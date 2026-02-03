وكلاء الذكاء الاصطناعي للتمويل

مكّن فِرق المالية من الاستفادة من وكلاء ذكاء اصطناعي يعززون السرعة والدقة واتخاذ القرار—من دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية.

رجل يعمل على جهاز كمبيوتر محمول بجوار لوحة تعرض رسوم بيانية خطية.

دفع المالية نحو أتمتة قائمة على الوكلاء

تواجه فرق المالية ضغوطًا للعمل بذكاء أكبر، لا بمجهود أكبر. فالقصور المستمر في العمليات ومهام سير العمل اليدوية، وتزايد متطلبات الامتثال، والحاجة إلى التوسع لمواكبة التوسُّع العالمي، كل ذلك يجعل تلبية توقعات المساهمين أكثرَ صعوبة. تسهم هذه التحديات في إبطاء اتخاذ القرار، ورفع التكاليف، وخلق عوائق تشغيلية.

وهنا يأتي دور IBM watsonx Orchestrate. فمن خلال وكلاء ذكاء اصطناعي للقطاع المالي قابلين للتخصيص، يمكن لفِرقك أتمتة المهام المتكررة، وتسريع دورات التخطيط، واستخلاص الرؤى بسرعة أكبر - ما يُتيح وقتًا للعمل الأكثر قيمة. سواء أكان الهدف تبسيط عملية "الطلب إلى التحصيل" (order-to-cash) أو تحسين دقة التوقعات، فإن هذه الوكلاء يضعون الذكاء الاصطناعي حيث تُنجَز الأعمال.
احصل على وكيل جاهز يعمل بكفاءة في دقائق معدودة. إليك الطريقة: 01 الإنشاء والتوسيع والتخصيص دون تعليمات برمجية

أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي عبر واجهة سهلة الاستخدام، دون حاجة إلى أي مهارات لكتابة التعليمات البرمجية. ما عليك سوى معاينة التجربة ثم تحسينها لبناء مهام سير عمل المبيعات لديك ونشرها بسرعة.

 02 الاتصال بالتطبيقات

سد الفجوة بين الوكلاء والتطبيقات المؤسسية الشائعة من خلال أدوات جاهزة تتصل بأكثر من 80 من تطبيقًا مؤسسيًا رائدًا.

 03 النشر على قنواتك المفضلة

تمكَّن من إدارة المصادقة بشكل مركزي عبر العديد من واجهات API والأنظمة باستخدام عناصر تحكم أمني من فئة المؤسسات.

تعرَّف على فريقك المالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الوكيل

اكتشِف كيف يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تحسين العمليات الرئيسية وتحقيق التميز التشغيلي.
عرض ثلاثي الأبعاد لجهاز معدني موضوع فوق عدة كرات صغيرة.

عزّز دقة التخطيط من خلال توقعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتفسيرات للفروقات، ورؤى أداء تساعد الفِرق المالية على سد الفجوات واتخاذ قرارات أفضل. فقد شهدت المؤسسات التي اعتمدت هذا النهج إتمام دورات الميزانية بسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 33%1 وتقليل أخطاء توقعات المبيعات بنسبة 57%1، ما عزَّز الثقة في النتائج المالية.
عرض ثلاثي الأبعاد لمربعات متعددة وخرطوم أزرق.

اضمن الامتثال، وخفّض التكاليف، وقلِّل الاحتيال من خلال التحقق من الفواتير، ومطابقة أوامر الشراء، وأتمتة التفاعل مع المورِّدين بشكل كامل. من خلال رقمنة هذه العمليات وتبسيطها، تمكَّنت الشركات من خفض تكلفة الفاتورة الواحدة بنسبة 25%1 وتقليص زمن دورة الفاتورة بنسبة 32%1.
عرض ثلاثي الأبعاد لشجرة مكوّنة من قضبان معدنية ودوائر زرقاء على شكل أغطية مصابيح.

حسّن التدفق النقدي وتجربة العملاء عبر أتمتة الفوترة، والتحقق من الجدارة الائتمانية، وإرسال تذكيرات السداد. يمكن لهذه التحسينات خفض الأرصدة غير القابلة للتحصيل بنسبة 43%1 وتقليل أيام المبيعات المستحقة (DSO) بنسبة 32%1، ما يساعد على تحرير رأس المال العامل وتعزيز السلامة المالية.
عرض ثلاثي الأبعاد لعملية داخل مصنع مع قطع معدنية متعددة على منصات، تحيط بجهاز معدني موضوع فوق عدة كرات زرقاء.

بسّط عملية "من التسجيل إلى إعداد التقارير" (record-to-report) لتقديم قوائم مالية دقيقة بوتيرة أسرع. بفضل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تمكنت المؤسسات من تقصير دورات الإغلاق الشهرية بنسبة 33%1 وزيادة نسبة القيود اليومية الخالية من الأخطاء بنسبة 2%1. وتسهم هذه الأتمتة في رفع الدقة وتعزيز الامتثال.
عرض ثلاثي الأبعاد لجهاز معدني موضوع فوق عدة كرات صغيرة.

الفوائد التي يحققها وكلاء الذكاء الاصطناعي للقطاع المالي
اتخاذ قرارات أسرع قائمة على البيانات

يقدِّم وكلاء الذكاء الاصطناعي رؤى في الوقت الفعلي لمساعدة القادة الماليين على التعامل مع الاضطرابات بثقة.

 اقرأ دراسة IBM Finance
خفض التكاليف وتحرير السعة التشغيلية

من خلال أتمتة المهام الروتينية، يمكن للفِرق المالية خفض التكاليف التشغيلية وإعادة تخصيص ما يصل إلى 30% من القوى العاملة نحو المبادرات الاستراتيجية.

 تعرَّف على دور IBM Finance في تعزيز الإنتاجية
التكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية لديك

ربط وكلاء الذكاء الاصطناعي بسهولة بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والتطبيقات المالية لتسهيل الاعتماد والتوسع.

 استكشاف عمليات التكامل
اتخذ الخطوة التالية

جرّب IBM watsonx Orchestrate من دون تكلفة، أو احجز استشارة مع خبير IBM.

 جرِّب مجانًا احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
الحاشية

1 Put AI to work for finance in financial services IBM Institute for Business Value, 2024