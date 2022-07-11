يمكن لمساعدات الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدات الذكاء الاصطناعي التوليدي لـ "بيزنس بالتجزئة" أن تجعل التسوق أسرع وأسهل وأدق من أي وقت مضى. IBM watsonx Assistant يرتقي بالمتسوق من خلال مساعدي التوليدي الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتيح لك إمكانية التسوق دون احتكاك.
من المرجح أن ينفق المستهلكون 40٪ أكثر مما خططوا له في الأصل عندما تكون تجربة البيع بالتجزئة مخصصة للغاية لاحتياجاتهم.
المصدر: جوجل
وقد استفادت شركة Camping World من watsonx Assistant روبوت المحادثة بالتجزئة لزيادة مشاركة العملاء بنسبة 40% عبر جميع المنصات.
زادت كفاءة الوكيل في Camping World بنسبة 33% مع مساعد watsonx Assistant، مما أدى إلى تقليل وقت الانتظار الإجمالي إلى 33 ثانية فقط.
مكنت إعادة تخيل تجربة العملاء المعاد تصورها مع مدعوم بالذكاء الاصطناعي مساعد افتراضي من زيادة كفاءة الوكيل بنسبة 33% وتحديث المعلومات مركز الاتصالات.
يقوم Stiky، الذكاء الاصطناعي مساعد افتراضي، بحل ما يصل إلى 90% من الاستفسارات تلقائيًا، ويوفر على مدار الساعة خدمة العملاء بمتوسط 165 محادثة يوميًا.
يساعد الذكاء الاصطناعي التقني في تعزيز الموضة، ويساعد على التنبؤ بالصيحات الكبيرة القادمة وأهم الأنماط والألوان ونسب المقاسات.
ووفقًا لـ G2 Crowd وIDC وGartner، فإن IBM' watsonx Assistant هو أحد أفضل بناة روبوتات المحادثة في المجال مع ريادة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتكامل بين القدرات.
يعد نموذجنا المحسّن للكشف عن النوايا أسرع وأكثر دقة من نماذجنا السابقة، حيث يجمع بين تقنيات التعلم الآلي التقليدية والتعلم التحوّلي والتعلم العميق في نموذج متماسك يستجيب بشكل كبير في وقت التشغيل. واستنادًا إلى دراسة (الرابط موجود خارج IBM)، فإن هذا النموذج أيضًا أكثر دقة من منافسي IBM الرئيسيين، حيث يتفوق على Google Dialogflow بنسبة 5.6% وMicrosoft LUIS بنسبة 14.7%.
لا يتفوق نموذجنا على منافسينا فحسب، بل إن IBM' watsonx Assistant يجعل من السهل للغاية بدء تشغيل المعلومات التكنولوجية بسهولة فائقة مجموعة من الموارد، مثل القوالب، والتكامل بنقرة واحدة، والبرامج التعليمية الموجهة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها. IBM watsonx Assistant تتكيف مع احتياجات العميل.
مع مساعد watsonx Assistant، لا حاجة للمطورين. تساعدك هذه المنصة البديهية على بدء التشغيل في دقائق معدودة من خلال واجهة سهلة الاستخدام والتكاليف التشغيلية البسيطة. قم بتخصيص روبوت المحادثة الخاص بك بسهولة ليتماشى مع الهوية البصرية لعلامتك التجارية وشخصيتك, ثم قم بتضمين المعلومات التكنولوجية بشكل حدسي في موقع الويب الخاص ببنككك أو التطبيق المحمول الخاص بك بقص ولصق بسيط. صُمم للتجزئة بالتجزئة باستخدام ®IBM الأمان والمرونة المدمجة في للتجزئة بالتجزئة يفهم أي لغة مكتوبةwatsonx Assistant وهو مصمم للنشر العالمي الآمن والآمن. قم بتشغيل تكنولوجيا المعلومات اليوم وقم بتمكين فريقك من تحقيق الفائدة المرجوة من عملاء الخدمات المصرفية الأكثر سعادة, زيادة المبيعات وفرص الاحتفاظ بالعملاء، وزيادة كفاءة وفعالية القوى العاملة العالمية - دون الحاجة إلى توظيف متخصص.
Watson لا مثيل لها في تقديم قنوات اتصال متعددة القنوات عالية التأثير لعملائك من عملاء البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية, إلى التطبيق، مثل Facebook Messenger و Intercom و Slack و SMS مع Twilio و WhatsApp و Hubspot و Wordpress ، وغيرها. وبالطبع، يقوم التكامل السلس بتوجيه العملاء إلى أنظمة الاتصال الهاتفي وخدمة العملاء (أنظمة الاستجابة الصوتية التفاعلية) عندما يحتاجون إليها.
watsonx Assistant في مركز بنية الدعم لديك، مما يضمن استمتاع العملاء بتجربة متسقة وعالية الجودة في كل مرة يتفاعلون فيها مع علامتك التجارية. يربط نهجنا الفريد من نوعه في هندسة التوحيد بين الأدوات المناسبة لتقديم تجربة متسقة للعلامة التجارية في كل مرة يتفاعل فيها العميل مع علامتك التجارية. watsonx Assistant يعمل أيضًا كمصدر للبيانات للتخصيص الفائق ووجهة للأتمتة، مما يساعد على تحسين وزيادة التخصيص للملف الشخصي الفريد لكل مستخدم.
لم تكن تجربة العملاء أكثر حيوية من أي وقت مضى، ولم تكن طلبات المتسوقين أعلى من أي وقت مضى. مع تحول العديد من المتسوقين الآن إلى نموذج مختلط، فإنهم يتوقعون الوصول الفوري إلى البيانات المعقدة مثل مستويات المخزون في الوقت الفعلي ومخططات مقارنة المنتجات.
وفي الوقت نفسه، يتوسع سوق التجزئة بالتجزئة ليشمل منافسين جدد يهددون بمزيد من التآكل في السوق بعيداً عن تجار التجزئة التقليديين. يجب على تجار التجزئة الاستمرار في إيجاد طرق جديدة لإشراك الجمهور, تزويدهم بالمعلومات ووظائف الخدمة الذاتية التي يحتاجون إليها (دون الحاجة إلى انتظار مساعد مبيعات لمساعدتهم)، وتوصيات ذات صلة بالسياق بناءً على سجل التسوق.
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