمثلًا، تختلف المواقف المتعلقة بالجنس والعرق والجنس والطبقة والعمر اليوم عما كانت عليه في السبعينيات. ويمكن أن يؤدي استخدام مجموعة بيانات قديمة إلى تكرار تحيز الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تحريف النتائج منذ البداية. يمكن للمؤسسات أن تتميز عن طريق مواجهة القضايا الأخلاقية بشكل استراتيجي وهادف ومدروس.